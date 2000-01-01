Pár z Británie utratil v přepočtu přes 700 tisíc korun za proměnu zahrady u domu, který si pronajímají. Přestože pozemek nevlastní, vybudovali na něm wellness s vířivkou, posilovnu, voliéru i venkovní kuchyň. Odejít neplánují a z kritiky si nic nedělají.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Po rozvodu si Wendy Ann Heathcoteová přísahala, že už si nikdy nekoupí vlastní nemovitost. Zažádala o sociální bydlení a od obce získala řadový dům se třemi ložnicemi v anglickém hrabství Cambridgeshire.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V domě dnes 56letá Wendy žije se svým šedesátiletým partnerem Jimbem. Společně se rozhodli, že obecní nemovitost i přes chybějící osobní vlastnické právo promění ve fantastické místo, kde stráví zbytek života.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Wendy platí obci měsíční nájemné ve výši 692 liber (cca 20 tisíc korun).
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní dominantou celého obydlí není samotný dům, ale zahrada. Pár do její postupné proměny investoval úctyhodných 25 tisíc liber (v přepočtu přibližně 715 tisíc korun).
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Na pozemku dnes najdeme voliéru, králíkárnu, výběh pro želvy, kurník, zeleninové a ovocné záhony, dvě jezírka, hernu, venkovní kuchyň, posilovnu i kompletní wellness zónu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Pár zdůrazňuje, že nechce nikoho provokovat, ale pouze žít pohodlný život. Se sousedy vycházejí skvěle, pravidelně jim dávají čerstvá domácí vejce a sousedé jim na oplátku nosí zeleninu pro zvířata.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Wendy vyrostla v obytném přívěsu a říká, že si teprve nyní plní sny a také myslí na svá vnoučata.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Když se Wendy před 13 lety do domu nastěhovala, prostor za domem vůbec nevypadal jako zahrada. Chyběl plot, stála tu jen kůlna, prostor na uhlí a starý suchý záchod. Pozemek byl zarostlý plevelem do výšky pasu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Protože oba milují zahradničení, pustili se hned do práce. Postavili plot, položili chodníky a celou plochu zasypali štěrkem. Místo trávníku zvolili řešení nenáročné na údržbu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Když děti odešly z domova, snažila se Wendy obklopit zvířaty a také se vrhla na budování lepšího zázemí, kde by se ráda scházela celá rodina.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Wendy trpí komplexním regionálním bolestivým syndromem (CRPS) a má přiznanou invaliditu. Zahrada je proto nenáročná na údržbu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Budování nebylo levné. Bylo nutné zaplatit nový plot, základové desky, kůlny, štěrk, dlažební kostky, zastřešení, dvě jezírka s rybami, pergolu a wellness s vířivkou a saunovým stanem, voliéru, ptactvo, slepice, kurník a výběh pro želvu, která je dnes jednou z největších atrakcí pro děti z okolí.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Provoz takto vybavené zahrady a wellness zóny není levný. Jen účty za elektřinu dosahují u dvojice 350 liber (přes 10 tisíc korun) měsíčně.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Financovat takový životní styl si Wendy a Jim mohou dovolit díky příjmům z důchodů a invalidních dávek, které dohromady činí 2 500 liber měsíčně (cca 72 tisíc korun).
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Vzhledem ke zdravotním problémům, kterými Wendy trpí, nemůže obec pár ze sociálního bydlení jen tak vystěhovat. Žena tak má jistotu, že na místě může zůstat natrvalo.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Má však jeden tajný sen. Kdyby vyhrála v loterii, koupila by si malý pozemek, postavila plně soběstačný srub a kompletně by se odstřihla od sítí.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Ačkoliv je jejich zahrada plošně nejmenší v celém bloku, vzbuzuje největší ohlasy. Návštěvníci bývají šokovaní, co všechno se za obyčejně vypadajícím obecním domem skrývá.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Netradiční úpravy obecního majetku prošly i u úřadů. Sama úřednice z bytového odboru byla při kontrole nadšená a vtipkovala, že by jim zahradu v době dovolené velmi ráda pohlídala.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz