Konec stěhování. Známá herečka našla vysněné bydlení na nečekaném místě

Herečka Vilma Frantová našla domov tam, kde by to možná nečekala ani ona sama. Po letech stěhování, hledání a zkoušení různých adres ji to nakonec přitáhlo zpět do domu, kde bydlela s bratrem. Právě tady si vytvořila útulný, světlý a dokonale funkční byt, který přesně odpovídá jejím preferencím.
Návrat tam, kde to považovala dřív za domov, byl pro herečku skvělým momentem. | foto: Ivan Kahún

Herečka původně bydlela v tomto domě v jedné z okrajových částí Prahy se svým bratrem. „Ten byt jsem milovala. Bydlela jsem tam šestnáct let a vůbec jsem nechtěla pryč. Jenže bratr ho potřeboval prodat, aby mohl postavit dům, takže jsem musela odejít,“ vysvětluje Vilma.

Následoval rok, během kterého se stěhovala hned čtyřikrát a zkoušela různé adresy, ale žádná z nich jí nenahradila klid a přírodu, které v této lokalitě našla. Když se v roce 2016 dozvěděla, že se v původním domě uvolnil jiný byt, bylo rozhodnuto.

„Bydlela jsem nějakou dobu v centru, ale potřebuju klid. Řekla jsem si, že se sem do roka vrátím, a přesně to se stalo,“ vypráví Vilma. Nový byt nebyl rekonstruovaný, ale díky předchozímu majiteli, učiteli, který se stěhoval zpět na Moravu, vypadal jako nový. „Všechno bylo krásně udržované, čisté, světlé. Kuchyňská linka byla jako nová,“ dodává.

Malý prostor, velká funkčnost

Současný byt 2+kk není velký, ale Vilma ho využila na maximum. Nábytek pořídila z běžných řetězců, jen postel si nechala vyrobit na míru, aby přesně zapadla do dispozice. Miluje praktické vychytávky a chytré detaily, které z malého prostoru dělají plnohodnotný domov.

„Letos jsem si pořídila designový lustr do obýváku a nové poličky do kuchyně. Mám vychytávku, kterou mi zhotovil kamarád, jde o otočnou poličku, díky níž se dá obrazovka televize přetáčet. Můžu se dívat z gauče i od jídelního stolu,“ směje se.

Byt je laděn do světlých tónů, působí vzdušně a čistě. Není velký, úložných prostor je ale dost, protože Vilma si potrpí na pořádek a funkčnost.

Návrat tam, kde to považovala dřív za domov, byl pro herečku skvělým momentem.
Kuchyňská linka sice není nová, ale díky předchozímu majiteli je skvěle funkční a čistá.
Kuchyňská linka sice není nová, ale díky předchozímu majiteli je skvěle funkční a čistá.
Nábytek většinou pochází z tradičních obchodů a byl vybírán hlavně s ohledem na pohodlí a funkčnost.
Ve svém bytě se Vilma Frantová opravdu cítí jako doma.
Moře v srdci i v interiéru

Vilma si své bydlení zařídila tak, aby v něm měla nejen klid, ale i kousek světa, který tolik miluje. Ve volném čase totiž ráda cestuje, nejčastěji k moři, a domů si vždy přiveze drobnou vzpomínku. Proto dnes její interiér zdobí jemné dekorace v podobě mušlí a suvenýrů z Kapverd, Dominikánské republiky nebo řeckých ostrovů.

Nejde o žádné přeplácané vitríny, ale o decentní připomínky míst, která ji nabíjejí energií a inspirací. „Můj byt je pro mě klidová zóna, ale zároveň místo, kde mám kolem sebe to, co mě formovalo, tedy cestování, práci i vzpomínky,“ říká herečka.

Právě inspirace je pro Vilmu zásadní, díky perfektní angličtině se totiž stále častěji objevuje v zahraničních produkcích. Práce ji v posledních letech zavedla daleko za hranice Česka. Od roku 2010 dominují její kariéře zahraniční projekty.

Objevila se v americkém filmu The Zookeeper’s Wife (Úkryt v zoo), na který je dodnes nejvíc hrdá, v seriálu The Wheel of Time (Kolo času), v německém Oktoberfest: Krev a pivo, v dramatu Nurnberg (Norimberk) nebo v italském filmu Zodiac 2.

Její byt tak není jen praktickým útočištěm, ale i místem, kde se potkává její herecký svět s osobními vzpomínkami a kde se cítí doma, ať už se vrací z natáčení v Česku, nebo z druhého konce světa.

Vilma je dnes se svým bytem velmi spokojená. Stejně přirozeně, jako se vrátila do svého domu, se postupně vrací i do českého filmového a seriálového prostředí.

Diváci ji mohli vidět v seriálech Pustina, Trpaslík, Případy 1. oddělení, Horákovi, Ošklivka Katka nebo v pořadu O korunu krále Karla.

„Teď mám pocit, že se profesně vracím domů. Po letech natáčení v zahraničí mě české projekty zase lákají,“ říká. Brzy ji čeká premiéra filmu Filman, na který se velmi těší. „Domov pro mě není o velikosti, ale o pocitu. A ten tady mám,“ uzavírá Vilma Frantová.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Konec stěhování. Známá herečka našla vysněné bydlení na nečekaném místě

