Do luxusní vily chodí majitelka přes garáž, protože je to pro ni ideální

V nově vzniklé ulici vyrostlo uskupení rodinných domů, které si navzdory vzájemnému těsnému řazení zachovávají soukromí. Majitelka jedné z novostaveb svěřila kompletní návrh i realizaci interiéru svého domu do rukou interiérových designérů Branislava Mikitky a Lucie Krivé z ateliéru design-factory.

A to poměrně s netradičním zadáním: „Základním požadavkem klientky bylo vytvořit domov, který je po převzetí připraven k okamžitému a absolutnímu užívání. Šlo o naprostý ‚full servis‘. Měli jsme možnost doladit vše do nejmenšího detailu, a to včetně světel, závěsů, obrazů na zeď a dalších součástí interiéru,“ uvádí designér.

Výsledek? Nadčasový interiér s příjemnou atmosférou, využívající minimalistické prvky a základní barevnost v podobě zemitých odstínů.

Branislav Mikitka nejen navrhl, ale z velké části také sám vyrobil vybavení interiéru, který byl po dokončení připravený rovnou k nastěhování.

Domů přes garáž

Z hlediska stylu zařízení měla klientka představu střízlivého minimalismu, s absencí pohledově výrazných, zdobných předmětů. Na úvodních schůzkách si s designérem odsouhlasila materiály a barevnost a dál už se stoprocentní důvěrou nechala Branislava Mikitku a jeho tým pracovat.

Obývací pokoj s policovými systémy vyrobenými studiem design-factory na míru

„Stavbu jsme převzali v nevídaně dobrém stavu, byla čistá, vymalovaná, bez zařízení, podlah, dveří, stínící techniky. Měli jsme tak prostor pro kompletní návrh, při němž jsme nemuseli brát v potaz již instalované zařizovací prvky,“ konstatuje designér.

Dvoupatrový dům kombinuje sedlovou a rovnou střechu s atikou. Z jihozápadní strany je od silnice přístupný garáží, podél které vede po pravé straně chodník ke vchodovým dveřím. Ačkoliv ty jsou standardně považovány za vstupní bránu do domu, u této konkrétní realizace je jejich využití zcela minimální.

„Klientčiny kroky dovnitř i ven vedou skrze garáž, protože denně používá auto. Garáž tak plní funkci primárního vchodu. Proto jsme si dali opravdu záležet, aby tento prostor působil příjemným, čistým, reprezentativním dojmem,“ vysvětluje designér.

Garáž je vytápěná i vybavená klimatizací pro horké letní dny, takže jde v podstatě o obytnou místnost. Nábytek nejen do garáže vyráběl přímo designér se svým týmem, studio design-factory totiž disponuje truhlářskou dílnou. Nábytkové sestavy na míru tak nejen navrhnou, ale zároveň i vyrobí.

Pro nábytek po levé straně garáže zvolili odolný laminát v neutrálním světle šedém odstínu. K zavěšení nezbytného základního nářadí pak slouží jednoduchá kovová stěna s háčky.

Předsíň s velkou vestavnou skříní na míru opticky zvětšuje velké zrcadlo.

„Z mého pohledu je garáž nezanedbatelnou součástí kultury bydlení, proto jsem se tohoto úkolu zhostil moc rád. Majitelce jsem toto řešení doporučil z vlastní zkušenosti a ona souhlasila, naprosto odpovídalo jejím představám o maximálním komfortu,“ dodává Branislav Mikitka.

Ořech ve velkém i malém

Při návrhu zařízení interiéru vzal designér v úvahu i logický proces příchodu do domu. Součástí předsíně, do které se vstupuje jak garáží, tak i vchodovými dveřmi, je totiž skladovací prostor pro odložení trvanlivých potravin. Tento vstupní prostor je vybavený velkou vestavnou skříni, při jejíž výrobě si designér netradičně vyzkoušel také čalounickou práci ve výklenku, který slouží k sednutí a pohodlnému nazouvání bot.

Kování Mimolimit nabízí ucelenou kolekci.

Už tato místnost předestírá barevné ladění celého interiéru: kombinaci bílé a zemitých odstínů příjemně doplňuje a oživuje hřejivý dekor tmavého ořechu. Ten se v chodbě objevuje nejen na podlaze, ale také v podobě drobných zařizovacích prvků, jako úchopných madel skříní či na klikách interiérových dveří.

