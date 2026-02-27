Mysleli na budoucnost, proto si pořídili výtah i do rodinného domu

Čtyřpodlažní rodinný dům v Praze nabízí sice nádherné výhledy, i díky svému umístění ve svahu, ale představuje také nepříjemnou možnost, že s přibývajícími lety majitelé nebudou horní podlaží využívat s velkým nadšením. I proto se při kompletní rekonstrukci domu rozhodli pro výtah.

Majitelé domu, kteří dům užívají už řadu let, pojali rekonstrukci s výhledem na další dekády. Komfortní a bezpečný pohyb mezi podlažími měl být vyřešený i v situacích, kdy může být pohyb po schodech omezený, ať už kvůli věku, úrazu nebo dočasné indispozicí. Výtah měl být nejen funkční, ale také ladit s novým architektonickým konceptem.

Ale pozor: výtah v domě již existoval, jenže působil rušivě, technicky i provozně nekomfortně, mimo jiné kvůli řešení s dvojitými dveřmi a vizuálně roztříštěným opláštěním. Rozhodně byl v přímém rozporu s nově navrženým interiérem.

Součást architektury

Zadání investora i architekta bylo od počátku jasné: výtah neměl být technickým solitérem, ale součástí architektury domu. Všechny vstupy proto prošly sjednocením a původní dvojité dveře nahradily jedny, plně automatické s integrovaným, laserem ovládaným bezpečnostním branem.

Po letech užívání horské chaty zatoužili po výtahu. Je dokonalý

Díky tomuto řešení nebylo nutné doplňovat madla ani další prvky, které by narušovaly čistotu ploch, při vstupu do domu si tak člověk ani neuvědomí, že se dívá na výtah.

Laserové brano zajišťuje bezpečný provoz i pro nejmenší členy rodiny. V případě přerušení paprsku se výtah automaticky zastaví a po krátké prodlevě znovu plynule rozjede. Systém tak minimalizuje riziko nechtěných zásahů do prostoru šachty nebo mezipodlaží a přispívá k bezpečnému, klidnému provozu bez nutnosti dalších mechanických zábran.

Klíčovou výzvou realizace bylo opláštění výtahu napříč čtyřmi podlažími tak, aby celek působil jako jeden kompaktní architektonický objekt. Výtah je kompletně opláštěn materiálem ORAC, který byl upravený až na místě.

Půdní vestavba na Vinohradech nadchne světlem, získala i výtah

Celé opláštění dostalo následně odpovídající lakovanou úpravu, a to do černého polomatného odstínu, samozřejmě až v závěrečné fázi rekonstrukce domu, aby se předešlo jeho poškození během stavebních prací. Výsledkem je jednolitý černý tubus, který přesně navazuje na schodiště, podlahy i stropy a v prostoru funguje jako sjednocující prvek.

Dokonalá preciznost

Interiér kabiny byl navržený v maximální návaznosti na zbytek domu. Podlaha z dubového dřeva odpovídá použitému materiálu v interiéru, zrcadla v šedém tónu opticky zvětšují prostor a ovládací tlačítka i mikrofony jsou zapuštěny do materiálu Latho tak, aby nerušily celkový výraz.

Osvětlení kabiny je napojeno na systém chytré domácnosti, což umožňuje nastavení intenzity světla podle denní doby, například noční režim s tlumeným osvětlením, které neoslňuje při nočním provozu.

Nádherný dům s výtahem má neuvěřitelné výhledy. Jen nesmí přijít požár

Z technického i řemeslného hlediska šlo o mimořádně náročnou realizaci, kde rozhodovaly milimetry. Technické řešení je v interiéru přítomné, ale nepřiznané. Výtah funguje tiše, bez vizuálních kompromisů a bez potřeby na sebe upozorňovat.

