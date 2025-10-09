Komplex Outpost Estates patří k těm nejžádanějším, nově se zde zakoupil dům Brada Pitt, mezi „celebritní“ sousedy patří Charlize Theronová, Orlando Bloom a Winona Ryderová.
Rezidence postavené v roce 1929 jsou architektonickým klenotem o rozloze přibližně 7 270 m2 v několika úrovních a s úchvatnými výhledy, které se táhnou od nápisu Hollywood až po centrum Los Angeles a Tichý oceán.
Původní design
Mezi jeho původní designové prvky, které byly pečlivě zachovány, patří třeba nedotčené magnezitové podlahy, vzácný výtah obložený dřevem, originální interkom, ručně vyřezávané dřevěné dveře, vintage dlaždice či charakteristické mosazné kliky ve stylu art deco.
Nemovitost nabízí čtyři prostorné ložnice s vlastní koupelnou v hlavní rezidenci a rozlehlé dvoupokojové pokoje pro personál. Mezi odpočinkové prostory patří salonek s vestavěným barem a taneční sál v nižším patře s obrovitým krbem, který se otevírá přímo na dvůr a krytou terasu pro stolování pod širým nebem.
Díky unikátní poloze v žádané čtvrti Outpost Estates, která omezuje vjezd turistických autobusů, stojí dům ve vzácné, slepé ulici s pouhými 14 domy. Nabízí tak úroveň soukromí odpovídající legendární rezidenci.
V neustále se obnovujícím a modernizujícím městě představuje Villa Dorada hmatatelné pojítko se zlatým věkem Los Angeles a osobnostmi, které ho formovaly.