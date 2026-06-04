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Zvenčí jen travnatý kopec, uvnitř luxus. Podívejte se na unikátní dům pod zemí

Klára Lyons
Ve městě Barnstaple na jihozápadě Anglie zrekonstruovali bývalou podzemní viktoriánskou vodní nádrž, ze které vznikl luxusní dům se čtyřmi ložnicemi. Architektonický skvost je navíc k mání za nižší cenu, než stojí průměrný byt v Londýně.
Ve městě Barnstaple na jihozápadě Anglie zrekonstruovali bývalou podzemní... Dům vznikl přestavbou viktoriánské podzemní vodní nádrže, která kdysi... Architektonický skvost jde do dražby s cenovkou mezi 400 tisíc až 450 tisíc... Interiér kombinuje červené cihly s moderním vybavením a uvnitř to celé působí... Nejvýraznějším prvkem jsou obrovské cihlové klenby z 19. století, které byly... Stavba ukrývá čtyři ložnice z nichž tři z nich mají vlastní koupelnu. Moderní vybavení příjemné kontrastuje s cihlovými zdmi. Součástí domu je kromě ložnic i velký obývací pokoj, hlavní kuchyň a druhá... Rozlehlý prostor nabízí možnost vytvořit samostatný apartmán pro hosty nebo... Při zařizování se architekti nedrželi při zdi, ale dovolili si narušit hranice... Tyto prostory byly svého času plné vody. I do koupelen se propsal originální styl celého objektu.

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Témata: Londýn, Anglie

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