„Dnes plní tři role současně: zajišťuje každodenní komfort, představuje bezpečné řešení do budoucna a respektuje architekturu domu jako celek,“ hodnotí výsledek Jakub Vymyslický ze společnosti Vimislicki, která stojí za úspěšnou realizací.

Výtah je kompletně opláštěný materiálem ORAC. Dvojité dveře nahradily jedny, plně automatické s integrovaným, laserem ovládaným bezpečnostním branem.
Při prvním pohledu do interiéru ani nepostřehnete, že je zde i výtah.
Antracitový polomatný odstín opláštění je skvěle sladěný s dalším vybavením interiéru.
Antracitový polomatný odstín opláštění je skvěle sladěný s dalším vybavením interiéru.
13 fotografií

Nejčtenější

Měly jít k zemi, teď berou dech. Příběhy českých zámků, které vstaly z popela

Zámek Mirošovice. Starostka Jana Syslová (vpravo) a místostarostka Jana Čapková...

Mirošovice, Kácov, ale třeba i Hošťálkovy či Slavičín. Zde stojí zámky, které osvícení majitelé či vedení obcí dokázali často zázrakem zachránit. Díky těmto zapáleným nadšencům jsou bývalé ruiny...

Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny

V jídelně zůstaly stojací hodiny z 18. století, rodinná chlouba.

Chatu na ostrově Hitra začala rodina stavět v roce 1967. Pak časem přistavěla další část, jako když se k sobě lepí vlaštovčí hnízda. A tak to pokračovalo dál. Každý díl vypadal jinak, i zařízení byla...

Kam utíká Jan Bartoška? Známý herec promluvil o svém azylu mimo Prahu

Malý domek je obklopen velkou zahradou. Tak to má herec rád.

Herce Jana Bartošku z Divadla Bez Hranic sice práce pravidelně přivádí do hlavního města, vždy se však rád vrací zpět do útočiště svého rodného domu ve vesničce Pila na Karlovarsku.

Srub s proskleným štítem na Moravě je pro majitelku splněným snem

Při plánování vzhledu nového domu se majitelka inspirovala svými cestami na...

Nedaleko rybníka se hrdě rozkročil srubový dům jako vystřižený z cestopisu o Kanadě. Jenže údolí a kopcovitá krajina kolem zaplněná lesy je na Moravě. Prosklený štít domu vás ohromí svojí...

Bydlení pro dvě generace. Majitel zaparkoval do garáže místo auta svoji matku

Nový design kombinuje hřejivý minimalismus s kultivovaným odkazem na styl...

Architektonické studio Medium Plenty proměnilo rodinný dům v jižní Kalifornii na vícegenerační bydlení. Součástí rekonstrukce byla i přestavba garáže na samostatný dům. Téměř devadesát let stará...

Architektonický unikát. Kruhová stavba se stane srdcem nové rekreační čtvrti

Nachází se v rovinaté krajině na dohled indického Ahmadábádu, pozornost k sobě...

Nachází se v rovinaté krajině na dohled indického Ahmadábádu, pozornost k sobě poutá svým nezvyklým kruhovým tvarem. K čemu slouží? Bude z něj centrum celé nově vznikající čtvrti rekreačních domů....

27. února 2026

Mysleli na budoucnost, proto si pořídili výtah i do rodinného domu

Výtah je kompletně opláštěný materiálem ORAC. Dvojité dveře nahradily jedny,...

Čtyřpodlažní rodinný dům v Praze nabízí sice nádherné výhledy, i díky svému umístění ve svahu, ale představuje také nepříjemnou možnost, že s přibývajícími lety majitelé nebudou horní podlaží...

27. února 2026

Měly jít k zemi, teď berou dech. Příběhy českých zámků, které vstaly z popela

Zámek Mirošovice. Starostka Jana Syslová (vpravo) a místostarostka Jana Čapková...

Mirošovice, Kácov, ale třeba i Hošťálkovy či Slavičín. Zde stojí zámky, které osvícení majitelé či vedení obcí dokázali často zázrakem zachránit. Díky těmto zapáleným nadšencům jsou bývalé ruiny...

