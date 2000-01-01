náhledy
Mít dům u Lago di Garda nebo zde alespoň strávit dovolenou je sen mnoha lidí, nejen Italů. Nedávno byl v Gargnanu dokončený nový luxusní komplex pěti vil Sky Pool Villas, pod kterým je podepsané architektonické a interiérové studio Apostoli založené Albertem Apostolim.
Autor: Archiv studia Apostoli
Vily stojí na svahu s dechberoucím výhledem obklopené jedenácti hektarovým parkem. Každá má soukromou zahradu a nekonečný bazén.
Autor: Archiv studia Apostoli
Interiéry čerpají inspiraci z místního prostředí a námořního stylu 60. let. Klasická travertinová podlaha se táhne přes obývací a spací prostory a podtrhuje paletu přírodních, tlumených odstínů.
Autor: Archiv studia Apostoli
Spojení s krajinou je patrné také v prostorovém uspořádání. Příčky jemně oddělují jednotlivé místnosti, například ložnice od servisních prostor, Čela postelí jsou navržená na míru.
Autor: Archiv studia Apostoli
Stěny jsou obloženy surovým hedvábím, které se střídá s lakovanými panely Stropy jsou snížené, zakončené vložkami z ořechového dřeva Canaletto a integrovaným osvětlením.
Autor: Archiv studia Apostoli
Akvamarínové akcenty, například umyvadla či dekorativní tapiserie a onyxové panely, představují vizuální ozvěnu barev jezera.
Autor: Archiv studia Apostoli
Autor: Archiv studia Apostoli
Interiéry vil Sky Pool Villas v Lefay Resort & SPA Lake Garda navrhlo studio Apostoli.
Autor: Archiv studia Apostoli
Každá vila má i své soukromé lázně.
Autor: Archiv studia Apostoli
Autor: Archiv studia Apostoli