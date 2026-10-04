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Vrazili do zahrady 715 tisíc. Vybudovali lázně i posilovnu, má to však háček

Lenka Weberová
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Pár z Británie utratil v přepočtu přes 700 tisíc korun za proměnu zahrady u... Po rozvodu si Wendy Ann Heathcoteová přísahala, že už si nikdy nekoupí vlastní... V domě dnes 56letá Wendy žije se svým šedesátiletým partnerem Jimbem. Společně... Wendy platí obci měsíční nájemné ve výši 692 liber (cca 20 tisíc korun). Hlavní dominantou celého obydlí není samotný dům, ale zahrada. Pár do její... Na pozemku dnes najdeme voliéru, králíkárnu, výběh pro želvy, kurník,... Pár zdůrazňuje, že nechce nikoho provokovat, ale pouze žít pohodlný život. Se... Wendy vyrostla v obytném přívěsu a říká, že si teprve nyní plní sny a také... Když se Wendy před 13 lety do domu nastěhovala, prostor za domem vůbec... Protože oba milují zahradničení, pustili se hned do práce. Postavili plot,... Když děti odešly z domova, snažila se Wendy obklopit zvířaty a také se vrhla na... Wendy trpí komplexním regionálním bolestivým syndromem (CRPS) a má přiznanou...
Pár z Británie utratil v přepočtu přes 700 tisíc korun za proměnu zahrady u domu, který si pronajímají. Přestože pozemek nevlastní, vybudovali na něm wellness s vířivkou, posilovnu, voliéru i venkovní kuchyň. Odejít neplánují a z kritiky si nic nedělají.

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