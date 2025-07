Navíc zde nechybí důraz na udržitelnost a komunitní charakter, velké plus si studio BekArch zaslouží i za výběr českých dodavatelů. Zcela zaslouženě tento projekt zvítězil v soutěži Kanceláře roku 2024 v kategorii Start-up kanceláře.

Zadání rekonstrukce 1 000 m² velkého prostoru částečně ve stavu shell and core, který najdete v 8. nadzemním podlaží polyfunkční budovy, znělo jasně: nadčasové, reprezentativní kanceláře, které se nebudou podobat klasickému administrativnímu prostředí, ale navodí příjemnou atmosféru luxusního rezidenčního interiéru.

„Prostor jsme pojali jako osobitý, téměř bytový interiér s důrazem na detail a udržitelnost. Nechtěli jsme vytvořit další generickou kancelář, což bylo i přáním investorky,“ říká Jan Bek, zakladatel ateliéru BekArch.

Protože jde o kancelářské prostory, projekt musel samozřejmě splňovat veškeré předepsané normy. Zároveň bylo nezbytné vytvořit dostatečný počet pracovních míst a v neposlední řadě myslet také na běžný provoz a komfort těch, kteří zde budou trávit spoustu času.

Denní světlo jako důležitý aspekt

Zásadní změnou byla kompletní úprava původní dispozice. Téměř všechny stávající konstrukce nechali architekti odstranit a následně vytvořili nové a prostornější, prosvětlenější a logicky uspořádané prostředí, které však zachovává dostatek soukromí.

Kanceláře různých velikostí a dispozic jsou situovány po obvodu podlaží, od komunikačních koridorů je oddělují skleněné příčky. Díky nim prostupuje přirozené denní světlo až do samotného středu traktu, ve kterém jsou zasedací místnosti, technické zázemí, phoneboxy a hygienické prostory.

Aby architekti ještě více podpořili otevřenost prostoru, záměrně obnažili původní betonový strop a sloupy, docílili tak vyšší světlé výšky a zároveň do interiéru dostali vizuální prvek reflektující samotnou budovu.

„Díky těmto úpravám získaly původní tmavé a stísněné kanceláře zcela nový život, s dostatkem denního světla ve všech částech. Vizuál přiznaného betonu a stropních instalací navíc skvěle kontrastuje s luxusními materiály, což do interiéru vnáší dynamiku,“ popisuje Ing. arch. Linda Polomová, spoluautorka návrhu projektu. Plynulost prostoru pak podporují hojně se vyskytující oblé tvary.

Ve znamení vizuální identity

Zvolenými materiály a barvami architekti odkazují na vizuální identitu skupiny JSK. Prostoru dominují světlé a krémové odstíny, doplněné sytě červenými akcenty a množstvím zeleně.

Celý koncept podtrhuje vybavení interiéru, které je z velké části z vestavěného truhlářského nábytku vyrobeného převážně z bělené dubové dýhy.

S ohledem na vizuální identitu firmy architekti vybírali i dekor mramoru Calacatta Viola, který se ve formě keramického velkoformátového obkladu opakuje v umývárnách, kuchyni, na stěnách i stolech.

„Zároveň zde bylo navrženo několik prvků přímo na míru projektu, například ručně malované tapety od Patrika Hábla, které skvěle doplnily reprezentativní prostředí recepce a hlavní zasedací místnosti,“ dodává architekt Jan Bek. Celý projekt je obohacen o grafické práce studia Upsala.

Zeleň na každém kroku

O přívětivou atmosféru prostoru se postaralo velké množství zeleně, které bylo jedním z přání investorky, interiér je doslova protkán zelenými stěnami a stromy umístěnými v truhlářských prvcích.

„Primární funkcí rostlin je v tomto případě sice estetika, nicméně v interiéru mají i další přidanou hodnotu, například v podobě pozitivního vlivu na kvalitu vzduchu,“ objasňuje Linda Polomová.

Nejvýraznějšími rostlinnými prvky v tomto projektu jsou vertikální živé zelené stěny od firmy Liko-s. Jejich závlaha i nasvícení jsou automatizované, takže bylo potřeba jen odladit některé technické detaily, třeba napojení na rozvody.

Z důvodu praktičnosti však museli architekti udělat v oblasti zeleně kompromis a pro část zamýšlených rostlinných aranží zvolit věrohodné umělé alternativy. Týkalo se to například tmavých toalet, kde by se rostlinám kvůli nedostatku denního světla nedařilo, nebo v blízkosti fancoilů, kde by jim zase neprospívalo soustavné proudění vzduchu.

Udržitelně, lokálně

Dalším z nosných pilířů projektu byla udržitelnost, nejen jako estetický koncept, ale i v praktické rovině, kterou architekti reflektovali výběrem lokálních výrobců.

Například volně stojící nábytek dodávaly české firmy Ton, Polstrin, Master&Master, RIM, LD seating, dveřní kování rodinná manufaktura M&T, skleněné příčky a zeleň společnost Liko-s, minimalistické hasicí přístroje značky Amplla.

Svítidla jsou dílem tuzemských výrobců Bomma a Lucis a o unikátní světelnou instalaci, která je dominantou recepce, se postarala česká sklářská firma Lasvit. Součástí návrhu byla také rekonstrukce terasy, kterou architekti vybavili novým nábytkem české značky Todus.

Design s ohledem na akustiku

Při realizaci byl s ohledem na účel prostoru kladen důraz i na akustický komfort. Například phoneboxy, které jsou v menších open space kancelářích, byly vytvořené na míru z akustického sádrokartonu a doplněné truhlářským obkladem s čalouněním, což přispívá k útlumu hluku. Zároveň jsou zde navržené zvukově izolační skleněné příčky.

V zasedacích místnostech pak lepší akustiku podporuje jemná textilní síťovina zavěšená u stropu, která zároveň částečně zakrývá různé instalace a interiér vizuálně zjemňuje.

V novém za deset měsíců

Celý projekt vznikl ve velmi krátkém časovém horizontu, od první návštěvy prostoru do předání finálního díla uplynulo pouhých deset měsíců, a to i přes řadu atypických řešení.

„Byl to intenzivní, ale velmi inspirativní proces, časově i koordinačně poměrně náročný. Se všemi, kteří se na realizaci podíleli, jsme jej ale dokázali dotáhnout do zdárného výsledku, který k naší velké radosti ocenila i porota soutěže Kancelář roku,“ uzavírá Jan Bek.

Technické údaje: Lokace: Praha 1 Rok realizace: 2024/2025 Užitná plocha: 1 000 m2 Zdroj vytápění: FCU Stavební firma: 4 interior & tiles Výrobci a dodavatelé: Podlaha: Prointeriér, Soliter parket

Interiérové dveře: Vetos, Liko-s

Skleněné příčky, zelené stěny: Liko-s

Dveřní kování: M&T, kování Nomad

Osvětlení: Lasvit, Bomma, Lucis

Vypínače a zásuvky: Jung

Kuchyňská linka: Sollus nábytek

Nábytkové vybavení: Javorina, Ton, Polstrin, Rim, LD seating, Master & Master

Venkovní nábytkové vybavení: Todus

Sanitární vybavení: Alca, Ravak

Hasicí přístroje: Amplla

Grafické práce: studio Upsala

Ručně malované tapety: Patrik Hábl