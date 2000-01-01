Luxusní vila v Beverly Hills, která kdysi patřila zpěvačce Taylor Swift, hledá nového majitele. Právě tady popová superstar pracovala na svém albu 1989 a natáčela slavný rozhovor pro magazín Vogue. Za dům, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí, chce současný majitel v přepočtu téměř 173 milionů korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Taylor Swift si malebné sídlo známé jako Pillsbury Estate pořídila v roce 2011, kdy jí bylo pouhých 21 let. Za nemovitost tehdy zaplatila v přepočtu téměř 76 milionů korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Fanoušci mohou vilu znát ze slavného rozhovoru pro magazín Vogue. V dubnu 2016 zde Taylor natáčela populární pořad 73 Questions.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost nabízí obytnou plochu přibližně 405 metrů čtverečních, čtyři ložnice a pět koupelen.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Jedním z nejromantičtějších zákoutí luxusního sídla je koupelna s volně stojící růžovou vanou. Nechybí květinové rolety, mátově zelené skříňky ani růžová sametová židle u kosmetického stolku. Současní majitelé se při její rekonstrukci inspirovali slavným londýnským klubem Annabel’s.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí domu jsou obrovské šatny s osvětlenými vitrínami na boty.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Interiér bývalého sídla Taylor Swift prošel pod rukama nových majitelů výraznou proměnou. Designérka Roxy Bijanová vsadila na kombinaci tradiční elegance, výrazných barev a moderního luxusu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí domu je elegantní kuchyně se světle modrými skříňkami a mramorovými pracovními deskami.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Zpěvačka přiznala, že jednu ze svých hudebních cen si uchovávala právě v kuchyni.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí pozemku je samostatný domek pro hosty, tenisový kurt, terasy a nádherná zahrada.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Právě zahrada ukrývá jednu mimořádně zajímavou památku na slavnou zpěvačku. Podle současných majitelů zde totiž dodnes roste olivovník, který pro Taylor kdysi zasadil její tehdejší přítel, skotský DJ Calvin Harris. Jejich vztah sice skončil už v roce 2016, ale romantická vzpomínka na něj zůstala na pozemku zakořeněná dodnes.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Jedním z nejvýraznějších prostorů luxusní vily je romanticky laděná růžová ložnice, která působí jako vystřižená z pohádky.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Zajímavostí je také prostorné nádvoří, na kterém může parkovat až osm automobilů. Součástí nemovitosti je navíc samostatná garáž pro dvě auta.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V roce 2018 zpěvačka dům prodala za přibližně 86 milionů korun. Novými majiteli se stali módní podnikatel Nicolas Bijan a jeho manželka Roxy, která se věnuje interiérovému designu. Ti sídlo rozsáhle zrekonstruovali a vtiskli mu zcela novou podobu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Taylor Swift patří mezi nejúspěšnější zpěvačky současnosti. Vedle hudební kariéry na sebe upozorňuje také svým vkusem při výběru luxusních nemovitostí.
Autor: ČTK
Taylor Swift začínala jako country zpěvačka, postupně se ale vypracovala mezi největší světové popové hvězdy.
Autor: ČTK
Zpěvačka je známá tím, že do svých písní často promítá osobní zážitky, vztahy i životní zkušenosti.
Autor: Profimedia.cz
Taylor Swift si během své kariéry vybudovala nejen mimořádně úspěšné hudební impérium, ale také působivé portfolio nemovitostí.
Autor: AP
Zpěvačka patří mezi nejúspěšnější hudební umělkyně historie. Její alba lámou prodejní rekordy a koncerty přitahují miliony fanoušků po celém světě.
Autor: ČTK
Její fanoušci si říkají Swifties a patří mezi nejoddanější fanouškovské komunity na světě.
Autor: Reuters
Taylor Swift je známou milovnicí koček. Má tři kočičí mazlíčky, kteří dostali jména Meredith Grey, Olivia Benson a Benjamin Button.
Autor: Profimedia.cz
Ke svému nejmladšímu kocourovi Benjaminovi přišla Taylor během natáčení videoklipu ME! v roce 2019. Roztomilé kotě si zamilovala natolik, že se ho rozhodla adoptovat.
Autor: Profimedia.cz
Taylor Swift a hvězda amerického fotbalu Travis Kelce tvoří jeden z nejsledovanějších párů světového showbyznysu. Jejich romance se dostala do centra pozornosti v roce 2023.
Autor: Reuters