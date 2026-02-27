Majitelé domu, kteří dům užívají už řadu let, pojali rekonstrukci s výhledem na další dekády. Komfortní a bezpečný pohyb mezi podlažími měl být vyřešený i v situacích, kdy může být pohyb po schodech omezený, ať už kvůli věku, úrazu nebo dočasné indispozicí. Výtah měl být nejen funkční, ale také ladit s novým architektonickým konceptem.
Ale pozor: výtah v domě již existoval, jenže působil rušivě, technicky i provozně nekomfortně, mimo jiné kvůli řešení s dvojitými dveřmi a vizuálně roztříštěným opláštěním. Rozhodně byl v přímém rozporu s nově navrženým interiérem.
Součást architektury
Zadání investora i architekta bylo od počátku jasné: výtah neměl být technickým solitérem, ale součástí architektury domu. Všechny vstupy proto prošly sjednocením a původní dvojité dveře nahradily jedny, plně automatické s integrovaným, laserem ovládaným bezpečnostním branem.
Díky tomuto řešení nebylo nutné doplňovat madla ani další prvky, které by narušovaly čistotu ploch, při vstupu do domu si tak člověk ani neuvědomí, že se dívá na výtah.
Laserové brano zajišťuje bezpečný provoz i pro nejmenší členy rodiny. V případě přerušení paprsku se výtah automaticky zastaví a po krátké prodlevě znovu plynule rozjede. Systém tak minimalizuje riziko nechtěných zásahů do prostoru šachty nebo mezipodlaží a přispívá k bezpečnému, klidnému provozu bez nutnosti dalších mechanických zábran.
Klíčovou výzvou realizace bylo opláštění výtahu napříč čtyřmi podlažími tak, aby celek působil jako jeden kompaktní architektonický objekt. Výtah je kompletně opláštěn materiálem ORAC, který byl upravený až na místě.
Celé opláštění dostalo následně odpovídající lakovanou úpravu, a to do černého polomatného odstínu, samozřejmě až v závěrečné fázi rekonstrukce domu, aby se předešlo jeho poškození během stavebních prací. Výsledkem je jednolitý černý tubus, který přesně navazuje na schodiště, podlahy i stropy a v prostoru funguje jako sjednocující prvek.
Dokonalá preciznost
Interiér kabiny byl navržený v maximální návaznosti na zbytek domu. Podlaha z dubového dřeva odpovídá použitému materiálu v interiéru, zrcadla v šedém tónu opticky zvětšují prostor a ovládací tlačítka i mikrofony jsou zapuštěny do materiálu Latho tak, aby nerušily celkový výraz.
Osvětlení kabiny je napojeno na systém chytré domácnosti, což umožňuje nastavení intenzity světla podle denní doby, například noční režim s tlumeným osvětlením, které neoslňuje při nočním provozu.
Z technického i řemeslného hlediska šlo o mimořádně náročnou realizaci, kde rozhodovaly milimetry. Technické řešení je v interiéru přítomné, ale nepřiznané. Výtah funguje tiše, bez vizuálních kompromisů a bez potřeby na sebe upozorňovat.
„Dnes plní tři role současně: zajišťuje každodenní komfort, představuje bezpečné řešení do budoucna a respektuje architekturu domu jako celek,“ hodnotí výsledek Jakub Vymyslický ze společnosti Vimislicki, která stojí za úspěšnou realizací.