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Tady zabíjí mráz i vzduch. Proč se lidé do nejjedovatějšího místa Ruska hrnou
Kdysi sem lidi vozili násilím, aby v mrazech budovali Stalinovo průmyslové impérium. Dnes do sibiřského Norilsku za prací přijíždí dobrovolně. Čeká je černý sníh, jedovaté ovzduší, polární noc a...
Postavili ji bez jeřábů, odolá hurikánu. Slavná pýcha Kuby se dnes mění v ruinu
V 50. letech byla považována za stavitelský zázrak a druhou nejvyšší železobetonovou obytnou budovu světa. Ikonická budova FOCSA v kubánské Havaně vznikla bez jediného jeřábu a navržena byla tak, aby...
Známý DJ utekl z Prahy do dřevostavby u Liberce. Dům vytápí neobvyklým způsobem
Ruch velkoměsta vyměnil za šumění lesa. Hudební producent a DJ Marek Němec, vystupující pod jménem Kenny Rough, už měl hektického tempa v metropoli dost. V rodném kraji si postavil moderní...
V Deštném si postavil parádní roubenku. Od průšvihu ho zachránila starostka
Na místě zarostlé ruiny v Orlických horách si vybudoval poctivou roubenku. Tomáš se tak vrátil do krajiny svého dětství. Najít ideální pozemek v Deštném mu ale trvalo roky. Pomohla až nečekaná rada...
Neuvěřitelná proměna v Břevnově. Ze starého domu zůstal jen historický sklep
Proměna domu, který postavili už v polovině 19. století, je neuvěřitelná. Objekt v příkrém svahu v historické části pražského Břevnova se proměnil na moderní stavbu s velkorysým obytným prostorem,...
Vila Taylor Swift je k mání za 173 milionů. Na zahradě zůstala stopa po jejím ex
Luxusní vila v Beverly Hills, která kdysi patřila zpěvačce Taylor Swift, hledá nového majitele. Právě tady popová superstar pracovala na svém albu 1989 a natáčela slavný rozhovor pro magazín Vogue....
Soudruhům se šumperák příliš nezamlouval. Přesto je symbolem minulého režimu
Krabicoidní tvary, plochá střecha a typické kruhové otvory v sešikmených bočních stěnách. Šumperáky vznikly poprvé v roce 1966 jako solitérní soukromé domky, během pár let jich však v celé zemi...
Utratila 730 tisíc za vysněný růžový Barbie dům. Teď ho prodává za 21 milionů
Šestačtyřicetiletá Sarah investovala během osmi let přes v přepočtu 730 tisíc korun, aby svůj dům v Anglii proměnila v nepřehlédnutelnou růžovou oázu ve stylu Barbie. Růžové má úplně všechno od...
V Deštném si postavil parádní roubenku. Od průšvihu ho zachránila starostka
Na místě zarostlé ruiny v Orlických horách si vybudoval poctivou roubenku. Tomáš se tak vrátil do krajiny svého dětství. Najít ideální pozemek v Deštném mu ale trvalo roky. Pomohla až nečekaná rada...
Z chátrajícího areálu architektonický skvost. Jak Sluneční lázně znovu ožily
Dušan Jurkovič za sebou v Luhačovicích zanechal čtrnáct staveb, z nichž se osm dochovalo. Dvě z nich jsou součástí areálu Sluneční lázně, který prošel důkladnou rekonstrukcí pod dohledem architekta...
Okna v paneláku se v zimě rosí. Kondenzaci zastaví jedno pravidlo větrání
S prvními mrazy a začátkem topné sezony se v mnoha domácnostech opakuje stejný scénář – ráno vás přivítají orosená okna a v chladných rozích se nenápadně hlásí plíseň. Zvlášť v utěsněných...
Známý DJ utekl z Prahy do dřevostavby u Liberce. Dům vytápí neobvyklým způsobem
Ruch velkoměsta vyměnil za šumění lesa. Hudební producent a DJ Marek Němec, vystupující pod jménem Kenny Rough, už měl hektického tempa v metropoli dost. V rodném kraji si postavil moderní...
KVÍZ: Kdo tady vlastně bydlí? Zjistěte, jak dobře znáte kultovní filmové adresy
Domy, byty i chalupy často hrají ve filmech a seriálech skoro stejně důležitou roli jako jejich obyvatelé. Vyzkoušejte si, jak dobře si pamatujete slavné adresy, filmové kulisy i zajímavosti spojené...
Klenot z říše uranu. Dům kultury v Ostrově odhalil krásu i krutost padesátých let
Padesátá léta byla dobou temna, architektura prvních let po Únoru však šedá a strohá nebyla: socialistický realismus miloval nablýskanost a ornament. Jeho unikátní ukázkou je Dům kultury v Ostrově –...
Návštěva u operní divy: Dagmar Pecková zbourala stěny a vytvořila domov
Téměř pětatřicet let Dagmar Pecková pobývá v pražském domku, který si nechala proměnit podle vlastních představ. Původně oddělené místnosti propojila do společného prostoru a přidala i zimní zahradu....
Pronájem prostor na zavedené klinice – Praha 5, Barrandov
Filmařská, Praha 5 - Hlubočepy
15 000 Kč/měsíc
Tady zabíjí mráz i vzduch. Proč se lidé do nejjedovatějšího místa Ruska hrnou
Kdysi sem lidi vozili násilím, aby v mrazech budovali Stalinovo průmyslové impérium. Dnes do sibiřského Norilsku za prací přijíždí dobrovolně. Čeká je černý sníh, jedovaté ovzduší, polární noc a...
Dceři zařídila startovací byt z IKEA. S malým rozpočtem vytvořila skvělý domov
Čtenářka Renata odeslala do soutěže příspěvek s fotkami studentského bytu, který zařizovala pro svou dceru. S omezeným rozpočtem sáhla pro vybavení z IKEA. Interiéru zároveň vdechla osobitost...