Unikátní vila v Praze nemá obdoby, nic jí nechybí, sauna ani bazén

Alena Řezníčková
S palisandrem, teplým a krásným materiálem s nádhernou kresbou se nesetkáte příliš často. Architekt Klaška však společně s designéry studia Le bon dokázal tuto dřevinu dokonale využít. V interiéru čtyřpodlažního rodinného domu, situovaného na okraji klidné vilové čtvrti v Praze, se s palisandrem můžete potkat téměř v každé místnosti.
Dům je pečlivě promyšlený venku i uvnitř.

Dům je pečlivě promyšlený venku i uvnitř. | foto: Michal Bernátek

V kuchyňské části jsou k nepřehlédnutí vysoké skříně a obložení, na které byla...
Svítidla nad stolem jsou od značky Bomma.
Varná deska v ostrůvku má integrovanou digestoř Bora.
Skříň na drobné spotřebiče se zasouvacími panely
48 fotografií

Na návrhu interiéru se začalo pracovat už ve fázi hrubé stavby, což umožnilo citlivě propojit architektonický koncept s vnitřním prostorem.

„Naším zadáním bylo vytvořit interiér podle potřeb jeho budoucích uživatelů, rodině se dvěma mladšími dětmi. Stěžejní byla při jeho návrhu jak nadčasovost, tak přizpůsobivost podle nejrůznějších příležitostí a změn, které s sebou život přináší,“ vysvětluje architekt Petr Klaška ze studia AAYE atelier.

A pokračuje: „Hlavním přáním byl osobitý, odvážný a trochu extravagantní interiér tvořený kvalitními materiály s důrazem na detail provedení. Celý interiér jsme řešili se studiem Le bon, výrobcem kuchyně a nábytku. To výrazně přispělo k úspěšnému dokončení jednotlivých částí interiéru. Příjemná spolupráce a vzájemná důvěra s investorem pak umožnila dotáhnout realizaci do posledních detailů.“

Útulný loft vám vyrazí dech, najdete tu i paludárium a další vychytávky

Srdce domu z palisandru

Dokonale promyšlená je kuchyň, kde jsou k nepřehlédnutí vysoké skříně a obložení, na které byla použita palisandrová dýha. Teplé dřevo doplňuje ostrůvek, jehož pracovní plochy a opláštění je z odolných keramických panelů Dekton evokujících přírodní kámen. V pracovní desce ostrůvku je integrovaná varná deska se spodním odtahem Bora.

Vysoké skříně ukrývají chladničku, mrazák, vinotéku a potravinovou skříň, ale i vstup do komory. Nechybějí zde však ani další chytré vychytávky, například skříň na drobné spotřebiče se zasouvacími panely. Dveře tak nikdy nepřekážejí v provozu a vy nemusíte vyjímat třeba těžkého robota ze skříňky na pracovní plochu.

Prostor jídelního stolu zdůrazňují velkorysá světla od značky Bomma. Zbytek kuchyně jsme již pojali více minimalisticky, s integrovaným ‚snídaňovým barem‘,“ upozorňuje Petr Klaška. Kvalitu kuchyně podtrhují i vestavěné spotřebiče značky Gaggenau.

Interiér zaplnilo jasanové dřevo a mramor. Majitelé jsou nadšeni

„Dominantu celého domu pak představuje obývací pokoj převýšený přes dvě podlaží, který zvýrazňuje šestimetrová zelená stěna a zakázková kompozice skleněného lustru od české firmy Wranovsky, který dodává domu nezaměnitelnou atmosféru,“ popisuje architekt Klaška.

Unikátní skleněný lustr totiž vzbuzuje dojem neustálého pohybu, jako kdyby ve vzduchu poletovalo listí a drobné částice, které ožívají.

Podlaží pro rodinu

U dětských pokojů designéři pamatovali na dostatek úložného prostoru na oblečení i na hračky. U postelí jsou niky a police s vestavěnými nabíječkami. V dívčím pokojíku nemohla chybět nebesa…

I v dětské koupelně se potkáte s dokonale zpracovanou palisandrovou dýhou. Toto dřevo je nesmírně odolné, vyniká tvrdostí a trvanlivostí, takže je vhodné i do koupelny.

Dům je pečlivě promyšlený venku i uvnitř.
V kuchyňské části jsou k nepřehlédnutí vysoké skříně a obložení, na které byla použita palisandrová dýha. Ostrůvek má pracovní plochy a opláštění z odolných keramických panelů Dekton
Svítidla nad stolem jsou od značky Bomma.
Varná deska v ostrůvku má integrovanou digestoř Bora.
48 fotografií

Ložnice rodičů není velká, ale útulná. Architekt a designéři zde zkombinovali tropický palisandr s tmavou stěrkou a velkorysým čalouněním do stropu s nepřímým osvětlením. Na ložnici navazuje otevřená šatna. Z koupelny rodičů s atypickou vysokou skříní, která má police i ve dveřích, lze projít do malé posilovny.

