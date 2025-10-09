Bydlel tady i Drákula, dnes vila sousedí s domy Brada Pitta či Orlanda Blooma

Poprvé za více než 50 let je na trhu Villa Dorada, jedno z nejhistoričtějších, nejzachovalejších a nejzajímavějších sídel starého Hollywoodu. Dům v historickém komplexu Outpost Estates je postavený ve stylu španělského obrození. Obýval jej dlouho maďarský herec Béla Lugosi, který proslul jako představitel Drákuly na jevišti i ve filmu.
Vila je postavená v roce 1929 ve stylu španělského obrození.

Vila je postavená v roce 1929 ve stylu španělského obrození. | foto: Marc Angeles a Tiffany Angeles

Úchvatné výhledy se táhnou od nápisu Hollywood až po centrum Los Angeles a...
Schodiště a podlahy jsou dokonale zachované.
Obývací pokoj s výhledem na město
Mezi odpočinkové prostory patří salonek s vestavěným barem.
22 fotografií

Komplex Outpost Estates patří k těm nejžádanějším, nově se zde zakoupil dům Brada Pitt, mezi „celebritní“ sousedy patří Charlize Theronová, Orlando Bloom a Winona Ryderová.

Rezidence postavené v roce 1929 jsou architektonickým klenotem o rozloze přibližně 7 270 m2 v několika úrovních a s úchvatnými výhledy, které se táhnou od nápisu Hollywood až po centrum Los Angeles a Tichý oceán.

Původní design

Mezi jeho původní designové prvky, které byly pečlivě zachovány, patří třeba nedotčené magnezitové podlahy, vzácný výtah obložený dřevem, originální interkom, ručně vyřezávané dřevěné dveře, vintage dlaždice či charakteristické mosazné kliky ve stylu art deco.

Ani hnízdečko lásky nezachránilo vztah Brada Pitta a Jennifer Aniston

Nemovitost nabízí čtyři prostorné ložnice s vlastní koupelnou v hlavní rezidenci a rozlehlé dvoupokojové pokoje pro personál. Mezi odpočinkové prostory patří salonek s vestavěným barem a taneční sál v nižším patře s obrovitým krbem, který se otevírá přímo na dvůr a krytou terasu pro stolování pod širým nebem.

Díky unikátní poloze v žádané čtvrti Outpost Estates, která omezuje vjezd turistických autobusů, stojí dům ve vzácné, slepé ulici s pouhými 14 domy. Nabízí tak úroveň soukromí odpovídající legendární rezidenci.

Paris Hiltonová má nový dům s 20 koupelnami a 12 ložnicemi. Podívejte se

V neustále se obnovujícím a modernizujícím městě představuje Villa Dorada hmatatelné pojítko se zlatým věkem Los Angeles a osobnostmi, které ho formovaly.

