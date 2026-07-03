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Jak nafouknout garsonku? Stačilo pár chytrých změn a je to luxusní prostor

Alena Řezníčková
K využití prostoru podle potřeby slouží i vtipně vyřešený ostrůvek. Má dvě...

K využití prostoru podle potřeby slouží i vtipně vyřešený ostrůvek. Má dvě části, stůl a skříňku, které na sebe pasují. Oboje lze přesouvat, skříňka je dokonce na kolečkách. | foto: Jan Kolský

Když přijde návštěva, lze ke stolu usadit až šest lidí.
V „běžném“ provozu je malý kuchyňský ostrůvek na kolečkách umístěný pod velkým...
Boxy slouží v základní pozici jako paraván, který odděluje postel od zbytku...
Boxy jsou demontovatelné, aby uvolnily pohled z gauče na promítací stěnu nebo...
13 fotografií
Nábytek na míru už dávno nevzniká jen pod rukama truhláře, dnes vám ho klidně vytiskne 3D tiskárna. Konkrétně jde o modulární boxy, se kterými můžete zacházet tak trochu jako se stavebnicí Lego. S jejich pomocí pak snadno přestavíte interiér garsoniéry přesně tak, jak zrovna potřebujete.

V malém bytě v developerském projektu se podařilo v rámci klientských změn udělat včas několik úprav příček, aby se do chodby vešly šatní skříně. Díky nově vzniklým průchodům se do chodby dostává i denní světlo z oken orientovaných na jih.

Architekt Adam Novotník ze studia Purpura přidal k modulárním boxům z 3D tiskárny ještě mobilní kuchyňský ostrůvek na kolečkách, který lze zasunout pod jídelní stůl, a dosáhl tak možnosti adaptace prostoru na nejrůznější situace.

Architekti pamatovali i na kočičí spolubydlící a vytvořili „světlík“ propojující chodbu s pokojem. Modulární boxy pak slouží jako stupínky z pokoje pro přístup nahoru.

Skládačka z plastu

„Boxy slouží v základní pozici jako paraván, který odděluje postel od zbytku místnosti a zároveň slouží pro uložení věcí. Jsou však demontovatelné, aby uvolnily pohled z gauče na promítací stěnu nebo zpřístupnily podstavu postele, na které lze sedět, když přijde větší návštěva. Přesunou se třeba ke stěně a slouží jako knihovna,“ popisuje architekt Novotník.

Původně měly být boxy ze dřeva, ale pak by byly moc těžké a nevhodné pro častou manipulaci. „Také jsme chtěli, aby měly zaoblené rohy, což by bylo složité a drahé na výrobu,“ objasňuje autor.

Když přijde návštěva, lze ke stolu usadit až šest lidí.
K využití prostoru podle potřeby slouží i vtipně vyřešený ostrůvek. Má dvě části, stůl a skříňku, které na sebe pasují. Oboje lze přesouvat, skříňka je dokonce na kolečkách.
V „běžném“ provozu je malý kuchyňský ostrůvek na kolečkách umístěný pod velkým jídelním stolem.
Boxy slouží v základní pozici jako paraván, který odděluje postel od zbytku místnosti a zároveň slouží pro uložení věcí.
Boxy jsou demontovatelné, aby uvolnily pohled z gauče na promítací stěnu nebo zpřístupnily podstavu postele, na které lze sedět, když přijde větší návštěva.
13 fotografií

Nakonec přišla ke slovu technologie velkoformátového 3D tisku. Všechny boxy jsou vytištěné v jednom kuse, větší mají délku 70 cm. Vznikly tak lehké boxy se zaoblenými rohy z translucentního (průhledného) materiálu v navržené barevnosti.

Boxy ve dvou velikostech je možné libovolně skládat a vyplňovat věcmi. „Inspirací pro ně byly korejské malby skříněk vyplněné věcmi, fascinující žánr tradičního umění známý jako Čchekgeori. Tuto referenci do projektu přinesli klienti, malby znali ze svých cest po Jižní Koreji,“ vysvětluje Adam Novotník.

K využití prostoru podle potřeby slouží i vtipně vyřešený ostrůvek. Má dvě části, stůl a skříňku, které na sebe pasují. Oboje lze přesouvat, skříňka je dokonce na kolečkách.

Podle jejich otáčení a posouvání se prostor mění víc na kuchyň, nebo na jídelnu. Na rozměrech stolu architekti nešeřili, chtěli, aby se k němu pohodlně vešlo až šest osob. Museli jej proto do bytu nakonec stěhovat oknem, protože chodba je moc úzká. V základu patří ke stolu dvě židle, další bývají složené ve skříni, případně ve sklepě.

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Barvy z pláže

„Zadání barev bylo od majitelů dodáno ve formě abstraktní grafiky pláže, která měla teplé slunečné tóny s modrým detailem, s tím se nám dobře pracovalo. Jemných gradientů barvy jsme dosáhli pomocí mořené překližky do oranžova. Také obklad za linkou má jemný gradient a působí jako obloha při zapadajícím slunci,“ objasňuje architekt.

A pokračuje: „Ocelové profily nábytku mají barvu slunečních paprsků. Paletu barev jsme dokázali udržet i na nábytkových úchytkách, které jsme zakázkově vyráběli také pomocí 3D tisku, mají lososovou barvu.“

Projekt „mikrobytu“ přihlásilo studio Purpura do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

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O studiu Purpura

Jsme hlavně architekti, ale na projektech spolupracujeme s mnoha odborníky, od statiků přes specialisty na energetickou optimalizaci budov.

Hlavní hybnou silou a zakladatelem studia je Adam Novotník, který je autorizovaný architekt České komory architektů. Obor studoval v Brně, Praze a Belgickém Gentu a zkušenosti sbíral v tuzemských architektonických kanceláří, ale také ve studiu modernisty Zvi Heckera v Berlíně.

Za více než dekádu práce v oblasti architektury máme za sebou úspěchy v architektonických soutěžích a podíleli jsme se na vzniku mnoha projektů od rodinných vil až po bytové komplexy.

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