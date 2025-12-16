Známe vítěze předvánoční soutěže o nejlepší proměnu. Podívejte se

Naše rychlá předvánoční soutěž o nejlepší proměnu už zná své vítěze. Zatímco ve čtenářském hlasování se velmi rychle vytvořila vedoucí trojice, kde se zejména první dva soutěžící střídali jako cyklisté na špici pelotonu, pro sponzora soutěže, společnost Samsung, ale i pro redakci bylo rozhodování mnohem těžší.

Známe výherce soutěže o nejlepší proměnu. Nejste to náhodou vy? | foto: Profimedia.cz

Během hlasování zůstávaly hlasy skryté, odevzdat hlas bylo možné jen pro jednoho soutěžícího, a to pouze jedenkrát, ať už jste hlasovali přes počítač, nebo mobil.

A kdo se tedy může těšit na atraktivní dárky?

Hlavní cenu udělila společnosti Samsung, a to tyčový vysavač Samsung BESPOKE AI Jet Lite Pet včetně vysýpací stanice All-in-One v hodnotě 21 990 Kč, proměně panelákové průchozí koupelny M. Víškové.

„Rozhodování opravdu nebylo snadné, všechny projekty měly nápad a určitě nebylo jednoduché každou tu původní ideu realizovat. Pomyslnou medaili nakonec za Samsung dostane rekonstrukce klasické panelákové koupelny, která dopadla naprosto úžasně! Protože máme osobní zkušenost s tím, jak koupelny v panelácích vypadaly, dokážeme tu velkou proměnu skutečně ocenit, řekla bych až srdcem. Je za tím kus práce, promyšleného plánování, a to se skvělým výsledkem,“ hodnotí Veronika Schieblová, PR manažerka společnosti Samsung.

Konečně má svou koupelnu snů. Průchozí hrůza ze „socíku“ je pryč

Cenu čtenářů, mobilní telefon Samsung Galaxy A36 5G za 9 499 Kč, poputuje za projektem, který získal v anketě nejvíc hlasů. Stala se jím pergola čtenářky R. Novákové.

Splněný sen: místo ruiny kůlny má skvělou pergolu. Funguje jako obývák

Pomyslné třetí místo, a tedy cenu redakce iDNES.cz, sluchátka Samsung Galaxy Buds 3FE za 3 699 Kč, patří manželům Stavařovým, kteří proměnili bývalý dětský pokoj dcer na příjemné zázemí pro celou rodinu. Právě „válecí pokoj“ bojoval urputně o každý hlas s „pergolou“, prohrál o pouhých sedm hlasů! Proto se redakce rozhodla věnovat třetí cenu právě těmto soutěžícím.

Z dětského pokoje je díky šikovnému manželovi „válecí“ i hostovský

