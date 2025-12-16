Během hlasování zůstávaly hlasy skryté, odevzdat hlas bylo možné jen pro jednoho soutěžícího, a to pouze jedenkrát, ať už jste hlasovali přes počítač, nebo mobil.
A kdo se tedy může těšit na atraktivní dárky?
Hlavní cenu udělila společnosti Samsung, a to tyčový vysavač Samsung BESPOKE AI Jet Lite Pet včetně vysýpací stanice All-in-One v hodnotě 21 990 Kč, proměně panelákové průchozí koupelny M. Víškové.
„Rozhodování opravdu nebylo snadné, všechny projekty měly nápad a určitě nebylo jednoduché každou tu původní ideu realizovat. Pomyslnou medaili nakonec za Samsung dostane rekonstrukce klasické panelákové koupelny, která dopadla naprosto úžasně! Protože máme osobní zkušenost s tím, jak koupelny v panelácích vypadaly, dokážeme tu velkou proměnu skutečně ocenit, řekla bych až srdcem. Je za tím kus práce, promyšleného plánování, a to se skvělým výsledkem,“ hodnotí Veronika Schieblová, PR manažerka společnosti Samsung.
|
Konečně má svou koupelnu snů. Průchozí hrůza ze „socíku“ je pryč
Cenu čtenářů, mobilní telefon Samsung Galaxy A36 5G za 9 499 Kč, poputuje za projektem, který získal v anketě nejvíc hlasů. Stala se jím pergola čtenářky R. Novákové.
|
Splněný sen: místo ruiny kůlny má skvělou pergolu. Funguje jako obývák
Pomyslné třetí místo, a tedy cenu redakce iDNES.cz, sluchátka Samsung Galaxy Buds 3FE za 3 699 Kč, patří manželům Stavařovým, kteří proměnili bývalý dětský pokoj dcer na příjemné zázemí pro celou rodinu. Právě „válecí pokoj“ bojoval urputně o každý hlas s „pergolou“, prohrál o pouhých sedm hlasů! Proto se redakce rozhodla věnovat třetí cenu právě těmto soutěžícím.
|
Z dětského pokoje je díky šikovnému manželovi „válecí“ i hostovský