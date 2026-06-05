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Rodina žije v ráji. Nahlédněte do domu v Troji, kde se beton potkává s mramorem

Novostavba rodinného domu v idylickém prostředí pražské Troji nadchne velkorysým prostorem, úchvatnými výhledy a interiérem, který skrze kombinaci opulentního mramoru, syrového betonu a přívětivého dubu tvoří harmonický domov jedné mladé rodiny.
Autoři interiéru, architekti ze studia Flat White, byli k projektu přizváni od...

Autoři interiéru, architekti ze studia Flat White, byli k projektu přizváni od samého počátku, a mohli proto zasahovat už při tvorbě dokumentace pro realizaci stavby. | foto: Ondřej Rytíř

Velkoformátová okna a převaha bílých ploch ponechávají velkorysému prostoru...
Vzdušnost prostoru se podařilo udržet také prostřednictvím jednoduchého...
Závěsné svítidlo Spokes z lakované oceli navrhli pro Foscarini designéři ze...
V celém patře s kuchyní a obytným prostorem a také v hlavní master ložnici je...
13 fotografií

Investor oslovil architekty ze studia Flat White, které se zaměřuje výhradně na návrhy a realizace interiérů, na základě referencí. „Ukázalo se, že si velice rozumíme v pohledu na jeho dům, interiér a nároky na něj. Shodli jsme se téměř hned na všem,“ popisuje začátek spolupráce architektka Hana Davidová, zakladatelka studia, která je společně s architektem Michalem Narovcem autorkou řešení interiéru.

Vzhledem k tomu, že byli architekti k projektu přizváni od samého počátku, mohli zasahovat už při tvorbě dokumentace pro realizaci stavby. Projekt domu měl na starosti architekt Aleš Gadlina a jeho práce spočívala především ve vyřešení stavebního pozemku, který byl velmi svažitý. Ráz domu byl tedy dán rozmístěním hmoty stavby.

Autoři interiéru, architekti ze studia Flat White, byli k projektu přizváni od samého počátku, a mohli proto zasahovat už při tvorbě dokumentace pro realizaci stavby.
Velkoformátová okna a převaha bílých ploch ponechávají velkorysému prostoru vzdušnost.
Vzdušnost prostoru se podařilo udržet také prostřednictvím jednoduchého konceptu jeho řešení, které kombinuje neutrální odstíny, betonové povrchy a přírodní materiály.
Závěsné svítidlo Spokes z lakované oceli navrhli pro Foscarini designéři ze studia García Cumini.
13 fotografií

Interiér je dostatečně prosvětlený díky množství velkoformátových oken s výhledy do zeleně v okolí. Vzdušnost prostoru se podařilo udržet také prostřednictvím jednoduchého konceptu jeho řešení, které kombinuje neutrální odstíny, betonové povrchy a přírodní materiály.

„Na podlahy v hlavní obytné části a u vstupu jsme z praktických důvodů volili stěrku s tím, že dřevo jsme použili na stěnách a vestavném nábytku. K tomu jsme chtěli třetí materiál, který by vytvořil kontrast, a tím se stal mramor.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Klient si nepřál žádnou náhradu v podobě keramiky, proto jsme vybírali přímo v kamenictví a zvolili tmavý mramor do kuchyně a obývacího pokoje a světlý jemnější pak do koupelny u ložnice,“ upřesňuje architektka.

A dodává, že právě nezvyklé použití materiálů je pro řešení specifické: „V celém patře s kuchyní a obytným prostorem a také v hlavní master ložnici je na podlaze betonová stěrka a na stěnách dřevo. Většina lidí si myslí, že na podlaze musí být dřevo, aby byl interiér ‚teplý‘, a my jsme chtěli dokázat, že to tak nemusí být.“

Nečekaný obrat působí nápaditě a zároveň naprosto přirozeně. Ve spojení s minimalistickými formami nábytku a detaily z černého kovu takové řešení interiéru zcela naplňuje aktuální nároky na estetiku, a přitom zůstává originální. 

Ing. arch. Hana Davidová Flat White

„Jsme architekti zaměření na interiéry. Děláme je důkladně, s láskou – od celkové dispozice po háček na ručník. To znamená, že vám navrhneme celkový interiér vašeho domu nebo bytu,ne jen jeho část. Pouze tak jsme schopni docílit perfektního interiéru, pro který jste si k nám přišli.“

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

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