Slavná virtuoska Hosprová žije v Dolní Bělé se synem a manželem z Itálie

Domu, v němž hudebnice bydlí, je dnes téměř sto let a má bohatou hudební historii. Nemovitost se totiž nachází kousek od místní základní školy a kdysi tu bydlíval pan řídící, který byl nadšeným muzikantem a ve volném čase tu hrával s kvartetem.

Jitka se narodila v Manětíně, ale její rodině byl zejména kvůli potřebě cvičení na hudební nástroj jejich byt časem malý, proto se rozhodli přestěhovat do rodinného domu v Dolní Bělé. Stavení tenkrát nebylo v dobrém stavu, ale patřila k němu velká zahrada s krásným výhledem, z něhož je vidět kupříkladu protější svah se zříceninou hradu Dolní Bělá.

„Nastěhovala jsem se sem, když mi bylo patnáct let, a jezdila jsem odsud i na konzervatoř do Plzně, proto i moje hudební začátky, které už považuji za důležité, se odehrály tady. Byla jsem tu vždycky doma a mohu říct, že jsem se do Dolní Bělé ze všech úspěšných koncertů a vystoupení po celém světě ráda vracela. Dodnes tady mám uložené plakáty z koncertů z Chile nebo třeba z Brazílie,“ svěřila se Jitka, která lásku k muzice a hudební talent zdědila po předcích.

Dědeček z tatínkovy strany byl totiž venkovský učitel, který uměl hrát snad na všechny hudební nástroje, a dědeček z maminčiny strany hrál pro změnu na baskřídlovku v cirkuse.

Během svého života žila hudebnice i na různých pražských adresách, kde si zvládla zařídit designové byty, které ale opustila. „Jsem dvakrát rozvedená, ale kvůli životním změnám jsem byla ráda, že jsem někde, kde je mi dobře,“ prozradila nám violistka, jež v současné době žije v domě se svým třetím manželem, Italem Mauriziem, a synem Marcellem.

„Můj manžel je z Boloně a líbí se mu tady velmi, protože si tu užíváme mírná léta. Já jsem si svůj pracovní kalendář nastavila tak, že mám přes léto koncerty v Česku,“ svěřila se violistka, která s manželem během chladnějších měsíců pobývá v jeho rodné Itálii ráda.

Jitka Hosprová (47) je česká violová virtuoska. Hře na housle se začala učit v sedmi letech, na violu ve čtrnácti letech. Vystudovala konzervatoř v Plzni a pražskou HAMU. Úspěchy na mezinárodním poli sklízela již jako studentka. Dnes koncertuje po celém světě, hraje se špičkovými mezinárodními orchestry a je historicky první českou sólovou violistkou.

Přes léto je tu nejlépe

I když se pro manžele po narození syna změnilo mnohé, v tuto chvíli zatím dětský pokojíček pro syna příliš neřeší. Do budoucna by si také chtěli pořídit novou kuchyň.

„Ze začátku jsem si plánovala, jak to tady celé změníme, až přijde syn, a ono to najednou bylo celé tak rychlé, že jsme mu dali do ložnice postýlku, on si všude rozmístil svoje hračky a přidali jsme pár nejdůležitějších věcí pro dítě a pokračujeme dál. Duch našeho bydlení, že je to pro nás útočiště na léto a na svátky, zůstal stejný,“ řekla nám Hosprová.

Dům je dnes rozdělen na spodní a horní byt, přičemž v horní části bydlí Jitčini rodiče a ona si spodní část upravila pro svoje potřeby. Najdeme tam kuchyň, obývací pokoj, ložnici a samozřejmě koupelnu a toaletu. Jelikož je Jitka umělkyně, nesmí tu chybět výtvarné umění.

„Některé obrazy jsem dostala i místo honoráře, protože když zahrajete na vernisáži, může se stát, že dostanete obraz. Umělci si takto vypomáhají vzájemně a já jsem za to velmi ráda, protože člověk jinak kupuje většinou věci, které jsou nutné, ale toto je zajímavá investice. Navíc díky obrazům dostane interiér jiný rozměr a vy máte vzpomínku na malíře, od něhož obraz máte,“ prozradila violistka.

Symbol anděla

V domě je také k vidění spousta nejrůznějších andělíčků, které Jitka dostává na koncertech od fanoušků.

„Ani jednoho andělíčka jsem si nekoupila, spousta lidí mě tak díky hře na violu a tomu, co dělám, takto vnímá. Díky výtěžkům z festivalu Procházky uměním, který jsem založila, se opravila řada památek, a to včetně kostelů a kapliček. Také místní kostel se nabílil díky penězům z festivalu, proto mě lidé vnímají i jako umělkyni, která cítí, že pro místo, kde vyrostla, dokáže něco udělat,“ říká virtuoska, kterou lze díky viole a dlouhým blond vlasům skutečně portrétovat jako anděla.

V současné době cvičí Jitka zejména tehdy, když její malý syn spí nebo má pro něho hlídání. V hlavě nosí spoustu nápadů na další desku, která by se měla opět týkat především staré hudby.