Vila v Praze se prodává za 189 milionů. Podívejte se i na další krásky

Lenka Weberová
Unikátní vila v pražské Troji má užitnou plochu velkou 1 157 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozměru 9 555 metrů čtverečních. Výjimečná rezidence je obklopena zelení a nabízí krásný výhled na Prahu. Podívejte se i na další luxusní vily na prodej.
1. Pod Havránkou, Praha 7 - Troja

Pod Havránkou, Praha 7 - Troja
Pod Havránkou, Praha 7 - Troja
Pod Havránkou, Praha 7 - Troja
Pod Havránkou, Praha 7 - Troja
Pod Havránkou, Praha 7 - Troja
Vila s užitnou plochou 1 157 m² a s pozemkem velkým 9 555 m² je na prodej za 189 milionů korun. Nemovitost je zasazena do malebného prostředí pražské Troje. Exkluzivní lokalita v sousedství botanické zahrady nabízí naprosté soukromí obklopené bujnou zelení, dechberoucí výhledy na Stromovku a panorama Prahy.

Členitý pozemek s promyšlenou zahradní architekturou je zde v dokonalé harmonii s okolní krajinou a tato výjimečná rezidence tak představuje skutečně unikátní příležitost pro ty, kteří v Praze hledají prestižní bydlení nejvyšší úrovně.

Vila v hlavním objektu disponuje celkem pěti podlažími, v další části je samostatná garáž a místo pro ostrahu s vlastním sociálním zázemím. Interiér zahrnuje mimo jiné tři obývací místnosti, šest ložnic, šest koupelen s toaletou, další dvě samostatné toalety, společenskou část s domácím kinem, posilovnu, vnitřní bazén s protiproudem, wellness se saunou, párou a vířivkou.

Všechny hlavní interiérové prostory plynule přecházejí do venkovních teras. Pohodlný pohyb mezi patry zajišťuje výtah. Jižní orientace vily zajišťuje dostatek přirozeného světla po celý den, zatímco pečlivě udržovaná zahrada vytváří oázu klidu s ovocnými stromy, vlastní vinicí a prostorem pro aktivní odpočinek v podobě dětského a sportovního hřiště.

