„Brdy jsme dobře znali, proto jsme si pozemek vybrali právě tady. Lákala nás krásná příroda i dobrá dostupnost na dálnici Praha–Plzeň. Mírně svažitý terén nám navíc otevřel výhled do krajiny, což byl také jeden z hlavních důvodů, proč stavět právě tady,“ vysvětluje majitel.
Dům na severním okraji pozemku je konstrukčně navržený jako zděný bungalov z broušených cihel s dispozicí 5+kk, což díky jejich tepelně-izolačním vlastnostem umožnilo investorům obejít se bez dodatečného zateplení. Šikmá střecha se sbíjenými vazníky, větranou skladbou a zateplením minerální vatou je do zdejších klimatických podmínek ideální.
S projektantem měli šťastnou ruku
Projekt majitelé zadali zkušenému odborníkovi, architektovi Zdeňkovi Varvařovskému. Na pozemku 1 028 m2 tak vznikl dům se zastavěnou plochou 220 m² a užitnou plochou 180 m².
Díky promyšlenému návrhu, zvolené orientaci ke světovým stranám a materiálům si interiér udržuje stabilní teplotu i příjemnou vlhkost po celý rok, a to bez nutnosti klimatizace. V létě se dům nepřehřívá, v zimě dobře drží teplo, což se pozitivně odráží i na provozních nákladech.
Projekt a stavební povolení zabraly dva roky, samotná stavba pak čtyři roky, protože stavět mohli majitelé převážně jen o víkendech. Od omítek, přes podlahy až po část interiérového vybavení zvládli majitelé vše sami. Naučili se obkládat, pracovat se sádrokartonem a pustili se i do výroby nábytku.
„Většinu věcí jsme si dělali sami, ale klíčové konstrukční a technologické části jsme nechali na odbornících. Určitě bych nedoporučil dělat svépomocí technologické instalace, jako je elektro, vodu, plyn nebo topení. Tam se nevyplatí riskovat, profesionálové znají normy i postupy,“ říká majitel domu.
Výhled do krajiny
Hlavní vstup do domu je z východní strany, zatímco spojený obytný prostor s kuchyní a jídelnou je orientovaný na jihozápad, protože majitelé chtěli využít odpolední slunce i otevřené výhledy do krajiny.
Z obývacího pokoje tak mají přímý výstup na krytou terasu, která lemuje celou západní fasádu. Na tuto část navazuje také průchozí pracovna a ložnice.
Přes velkorysou šatnu lze z ložnice vstoupit do chodby, která pokračuje směrem k zádveří. Uzavírá tak celý vnitřní okruh domu. Z chodby je vstup do dětských pokojů, hostovského pokoje a také na toaletu a do prostorné koupelny. Nechybí ani praktická spíž a dílna se samostatným vstupem zvenku.
|
Houslista Šporcl a Bára Kodetová si pořídili skvělý bungalov za Prahou
Sázka na praktičnost
Klidová část s ložnicemi a zázemím poskytuje dostatek soukromí, nabízí však i dostatek úložných prostor, což ocení každá rodina v každodenním provozu. V interiéru vsadili majitelé na funkčnost, praktičnost a trvanlivost.
Tomu odpovídají zvolené odolné materiály, které se snadno udržují, zejména keramická dlažba a vinyl, ale také nábytek z MDF desek s dřevodekorem, který majitelé oceňují hlavně v kuchyni a koupelnách.
Majitel domu odhaduje, že díky svému zapojení ušetřili přibližně dva miliony korun, které investovali do kvalitnějších materiálů. Dům tak splňuje požadavky na nízkoenergetické bydlení. Roční náklady na vytápění se pohybují kolem 25 tisíc korun.
O stavbě
Typ objektu: rodinný dům
Lokace: západní Čechy
Projektant: Ing. arch. Zdeněk Varvařovský
Dodavatel hrubé stavby: Stavby Ladislav Bůcha
Realizace interiéru: svépomocí
Konstrukce: betonové základové pasy a deska, zdicí systém Porotherm (broušené cihly Porotherm 50 EKO Profi), dřevěné sbíjené vazníky, větraná střecha se zateplením minerální vatou