V patře je i pracovna: pro šálek kávy nemusíte jít do přízemí, k dispozici je zde minikuchyňka, skrytá ve skříni. Čalouněný obklad stěny vylepšuje akustiku místnosti. Pokud si chcete odpočinout od dlouhého sezení u počítače, stačí vyjít na venkovní terasu.

Dům s výhledem na šumavské podhůří má dokonale promyšlený interiér

Srdce každého majitele auta potěší garáž, kde je stylově uloženo i veškeré sportovní vybavení. Odolnost vybavení zajišťují použité materiály: dubový masiv a dveře z lakovaného ocelového plechu.

Na praktičnost a pohodlí mysleli autoři i ve vstupní hale, kde vestavné skříně po obou stranách doplňuje pohodlné sezení, velké zrcadlo a nechybí zde ani dokovací stanice pro vysavač.

Nejčtenější

Parádní přístavba s krásným výhledem vyrostla na skalnatém svahu nad Sázavou

Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá přístavba, která přestala vyhovovat potřebám majitele. Ten si přál otevřený ateliérový prostor s dostatkem světla,...

Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...

Zpěvačka si vytvořila oázu klidu. Odpočívá v dobře promyšleném bungalovu

Klid, harmonie a relaxace. To jsou emoce, které návštěvník okamžitě pocítí, jakmile projde brankou domu Marcely Laiferové v Piešťanech. Slovenská zpěvačka si zde vytvořila útočiště, které slouží...

Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání

Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...

Z bývalé varny v Holešovicích je Mexická restaurace. Září zlatem

Zadáním bylo vytvořit v Praze monumentální prostor nabízející nejen středoamerickou kuchyni, ale zážitek z její kultury jako takový. Od začátku se pracovalo s myšlenkou otevřené kuchyně, velkých pecí...

Šťastný život na 24 metrech. Svůj domek by spokojená žena za nic nevyměnila

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.

4. listopadu 2025

Unikátní vila v Praze nemá obdoby, nic jí nechybí, sauna ani bazén

S palisandrem, teplým a krásným materiálem s nádhernou kresbou se nesetkáte příliš často. Architekt Klaška však společně s designéry studia Le bon dokázal tuto dřevinu dokonale využít. V interiéru...

4. listopadu 2025

Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...

3. listopadu 2025

Tři chaty v chladném Norsku dostaly odpočinkový prostor jako na Bali

Tři chaty vedle sebe užívá široká rodina, sjíždí se sem až 35 lidí! Interiéry má na „svědomí“ babička, která jim v roce 1972 dala ještě stále přetrvávající podobu, což už samozřejmě mladé generaci...

3. listopadu 2025

Dokonalá chata s hliníkovou střechou je zajímavě řešená a má severský šmrnc

Když vyrazíte ze švédského Hamburgsundu k západnímu pobřeží, ostrov Hee neminete. A zrovna tak nepřehlédnutelná je zajímavě řešená rodinná chata. Svou nápadnou vysokou střechou k sobě přitahuje...

2. listopadu 2025

Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání

Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...

1. listopadu 2025

Dcera sousedů nám nonstop dupe nad hlavou. Jsme zoufalí a nevíme si rady

Premium

Bydlíme v obecním domě v prvním poschodí. Sousedé nad námi nechávají svou dnes již osmiletou dceru dělat každý den hluk, který nás obtěžuje. Dupání, skákání a bouchání předmětů o podlahu je zcela na...

31. října 2025

Složili se na stavbu kaple, a tak má vesnice Nesvačilka nejlepší stavbu

Ze 155 projektů přihlášených do soutěže Grand Prix Architektů, kterou v roce 1993 založila Alena Šrámková, vybrala mezinárodní porota 50 nejlepších do druhého kola, z něhož vyšel i vítěz. Národní...

31. října 2025

Tep industriálního srdce. Panelárna získala po rekonstrukci nový život

Málem šla k zemi, přitom by to byla obrovská škoda. Architekti ze studia A8000 si vzali pod palec budovu někdejší panelárny Prefa v pražských Holešovicích a udělali z ní sídlo hodné 21. století....

30. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Parádní přístavba s krásným výhledem vyrostla na skalnatém svahu nad Sázavou

Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá přístavba, která přestala vyhovovat potřebám majitele. Ten si přál otevřený ateliérový prostor s dostatkem světla,...

30. října 2025

Japonské pojetí chat: ze šesti vznikl unikátní dům s tvarovanou střechou

Dům Hand in Hand od designového studia Nendo najdete v kopcích Karuizawy ve středním Japonsku. Tvoří jej šest propojených chat s jedinečným výhledem na horu Asama. Architekti zvolili do interiéru...

30. října 2025

Hudebník The Weeknd koupil palác v Miami. Zaplatil rekordní cenu 1,15 miliardy

Kanadský hudebník The Weeknd, vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye, se stal novým majitelem luxusní vily v exkluzivní čtvrti v Coral Gables v Miami na Floridě.

29. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.