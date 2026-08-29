1. Sázava, Čeřenice, okres Benešov
Prodej chaty s užitnou plochou 47 metrů čtverečních a s pozemkem 350 metrů čtverečních je na prodej za 1,4 milionu korun. V přízemí se nachází obývací prostor s kuchyní a jídelním koutem, kamny na dřevo a tuhá paliva a chemické WC.
V podkroví jsou dvě ložnice. Do chaty je zavedena elektřina a voda ze studny. Na vlastním pozemku o velikosti 350 metrů čtverečních je ohniště s venkovním sezením, houpací lavice, sklípek, vzrostlé stromy.
Přístup k chatě je autem dostupný pouze s pohonem 4×4. Ostatní osobní automobily parkují nahoře na parkovišti, k chatě se jde ze strmého kopce přibližně 300 metrů, cestu lemují okolní chaty a zeleň.
Místo má příjemnou atmosféru, je vhodné pro rodiny s dětmi nebo milovníky přírody, táborových ohňů s kytarou a nebo posezení s přáteli.