„Měl jsem představu, že by na klikách mohl být použitý v interiéru se opakující ořechový dekor, který by v pozitivním slova smyslu rozbil jednolitost čistých bílých dveří,“ popisuje Branislav Mikitka.

A pokračuje: „Nejprve se to zdálo jako těžko realizovatelný úkol, ale nakonec si mi podařilo objevit kování Mimolimit od českého výrobce M&T, které přesně zapadlo do mých představ. A nejen do těch mých, ale i klientčiných.“

A bylo rozhodnuto. „Pro realizaci rodinného domu na Devíně byly zvoleny kliky Mimolimit, které jsou unikátní svojí konstrukcí, kdy je do základového materiálu, tedy masivní mosazi, vsazena rukojeť ze dřeva, v tomto konkrétním případě ořechu. Možné je ale samozřejmě vybírat z více druhů dřevin a stejně tak z různých povrchových úprav kovové části. Lze tak nabídnout individuální řešení každému projektu,“ popisuje Roman Ulich, hlavní designér M&T, české rodinné manufaktury, která vyrábí eticky udržitelné, kvalitní a designové dveřní kování na zakázku.

Designovou čistotu kuchyňských skříněk převážně v bílém provedení podtrhuje odolná pracovní deska přecházející v obklad z umělého kamene Meganite v dekoru věrně připomínajícím mramor.

Centrální prostor plný vychytávek

Předsíň logicky ústí do centrální obytné místnosti domu, ve které příchozí nejprve přivítá oválný jídelní stůl z tmavého dřeva s dokola rozestavěnými šesti židlemi s na dotek příjemnou potahovou látkou šedého odstínu.

Celý jídelní kout pohledově oživuje netradiční lustr, jehož skleněné baňky připomínají hravé bubliny. Součástí jídelny jsou pak komody pro uložení nezbytností, které překvapí netradičními zrcadlovými dvířky.

„Rád v návrzích interiérů experimentuji se sklem, v naší dílně máme dokonce technologii na jeho potisk. Umíme s využitím pryskyřice nalisovat sklo či zrcadlo na nábytková dvířka, což jsme použili i v tomto interiéru, do kterého tento specifický element skvěle zapadl. Jde o velmi náročnou techniku, při které je třeba klást důraz zejména na precizní slícování všech hran,“ popisuje výrobu zrcadlových nábytkových dvířek designér.

Napravo od jídelního „koutu“ se otevírá obývací pokoj s rozlehlou rohovou sedačkou v bílošedém provedení. Dvě stěny tohoto prostoru tvoří zabudované skříně a policové systémy, opět vyrobenými studiem design-factory na míru.

Výsuvná digestoř je hned za varnou plochou.

Na přání majitelky je pak do skříně instalovaná klimatizace, která se ovládá elektronicky. Při jejím spuštění se současně otevřou dvířka, za nimiž je schovaná, a stejný synchronní provoz funguje i při jejím vypnutí. Smart technologie se v obývacím pokoji objevují také například ve formě elektronicky ovládaných okenních závěsů.

Na opačné straně centrálního prostoru je pak kuchyňská linka, kterou opět truhlářsky řešil sám Branislav Mikitka. Designovou čistotu kuchyňských skříněk převážně v bílém provedení podtrhuje odolná pracovní deska přecházející v obklad z umělého kamene Meganite v dekoru věrně připomínajícím mramor.

Stejný materiál pak designér využil také v detailu u schodiště, které kuchyň vizuálně odděluje od zbytku otevřeného prostoru. „Schodiště do druhého nadzemního podlaží není vybavené klasickým zábradlím, z obou stran je vyzděné, přičemž pravá část slouží pro oporu. Právě na její horní hranu jsme využili světlý umělý kámen, pod který jsme vložili centimetr silnou ořechovou desku, jež vytváří efektní detail. Kámen v mramorovém dekoru pak celému řešení dodává odlehčenost,“ říká designér.

Zároveň vzpomíná na komplikace při realizaci samotných schodišťových nášlapů: „Když jsme stavbu přebírali, byly to v podstatě betonové hrubé schody. Jejich nášlapy jsme skládali z dřevěných parket, což bylo z hlediska přesného napojení hran opravdu náročné. Některé části jsme museli vícekrát přepracovávat.“

Prostor pro relax

Šatna majitelky

Přímé schodiště ústí do úzké světlé chodby, jejíž bílé stěny rozzářily čtvercové barevné obrazy. Dveře nejblíže schodišti vedou do šatny, kterou se prochází do hlavní ložnice.