26. února 2026

Dům starý 200 let prošel neuvěřitelnou proměnou. Nabízí i obří knihovnu

„Koncept studia ADHOC Architectes respektuje naši touhu po zachování památky a...

Dům z éry loyalistů, který leží v oblasti Eastern Townships mezi Montrealem a Québecem, prošel rekonstrukcí pod vedením architektů ze studia ADHOC Architectes. I přes moderní zásah zůstal historický...

26. února 2026

Kam utíká Jan Bartoška? Známý herec promluvil o svém azylu mimo Prahu

Malý domek je obklopen velkou zahradou. Tak to má herec rád.

Herce Jana Bartošku z Divadla Bez Hranic sice práce pravidelně přivádí do hlavního města, vždy se však rád vrací zpět do útočiště svého rodného domu ve vesničce Pila na Karlovarsku.

25. února 2026

Nejprodávanější židle na světě je z Moravy, Vyrobilo se jí přes 80 milionů

„Značku Ton zná téměř každý. Málokdo si ale uvědomuje, že to, co považujeme za...

Kdyby dnes nějaké automobilka vyrobila více než 80 milionů kusů od jednoho modelu auta, vládla by celému světu. Ano, židle není tak náročná jako automobil, ale i tak thonetku č. 14, nejprodávanější...

25. února 2026

Fantastické bydlení v ikonické věži vás nadchne. Z terasy je vidět až na hrad

Materiálovou skladbu zútulněného bytu doplňuje ještě tmavá mořená dýha. Najdeme...

Chtěli mezonetový byt, který nepodléhá proměnlivým trendům a udržuje si nadčasovou kvalitu. Bytu v Bratislavě se ujali architekti ze slovenského ateliéru AT26 architects.

24. února 2026

Srub s proskleným štítem na Moravě je pro majitelku splněným snem

Při plánování vzhledu nového domu se majitelka inspirovala svými cestami na...

Nedaleko rybníka se hrdě rozkročil srubový dům jako vystřižený z cestopisu o Kanadě. Jenže údolí a kopcovitá krajina kolem zaplněná lesy je na Moravě. Prosklený štít domu vás ohromí svojí...

24. února 2026

Bydlení za 720 tisíc? Mladá žena se vzdala bytu a našla recept na svobodu

Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě...

Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě inspirují. Angličanka Katrina se vzdala myšlenky na vlastní byt a místo něj koupila za 26 tisíc liber (720 tisíc korun)...

23. února 2026  13:40

Vypadá jako obří ementál. Unikátní věžák udivuje fasádou plnou děr a zeleně

Nápad s „ementálem“ - respektive s exoskeletem - dal v Curitibě vzniknout...

S dvaatřiceti patry je obytná věž AGE360 k nepřehlédnutí. A to nejen tím, že je v brazilské Curitibě jednou z těch vůbec nejvyšších staveb. Pozornost k sobě magneticky přitahuje svou zvláštní, jakoby...

23. února 2026

Žádný kýč, jen harmonie. Tato rekonstrukce bytu na Letné se opravdu povedla

Výsledek? Moderní, harmonický a funkční byt, který kombinuje historii s...

Byt v činžovním domě z počátku 20. století v oblíbené pražské čtvrti Letná potřeboval kompletní rekonstrukci, které se ujali architekti Vít Svoboda a Pavel Nový z ateliéru 0,5 Studio. Výsledek?...

23. února 2026

Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny

V jídelně zůstaly stojací hodiny z 18. století, rodinná chlouba.

Chatu na ostrově Hitra začala rodina stavět v roce 1967. Pak časem přistavěla další část, jako když se k sobě lepí vlaštovčí hnízda. A tak to pokračovalo dál. Každý díl vypadal jinak, i zařízení byla...

22. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.