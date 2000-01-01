Ve městě Barnstaple na jihozápadě Anglie zrekonstruovali bývalou podzemní viktoriánskou vodní nádrž, ze které vznikl luxusní dům se čtyřmi ložnicemi. Architektonický skvost je navíc k mání za nižší cenu, než stojí průměrný byt v Londýně.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Dům vznikl přestavbou viktoriánské podzemní vodní nádrže, která kdysi zásobovala vodou město Barnstaple. Nádrž byla přibližně 30 let mimo provoz, než byla přeměněna na obytný prostor. Přestavba byla technicky náročná, protože původní konstrukce byla mimořádně robustní a kompletně zapuštěná pod zemí.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Architektonický skvost jde do dražby s cenovkou mezi 400 tisíc až 450 tisíc liber, v přepočtu 11,2 milionů až 12,6 milionů korun. Pro srovnání: podle britského finančního magazínu Moneyweek se průměrný byt nebo mezonet v Londýně letos v únoru prodal za 420 635 liber, což je v přepočtu 11 832 105 korun.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Interiér kombinuje červené cihly s moderním vybavením a uvnitř to celé působí trochu jako mix luxusního loftu a prastarých britských panských sídel z románů.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nejvýraznějším prvkem jsou obrovské cihlové klenby z 19. století, které byly zachovány v obytných místnostech. Dům kombinuje historické zdivo s moderním vybavením, podlahovým vytápěním a velkými obytnými prostory.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Stavba ukrývá čtyři ložnice z nichž tři z nich mají vlastní koupelnu.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Moderní vybavení příjemné kontrastuje s cihlovými zdmi.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí domu je kromě ložnic i velký obývací pokoj, hlavní kuchyň a druhá kuchyň, kterou lze využít jako technickou místnost.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Rozlehlý prostor nabízí možnost vytvořit samostatný apartmán pro hosty nebo příbuzné.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Při zařizování se architekti nedrželi při zdi, ale dovolili si narušit hranice mezi jednotlivými styly. Výsledek stojí za to.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
I do koupelen se propsal originální styl celého objektu.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Koupelny jsou zařízené prakticky, ale zároveň stylově.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nechybí samostatně stojící vana, která je v současné době velkým trendem.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí objektu jsou dvě garáže a další parkovací místa, letní domek i západně orientovaná terasa s výhledem do krajiny.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost se nachází na pozemku o rozloze přibližně 2 350 m² a nabízí výhled na řeku Taw a okolní krajinu
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí je středomořská terasa s nerušeným výhledem do okolní krajiny.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
To, co na fotografiích vypadá jako obyčejný travnatý kopec, je ve skutečnosti střecha domu. Díky tomu stavba téměř splývá s okolní krajinou. Právě díky zatravněné střeše někteří Britové na sociálních sítích přirovnávali dům k obydlí Hobita Bilba Pytlíka z Tolkienových knih nebo k domu z dětského seriálu Teletubbies.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Dům opravdu splývá s okolím. Zelenou krajinu v hrabství Devon neruší.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Málokdo by řekl, že se pod zatravněnou plochou ukrývá stylový prostorný apartmán.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nádrž stojí mimo hlavní obytnou zónu města Barnstaple. Občanská vybavenost je však stále na dosah.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Za cenu maličkého bytu v Londýně dostanete na anglickém venkově originální prostorný dům, který nevypadá jako žádný jiný.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz