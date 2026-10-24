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Vila Taylor Swift je k mání za 173 milionů. Na zahradě zůstala stopa po jejím ex

Klára Lyons
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Luxusní vila v Beverly Hills, která kdysi patřila zpěvačce Taylor Swift, hledá... Taylor Swift si malebné sídlo známé jako Pillsbury Estate pořídila v roce 2011,... Fanoušci mohou vilu znát ze slavného rozhovoru pro magazín Vogue. V dubnu 2016... Nemovitost nabízí obytnou plochu přibližně 405 metrů čtverečních, čtyři ložnice... Jedním z nejromantičtějších zákoutí luxusního sídla je koupelna s volně stojící... Součástí domu jsou obrovské šatny s osvětlenými vitrínami na boty. Interiér bývalého sídla Taylor Swift prošel pod rukama nových majitelů výraznou... Součástí domu je elegantní kuchyně se světle modrými skříňkami a mramorovými... Zpěvačka přiznala, že jednu ze svých hudebních cen si uchovávala právě v... Součástí pozemku je samostatný domek pro hosty, tenisový kurt, terasy a... Právě zahrada ukrývá jednu mimořádně zajímavou památku na slavnou zpěvačku.... Jedním z nejvýraznějších prostorů luxusní vily je romanticky laděná růžová...
Luxusní vila v Beverly Hills, která kdysi patřila zpěvačce Taylor Swift, hledá nového majitele. Právě tady popová superstar pracovala na svém albu 1989 a natáčela slavný rozhovor pro magazín Vogue. Za dům, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí, chce současný majitel v přepočtu téměř 173 milionů korun.

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Vila Taylor Swift je k mání za 173 milionů. Na zahradě zůstala stopa po jejím ex

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