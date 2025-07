Vytvořit byt na půdě historického domu, to zní hodně lákavě. Bývá to však hodně náročná akce, protože zde existuje řada technických záludností, které nebývají na první pohled vidět. Architekti Jana...

Křehký křišťál aneb proč musela nahá modelka viset pověšená za nohy

Éterická múza svírající ve svých rukách křišťálový glóbus vyrobený ve sklárnách Moser, to je už 25 let symbol MFF v Karlových Varech. Zatímco o náročnosti práci sklářů se za 168 let existence této...