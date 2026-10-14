Když Vlastina Svátková poprvé vstoupila do domu nedaleko pražských Dolních Chaber, měla okamžitě jasno. Neřešila technické detaily ani dlouhé porovnávání s jinými nemovitostmi. Rozhodl první pocit. „Byl to přesně ten prostor, do kterého vstoupíte a hned cítíte, že je to ono. Ani jsem nechtěla dělat technickou prohlídku. Okamžitě jsem řekla, že ho beru,“ vzpomíná herečka.
Brzy ale zjistila, že samotné rozhodnutí ke koupi nestačí. O dům mělo zájem více lidí a každý z nich musel napsat motivační dopis. Teprve podle něj se vybíral budoucí majitel. Neobvyklý způsob prodeje nakonec vyšel právě jí. Získala starší dům v obci na Praze-východ, těsně za Dolními Chabry. Stojí u lesa ve slepé ulici a zahrada i samotná stavba jsou navržené tak, aby do nich sousedé neviděli.
Právě soukromí patřilo k hlavním důvodům, proč si Vlastina nemovitost zamilovala. Z domu se dívá především do vlastní zahrady a ruch velkoměsta zůstává stranou.
Dům pochází ze staršího developerského projektu. Jeho původní velikost však potřebám herečky neodpovídala, proto se rozhodla stavbu přizpůsobit svým potřebám.
Vedle kompletní rekonstrukce proto přišla na řadu také přístavba. Dům se rozšířil o ložnici, šatnu a koupelnu. Nová část vytvořila soukromé zázemí oddělené od společenského prostoru.
Oblíbeným místem majitelky je právě ložnice. Její hlavní dominantou je velká severská postel z přírodních materiálů. Díky rozměrným proskleným plochám se z ní otevírá výhled do zeleně. „Do postele se vždycky těším. Je velká, pohodlná a vidím z ní přímo do zahrady,“ pochvaluje si.
Jestliže ložnice slouží k odpočinku, obývací pokoj je společenským centrem domu. Rodina se zde setkává, stoluje a povídá si. Velký stůl herečka využívá také k práci a vlastní tvorbě. V teplejších měsících se život přesouvá na terasu. „Miluju tam ležet, poslouchat ptáky a ticho,“ dodává.
Interiér připomíná osobní galerii
Zařizování interiéru si Vlastina Svátková vzala na starost sama. Nesnažila se vytvořit místnosti podle jediného stylu ani nakoupit veškeré zařízení z jedné kolekce. Jednotlivé předměty hledala postupně v bazarech, aukcích a obchodech s vintage nábytkem.
Starší nadčasové kusy kombinuje s novým designem, sklem, obrazy, vázami, uměleckými objekty a čerstvými květinami. Každá věc musí vedle estetiky nabídnout také praktické využití.
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„Můj dům je jako galerie věcí, které se mi líbí a zároveň mají nějakou funkci. Je to spojení pohodlí a designu,“ vysvětluje.
Při výběru spoléhá na intuici podobně jako při koupi samotného domu. Nábytek ani dekorace podle ní nemají být pouhou rychlou reakcí na aktuální trend. Musí ji oslovit natolik, aby ji bavily také za několik let.
„Všechno musí být láska na první pohled,“ shrnuje Vlastina svůj přístup.
Výsledkem je interiér, který nevypadá jako dokonale sladěný katalog. Vznikal postupně a jednotlivé předměty v něm mají vlastní původ i příběh. Vedle nalezených vintage kusů hrají výraznou roli také obrazy, včetně těch, které vytvořila sama majitelka.
Do obrazů se vracejí vzpomínky z dětství
Vlastina Svátková se vedle herectví věnuje také malování. Několik vlastních děl má vystavených přímo v obývacím pokoji. Nepovažuje je pouze za doplněk interiéru, ale za záznam osobních vzpomínek a pocitů.
„Jsou to otisky duše a fragmenty ze života, které se zapsaly tak hluboko, že se znovu vynořují v paměti i v mých obrazech,“ vysvětluje.
V její tvorbě se opakují motivy vlčích máků, divokých luk, ryb, vesmíru nebo mořského dna. Každý z nich má konkrétní kořeny.
Vlčí máky připomínají dětství a tehdejší obavu, že při vstupu do makového pole oslepne. Ryby souvisejí s otcovým akváriem, které jednoho dne prasklo a jeho obyvatelé skončili na koberci. Divoká louka se vrací ke chvílím stráveným u babičky, kde jako malá chytala motýly do dlaní.
Vesmír ji přitahuje představou nekonečna, zatímco mořské dno svou hloubkou a tajemstvím. V obrazech se tak propojují dětské zážitky, příroda a témata, ke kterým se autorka stále vrací.
Podobně osobní jako interiér je také zahrada. Vlastina Svátková se označuje za amatérskou zahradnici, která květiny vybírá spíš podle emocí než podle odborného plánu.
„Miluju je nakupovat a rozhazovat všude po zahradě, ale vůbec tomu nerozumím. Je to divoká, neorganizovaná a trochu chaotická zahrada plná všeho,“ říká.
Součástí pozemku je biobazén. Ve srovnání s běžným bazénem podle ní vyžaduje složitější péči, do přírodně pojaté zahrady však lépe zapadá. Daří se zde také ovocným rostlinám. Mimořádnou úrodu letos přinesly fíkovníky.
„Fíků bylo tolik, že bych je mohla prodávat na farmářských trzích,“ směje se.
Jednu praktickou chybu by dnes při plánování domu vyřešila jinak. Ze zahrady nevede samostatný průchod na ulici, takže veškerý odpad, větve a listí se musí vynášet přes interiér.
„To jsem nedomyslela. Nosit všechno přes dům je opravdu o nervy,“ přiznává herečka.
Sousedé mají navzájem klíče od domů
Ačkoli dům nabízí dostatek soukromí, jeho obyvatelé nežijí izolovaně. Za jednu z největších předností svého bydlení považuje Vlastina vztahy se sousedy.
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Obyvatelé ulice se pravidelně scházejí. Na Silvestra postaví venku párty stan, společně slaví Velikonoce a každý přinese něco k jídlu. Běžná je také vzájemná pomoc. Důvěra mezi sousedy podle Vlastiny Svátkové sahá tak daleko, že mají klíče od svých domů.
„Je to něco tak vzácného, že jsem za to velmi vděčná,“ říká.
Právě spojení soukromí, přírody a fungujícího sousedství nakonec potvrzuje její první dojem z prohlídky. Dům sice musela zvětšit a kompletně přestavět, pocit, kvůli kterému se pro něj rozhodla bez dlouhého rozmýšlení, ale nezmizel.