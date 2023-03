Dietolog a fitnessák Chaloupka žije v milovaném bytě na pražském Žižkově

V domě, kde se nachází, žije přes dvacet let, ale ze začátku bydlel v jiném bytě, do toho současného se nastěhoval před osmi lety a svůj domov upravil k obrazu svému.

„Nechal jsem si udělat prakticky všechno, kuchyně je dělaná na míru, zbytek nábytku jsem si normálně koupil. Byt byl na začátku úplně holý a já jsem si ho kompletně zařídil,“ prozradil Chaloupka. „Dlaždičky v koupelně jsem si také vybral sám a chtěl jsem, aby byly černobílé a do toho to trochu prostřelila červená, já mám původně vystudovanou uměleckou průmyslovku, ale myslím si, že umět zařídit byt není o tom,“ říká trenér.

I když byt není velký, je pro jednoho člověka ideální, jelikož v něm je všechno, co potřebuje. Najdeme tu kuchyni, obývací pokoj, ložnici a samozřejmě také koupelnu a toaletu.

„V tomto bytě jsem rád, což jsem nikdy v životě neměl, protože já jsem se do bytu nikdy netěšil, vždycky jsem tam trávil času co nejméně, ale teď se mi tu líbí,“ pochvaluje si autor řady publikací. I když má Vít Chaloupka vždycky plno energie a moc toho nenaspí, nechybí v jeho ložnici velká postel, která nabízí potřebný odpočinek, a také prostorná šatní skříň, kam se vejdou všechny nezbytné svršky.

Když do bytu vkročí návštěva, první, čeho si všimne, je to, že celý interiér je laděný do bílé, černé a červené. „Tato kombinace se mi líbí,“ svěřil se Chaloupka, který měl původní byt v žluto-modré, ale před osmi lety se v novém příbytku rozhodl pro změnu.

Dnes ale u sebe jinou než bílou, černou a červenou prakticky nesnese, proto kupříkladu i televizní program zakrývá červenou utěrkou, nebo na lahvičky kosmetických přípravků v koupelně nasadí kalíšek ve své favorizované barvě.

Většinu času doma tráví Chaloupka v obýváku, kde má stůl, u něhož píše a vznikla u něj řada knih o hubnutí a zdravém životním stylu. To, aby si našel doma místo, kde se bude cítit nejlépe a půjde mu díky tomu práce hezky od ruky, mu poradil odborník na bydlení během jedné jeho účasti v televizi. „Mohu si to tady hezky rozložit a psaní mě díky tomu víc baví. Mám tady také fotografii maminky,“ prozradil sportovec.

Dekorace nechybí

I když jde o chlapský byt, dekorace tu nechybí. V obýváku je proto prostor rozdělen částí pergoly zavěšené na lanku a na zdi jsou nalepení černobílí motýlci. „Někdo říkal, že motýli nebudou vypadat dobře, ale není to pravda, teď se to návštěvám líbí,“ pochlubil se Chaloupka.

Z interiéru je všem návštěvníkům jasné, že je majitel dost pořádný a potrpí si na to, aby věci měly svůj řád. „Ano, uklízím si sám, nikoho bych k tomu nepustil,“ prohlásil dietolog s tím, že když by u jeho dveří zazvonil někdo nečekaně, našel by byt ve stejném stavu, jako byl během této návštěvy.

Dalším místem, kde Chaloupka tráví dost času, je kuchyně, protože si samozřejmě jako odborník na výživu vaří sám. „Soutěžil jsem se Sapíkem nebo s Babicou. Na vaření mi nesmí nikdo sáhnout,“ prohlásil Chaloupka, který by považoval vzhledem ke své profesi za ostudu, kdyby si nechal vařit od někoho jiného.

Dokonce vařil i svým dvěma bývalým manželkám, jež s ním v tomto ohledu neměly žádnou starost, a dnes s oblibou vozí vlastnoručně uvařené pokrmy přátelům. „Mám kamaráda diabetika, pro něhož vařím už třicet let, protože přesně vím, co mu mám dát,“ pochlubil se Chaloupka, mezi jehož speciality patří například vaječná tlačenka.

Okolí bydliště ale Víta Chaloupku příliš nezajímá, jeho srdeční záležitostí jsou rodné Strančice u Prahy, kam se vždycky rád vrátí. „Máme tam velký pozemek, bratr tam bydlí a já tam jezdím prakticky denně. Můžete mě tam najít přibližně pětkrát do týdne,“ svěřil se Chaloupka, jehož koníčkem je pořádání dětských táborů a plánování volnočasových aktivit pro děti z dětských domovů.