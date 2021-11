Zatopte pomocí barev. Zlepšíte si náladu a ušetříte za vytápění

Už v roce 1903 získal profesor Niels Finsen Nobelovu cenu za medicínu za svou vědeckou práci o světle a barvách. Vědci prokázali, že barevný podnět, který přijme oko, je vedený vegetativním nervovým systémem do mezimozku. Odtud je přes hypofýzu a neurovegetativní systém řízeno společné působení organických funkcí, které bylo tou či onou barvou „nabuzeno“.

Příjemné přírodní odstíny navozují pocit útulnosti a pohody.

Výběr barvy ovlivňuje také naše chování, růžová zklidňuje, červená probouzí chuť k jídlu, ale také zvyšuje agresivitu.

Barvy prostě ovlivňují (kromě jiného) naši psychiku, ale také vnímání teploty. Díky teplým barvám se vnímání teploty v interiéru zvyšuje až o šest stupňů Celsia. Decentní bílo-šedé interiéry tak nejsou pro podzim rozhodně ideální.

Malá změna, velký efekt

Je však zcela zbytečné měnit třeba nábytek: výrazný efekt u pocitu tepla může mít i výměna bytového textilu. Osvědčeným a jednoduchým řešením bývá vyměnit „chladné“ povlaky na polštářích na čalouněném nábytku za barevně zářivé v teplých barvách.

Podobně fungují „huňaté“ deky přehozené přes opěradlo pohovky, kožešinové předložky nebo koberce s vysokým vlasem. Důležitá je totiž i struktura materiálu, třeba hladké a chladivé materiály u povlečení tak často nahrazují flanely.

Pocitu tepla a pohody pomáhá i přidání barevně výrazných dekorací, například větví do vysoké vázy s krásně vybarveným podzimním listím. To vás nemusí stát vůbec nic, stačí si udělat vycházku do lesa. Komu přijdou šišky nebo ořechy barevně málo výrazné, může na ně použít metalický zlatý sprej.

Světlo svíčky a zlatá barva dokážou v interiéru divy...

Hlavně večer zase oceníte lampy, jen musíte použít teplé umělé světlo, jehož barva (také se používá výraz chromatičnost) se pohybuje v hodnotách do 3 300 K. Svíčka má například přibližně 1 200 K. Výborně fungují i vonné svíčky, třeba s vůní skořice, vanilky či hřebíčku, které jsou spojovány už léta s nadcházející zimou a Vánocemi.

Pozor jen na přemíru teplé hnědé barvy, evokující dřevo a zem, v tuzemských domácnostech tak oblíbené. Její přemíra vám náladu rozhodně nezlepší, spíše naopak. Stačí ji však doplnit teplou oranžovou či žlutou, která má pozitivní povzbuzující účinky. Ne náhodou se třeba v japonských domácnostech mění „dekorace“ podle čtyř ročních období.