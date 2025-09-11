|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Jak si Ital představuje splněný sen: dům s bazénem u Lago di Garda
Opulentní hnízdečko lásky Dary Rolins a Pavla Nedvěda v Itálii roste před očima
Zpěvačka Dara Rolins a její partner, generální manažer české fotbalové reprezentace a bývalý profesionální fotbalista Pavel Nedvěd, budují své velkolepé sídlo v Itálii. Stavba už dostává jasné...
Panelové sídliště mělo být fiaskem. Dnes je na bydlení pro 9 tisíc lidí pořadník
Říkalo se, že skončí jako sídliště horních deseti tisíc. A také se tvrdilo, že celá tato utopie bytových bloků skončí sociální katastrofou. Jenže ani jedno se nenaplnilo. Vídeňský Wohnpark Alterlaa...
Život s 200 spolubydlícími. Žena našla geniální způsob, jak ušetřit za nájem
Aurora Bianco vyměnila svůj malý pokoj ve východním Londýně za byt s 200 spolubydlícími a tvrdí, že jde o skvělý způsob, jak ušetřit.
Z lásky ke koním. Rodina si postavila vysněný dům v krásných Modrých Horách
Petr a Petra nestavěli poprvé, měli už nejen zkušenost, ale i pěkný rodinný dům. Dojíždění za koníčkem jediné dcery Aničky – westernové disciplíny na koních – však pro ně představovalo výrazné...
Kupte si dům za jedno euro. Nápad, který zachraňuje historická města
Program „Domy za jedno euro“ přijala řada italských obcí, od Piemontu až po Sicílii, aby bojovaly proti vylidňování historických center. Architektonická kancelář Didea při této akci proměnila...
Z lásky ke koním. Rodina si postavila vysněný dům v krásných Modrých Horách
Petr a Petra nestavěli poprvé, měli už nejen zkušenost, ale i pěkný rodinný dům. Dojíždění za koníčkem jediné dcery Aničky – westernové disciplíny na koních – však pro ně představovalo výrazné...
Jak si Ital představuje splněný sen: dům s bazénem u Lago di Garda
Mít dům nebo alespoň strávit dovolenou u Lago di Garda je sen mnoha lidí, nejen Italů. Nedávno byl v Gargnanu dokončený nový luxusní komplex pěti vil Sky Pool Villas, pod kterým je podepsané...
Když propíchnete strop, vznikne střešní terasa. Z ateliéru v Praze je super byt
V pražském Bohdalci vyrostla novostavba s ateliérem, který architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová ze studia Plus One Architects přestavěly na perfektní bydlení.
Luxusní penthouse v Číně zaplnil mramor i lustry ve stylu art deco
Luxusní penthouse v jednom z největších čínských měst, v Čchung-čchingu, navrhlo studio Jidesign ze Šanghaje. Byt nabízí úchvatný výhled na majestátní soutok dvou řek, ale zejména je neuvěřitelnou...
Sruby okouzlí vůní dřeva i originálním interiérem. Nabízí i zdravé bydlení
Stále více lidí sní o bydlení, které je moderní a zároveň v souladu se životním prostředím. Tento sen se stává realitou díky dřevostavbám z masivu. Kanadské sruby i roubenky představují životní styl,...
Popíjel tu kat Mydlář i Václav IV., k Zelené žábě se chodí už stovky let
Interiéry v domech z patnáctého až sedmnáctého století vždy ponesou stopy doby, kdy stavby vznikly. Pokud k tomu přidáte ještě tak významné místo, jakou představuje těsná blízkost Staroměstského...
Život s 200 spolubydlícími. Žena našla geniální způsob, jak ušetřit za nájem
Aurora Bianco vyměnila svůj malý pokoj ve východním Londýně za byt s 200 spolubydlícími a tvrdí, že jde o skvělý způsob, jak ušetřit.
Opulentní hnízdečko lásky Dary Rolins a Pavla Nedvěda v Itálii roste před očima
Zpěvačka Dara Rolins a její partner, generální manažer české fotbalové reprezentace a bývalý profesionální fotbalista Pavel Nedvěd, budují své velkolepé sídlo v Itálii. Stavba už dostává jasné...
Spotřebiče, s nimiž budete vařit jako profi kuchař a uklízet jako bůh
Umělá inteligence, snížení spotřeby energií, špičkové kulinářské výkony, snížení plýtvání potravinami… Tak se prezentují nové domácí spotřebiče na veletrhu IFA v Berlíně. Od 3. do 9. září se ho...
Obytný dům, stadion i ostrov. Čeští architekti nechali ve světě výrazné stopy
Na jednom z nejsmutnějších míst světa, v Hirošimě, stojí torzo Průmyslového paláce, jedna z několika budov, které, ač poškozené, přežily výbuch atomové bomby. Tahle byla nejblíž epicentru. V roce...
Prodej stavebního pozemku, 1 915 m2 - Sušice
Sušice, okres Uherské Hradiště
3 950 000 Kč
Panelové sídliště mělo být fiaskem. Dnes je na bydlení pro 9 tisíc lidí pořadník
Říkalo se, že skončí jako sídliště horních deseti tisíc. A také se tvrdilo, že celá tato utopie bytových bloků skončí sociální katastrofou. Jenže ani jedno se nenaplnilo. Vídeňský Wohnpark Alterlaa...
Dům z recyklovatelných materiálů i odpadu z demolic vás nadchne
Los Angeles vyžaduje, aby všechny nové stavební projekty byly z recyklovatelných materiálů, nebo dokonce znovu využily stavební či demoliční odpad. A to v množství, které rozhodně není zanedbatelné,...