Vysoké šatní skříně jsou vybavené praktickými manuálně sklopnými věšákovými systémy usnadňujícími ukládání oblečení. Zařízení ložnice pak barevně koresponduje s celým interiérem. Její stěny jsou vymalované decentní béžovou stěrkou, k jejímuž nepravidelnému žíhanému dekoru ladí stínovaná potahová látka čela postele.

Bílé skříně vestavěné podél celé jedné stěny místnosti opět doplňují madla z ořechového dřeva.

Dveřmi naproti posteli se vchází do soukromé koupelny, ve které měla být podle původního plánu napravo instalovaná vana. Na základě diskuse mezi majitelkou domu a designérem však došlo ke změně a na místě plánované vany nyní stojí sauna.

„Klientka vyjádřila přání vytvořit v interiéru kout určený k relaxaci. A sauna se nám po společných debatách jevila jako ideální řešení,“ vysvětluje změnu designér a pochvaluje si proces její instalace.

„Protože jsme zatím neměli zkušenosti s dodavateli saun, oslovili jsme tak říkajíc naslepo firmu Infraline. A měli jsme ve výběru šťastnou ruku. Saunu dovezli v domluveném čase a během dvaceti minut ji sestavili na určeném místě. Systém nevyžadoval žádnou speciální přípravu, vše šlo snadno a překvapivě rychle.“

Velký sprchový kout je hned vedle sauny.

Vedle sauny je sprchový kout, na protější straně obložené šedým nábytkovým materiálem pak umyvadlová skříňka v témže odstínu a toaleta.

Bílý deskový koupelnový radiátor v rohu místnosti dodává stejně jako bílé mramorované obklady prostoru světlost a pocit designové čistoty.

Ani v koupelně se nešetřilo technologickými vychytávkami: například ve skříňce pod umyvadlem jsou zabudované elektrické zásuvky i s fénem. Myslelo se dokonce na takový detail, jako je odvětrávání nábytkové skříně určené pro skladování saponátů.

Horní patro nabízí i další prostory k užívání. Kromě pracovny je zde také pokoj pro hosty. Oba jsou otevřené do krovu a vytvářejí tak pocit velkého vzdušného prostoru. Přestože jejich zařízení barevně odpovídá zbytku interiéru, designér místnosti oživil nábytkovými skříněmi ve světle béžovém dekoru s pozlacenými hranami a efektními svisle frézovanými dvířky.

K těmto pokojům pak náleží druhá, menší, koupelna na tomto patře. Z chodby jsou přístupné také dvě střešní terasy, jedna orientovaná na severozápad a druhá opačným jihovýchodním směrem.

Do nejmenšího detailu

Pro finální doladění celého interiéru designér zčásti využil artefakty a umělecká díla ze soukromé sbírky majitelky. „V průběhu realizace mi klientka zpřístupnila svůj depozit, ze kterého jsem vybíral obrazy, sošky a další drobné dekorační předměty a následně je vhodně zakomponoval do hotového interiéru,“ říká Branislav Mikitka.

Splnil majitelčino přání a interiér připravil do posledního detailu a k okamžitému užívání: hrála tu hudba, byl zprovozněný internet i posekaný trávník. Stačilo se jen nastěhovat.

Ložnice majitelky

„Přiznám se, že takovou důvěru jsem od klienta ještě nedostal. Velmi si toho cením a jsem rád, že majitelka je ve svém novém domově spokojená,“ uzavírá designér.

Technické údaje Rok realizace: 2020–2021 Celková užitná plocha: 196,2 m2 Plocha teras: 33,4 m2 Plocha pozemku: 392 m2 Typ vytápění: Plynový kotel, podlahové vytápění Developerská firma: Apollo Group Dodavatelé a výrobci: Podlahy: design-factory / parket koncept

Obklady / stěrky: design-factory / Veber, Caparol

Dveře: Sapeli Dveřní kliky: M&T, kování Mimolimit

Nábytek včetně kuchyňské linky: design-factory

Světla: Aulix

Designéři: Branislav Mikitka a Lucie Krivá, www.design-factory.sk

Pokoj pro hosty v patře