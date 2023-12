Zpěvák Vlasta Horváth se usadil s manželkou a dcerami v domě za Prahou

Domek s šedou fasádou a spoustou květin v oknech. Vize, která přímo dýchá rodinnou pohodou. Takový domek obývá i zpěvák Vlasta Horváth s manželkou Markétou a dcerami Lindou a Alžbětou. Domeček je to dvougenerační a bydlí v něm společně s rodiči Vlastovy manželky.

Původem je zpěvák z vedlejší obce Čerčany, kde se taky seznámil s manželkou. S Markétou jsou spolu již dvacet osm let a jejich příběh začal v cukrárně.

„Markéta dělala v Čerčanech v cukrárně, měla tam praxi. Já jsem si ji tam jednou vyhlídl, objednal jsem si čaj a ona mi donesla jen horkou vodu bez čaje. Pak už to bylo rychlé,“ smál se sympatický vítěz SuperStar. Láska páru neustále jenom kvete a čiší z nich příjemná a pozitivní energie.

Odpočinkový balkon

Hlavním vchodem a po schodech nahoru do druhého patra, tam se nachází bydlení Vlastovy rodiny. Po příchodu ihned zaujmou dveře vedoucí na místo, které si rodina velmi oblíbila. Zároveň je to i doména domu a nemůže to být nic jiného než velký a prostorný balkon s kamenným kobercem, který si manželé nechali přidělat.

S jeho posledními úpravami stále nekončí a pohrávají si i s detaily. Přes léto jsou na zábradlí barevné květy, které nejen hezky vypadají, ale i příjemně voní. V zimě si pro změnu Horváthovi pověsí krmítko pro ptáčky a sypou jim zrní. Uprostřed balkonu kraluje stůl, velký tak akorát pro čtyřčlennou rodinu. Také že ho Horváthovi často využívají, například když grilují.

Z koutku na kafíčko a odpočinek s křesílky a stolečkem lze za zábradlím pozorovat krásnou okolní krajinu. Na opačné straně balkonu má Vlastova manželka Markéta svůj prostor. V rohu balkonu je velký gauč, na kterém ráda odpočívá a relaxuje. „V létě tady skoro bydlím. Moc dobře se tady spí na čerstvém vzduchu,“ přiznala.

Neschází teplo domova

Vedle balkonových dveří se skrývá vchod do koupelny, laděné v teplých barvách s převahou červené. Pozornost zaujme na první pohled velká vana, kterou ovšem využívají spíše dcerky nebo manželka k relaxaci. „Na koupání ve vaně moc nejsem. Raději se jen osprchuji a jdu, ale kamarád mě naučil chodit do sauny. To jsem si nemyslel, že bude pro mě, a opravdu mě to chytlo, líbí se mi to,“ říká o nové zálibě Vlasta.

Chodbou od koupelny se člověk po pár krocích dostane do kuchyně, která je převážně sídlem Markéty. Dřevěná linka se vším, co je k vaření nebo i pečení třeba. „Přiznám se, mám jednu slabost, a to je sladké. Miluji sladké a Markéta moc dobře peče,“ odhalil zpěvák, co se nejčastěji odehrává v kuchyni.

I když si Vlasta na vaření nepotrpí, chystá dcerám do školy svačiny, a uvařit dokáže dokonce i rajskou omáčku s knedlíky. V kuchyni je i jídelní stůl, který rodina využívá převážně v zimě, kdy se nedá sedět na balkoně, a společně se u něj schází.

Vlastimil Horváth (46) Český zpěvák, který se 12. 6. 2005 stal vítězem druhého ročníku soutěže Česko hledá SuperStar. Za debutové album „Místo zázraků“ dostal platinovou desku a v roce 2005 byl diváky zvolen Objevem roku v anketě Český slavík. Hlavním a zásadním je pro Vlastu Horvátha jeho kapela, se kterou nyní vystupuje.

Obývací pokoj, stejně tak jako celý zbytek interiéru si manželé zařizovali sami. Velká a prostorná sedačka je tak akorát na lenošení. Na stěnách celého bytu se nachází spousta vzpomínkových rodinných fotek. Ve skříňce vedle pohovky se ukrývá jedna speciální fotka, a to ze dne, kdy si manželé řekli své ano.

V této místnosti mají své útočiště i domácí mazlíčci. Rodinný miláček, pejsek Bibi, má na lenošení pelíšek, který mu ušila jedna z Vlastových dcer. Dále je zde v kleci i křeček nebo akvárium s rybičkami.

Vedle akvária jsou vystaveni andílci, které sbírá dcera Linda. Místnosti dodávají klid a příjemnou atmosféru. Kytara nacházející se vedle andělíčků mate, není totiž Vlasty, ale jeho dcery Lindy, která zkoušela hrát. Televize ani konferenční stolek v této místnosti taktéž nechybí.

Vlastovo studiové království

Jako správný zpěvák musí mít Vlasta i své studio, které si zařídil hned vedle domečku. Vchod má vedle garážových vrat a po vystoupání dvou schůdků a po otevření dveří se objeví jeho království. Bicí, kytary, klávesy a všemožná technika. Zkrátka vše, co správný zpěvák a muzikant potřebuje ke své tvorbě. Vyzdobit studio mu pomohla mladší z dcer, Bětuška, která tatínkovi namalovala obraz a ve škole ke Dni otců mu i vyrobila autíčko.

Zahradu zdobí altán i dřevěná socha

Okolo domu se rozprostírá zahrada plná všeho, co k životu člověk potřebuje. V přední části okrasná skalka se spoustou květin a dřevin, to je práce hlavně Vlastovy tchyně. Před studiem jsou okrasné kopřivy. Naproti nim rostou domácí rajčátka a zbylé zelenině se daří velmi dobře ve skleníku. V parných letních dnech využije rodina i bazén, který sousedí se skleníkem.

Na zahradě se nachází také velký altán, kde všichni sedávají při velkých návštěvách a grilují zde nebo něco oslavují. Novou ozdobou pergoly jsou i daňčí parohy a další trofeje, jelikož Vlastův tchán je myslivec. A jedny parohy našla dcera Bětuška při procházce v nedalekém lese. Při pohledu na ozdoby kolem zaujme i velká dřevěná socha, kterou dostal Markétin tatínek a jež slouží k chovu včel. Nyní se ovšem nepoužívá a zastává funkci čistě okrasnou.

Ve volném čase se Vlasta věnuje hlavně rodině a dcerám, kdy s Lindou vyrobili závěsný záhon na pěstování bylinek z palety. Oba na toto dílo mohou být pyšní, protože působí velmi designově.