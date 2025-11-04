Na návrhu interiéru se začalo pracovat už ve fázi hrubé stavby, což umožnilo citlivě propojit architektonický koncept s vnitřním prostorem.
„Naším zadáním bylo vytvořit interiér podle potřeb jeho budoucích uživatelů, rodině se dvěma mladšími dětmi. Stěžejní byla při jeho návrhu jak nadčasovost, tak přizpůsobivost podle nejrůznějších příležitostí a změn, které s sebou život přináší,“ vysvětluje architekt Petr Klaška ze studia AAYE atelier.
A pokračuje: „Hlavním přáním byl osobitý, odvážný a trochu extravagantní interiér tvořený kvalitními materiály s důrazem na detail provedení. Celý interiér jsme řešili se studiem Le bon, výrobcem kuchyně a nábytku. To výrazně přispělo k úspěšnému dokončení jednotlivých částí interiéru. Příjemná spolupráce a vzájemná důvěra s investorem pak umožnila dotáhnout realizaci do posledních detailů.“
Srdce domu z palisandru
Dokonale promyšlená je kuchyň, kde jsou k nepřehlédnutí vysoké skříně a obložení, na které byla použita palisandrová dýha. Teplé dřevo doplňuje ostrůvek, jehož pracovní plochy a opláštění je z odolných keramických panelů Dekton evokujících přírodní kámen. V pracovní desce ostrůvku je integrovaná varná deska se spodním odtahem Bora.
Vysoké skříně ukrývají chladničku, mrazák, vinotéku a potravinovou skříň, ale i vstup do komory. Nechybějí zde však ani další chytré vychytávky, například skříň na drobné spotřebiče se zasouvacími panely. Dveře tak nikdy nepřekážejí v provozu a vy nemusíte vyjímat třeba těžkého robota ze skříňky na pracovní plochu.
„Prostor jídelního stolu zdůrazňují velkorysá světla od značky Bomma. Zbytek kuchyně jsme již pojali více minimalisticky, s integrovaným ‚snídaňovým barem‘,“ upozorňuje Petr Klaška. Kvalitu kuchyně podtrhují i vestavěné spotřebiče značky Gaggenau.
„Dominantu celého domu pak představuje obývací pokoj převýšený přes dvě podlaží, který zvýrazňuje šestimetrová zelená stěna a zakázková kompozice skleněného lustru od české firmy Wranovsky, který dodává domu nezaměnitelnou atmosféru,“ popisuje architekt Klaška.
Unikátní skleněný lustr totiž vzbuzuje dojem neustálého pohybu, jako kdyby ve vzduchu poletovalo listí a drobné částice, které ožívají.
Podlaží pro rodinu
U dětských pokojů designéři pamatovali na dostatek úložného prostoru na oblečení i na hračky. U postelí jsou niky a police s vestavěnými nabíječkami. V dívčím pokojíku nemohla chybět nebesa…
I v dětské koupelně se potkáte s dokonale zpracovanou palisandrovou dýhou. Toto dřevo je nesmírně odolné, vyniká tvrdostí a trvanlivostí, takže je vhodné i do koupelny.
Ložnice rodičů není velká, ale útulná. Architekt a designéři zde zkombinovali tropický palisandr s tmavou stěrkou a velkorysým čalouněním do stropu s nepřímým osvětlením. Na ložnici navazuje otevřená šatna. Z koupelny rodičů s atypickou vysokou skříní, která má police i ve dveřích, lze projít do malé posilovny.
V patře je i pracovna: pro šálek kávy nemusíte jít do přízemí, k dispozici je zde minikuchyňka, skrytá ve skříni. Čalouněný obklad stěny vylepšuje akustiku místnosti. Pokud si chcete odpočinout od dlouhého sezení u počítače, stačí vyjít na venkovní terasu.
Srdce každého majitele auta potěší garáž, kde je stylově uloženo i veškeré sportovní vybavení. Odolnost vybavení zajišťují použité materiály: dubový masiv a dveře z lakovaného ocelového plechu.
Na praktičnost a pohodlí mysleli autoři i ve vstupní hale, kde vestavné skříně po obou stranách doplňuje pohodlné sezení, velké zrcadlo a nechybí zde ani dokovací stanice pro vysavač.