Nádherné prvorepublikové vily jsou na prodej. Podívejte se, které

Dům s užitnou plochou 314 metrů čtverečních a pozemkem velkým 1 618 metrů čtverečních je na prodej za 24 milionů korun. Nemovitost obklopuje vzrostlá zahrada. Vila stojí v Chráněné krajinné oblasti Český kras.

Dům je kvalitně zrekonstruovaný a zahrnuje přízemí, první a druhé patro a podkroví. V současnosti je v přízemí světlá kuchyně se vstupem na terasu a jídelna, obě místnosti jsou orientované na jih do přední zahrady. Dále veliká prádelna se žehlírnou a úložnými prostory, toaleta, chodba se vstupem do zadní části zahrady, technická místnost a komora.

Do prvního patra domu vede hlavní vstup do vily. Na něj navazuje chodba, ze které se vchází do všech místností v patře. Je zde obývací pokoj, který zasahuje přes dvě místnosti, knihovna, koupelna s toaletou, šatna a komora.

Druhé patro a podkroví je určeno jako klidová zóna domu. Ve druhém patře je ložnice, pracovna, veliká šatna a koupelna s toaletou. V podkroví jsou dva pokoje, koupelna s toaletou, šatna a komora. Všechny obytné místnosti jsou orientovány na jih. Celým domem prochází schodiště.

Dům byl zrekonstruovaný v roce 2009. Nemovitost je zateplena a má velmi dobré tepelné vlastnosti. Při rekonstrukci byla vyměněna střešní krytina, byly zavedeny nové rozvody vody, elektřiny a topení, vyměněny dveře, okna i podlahy, zhotoveny nové štukové omítky a provedena hydroizolace nemovitosti.

Ve velké zahradě roste několik vzrostlých stromů, které vytvářejí kouzelnou atmosféru s tajemnými zákoutími. Celá zahrada je krásně udržovaná. Přední část je formální s dřevinami, buxusy, růžemi a dalšími trvalkami.

V zahradě je ještě několik drobných staveb. Garáž pro jeden vůz, zděná stavba v současnosti sloužící jako skladové prostory, kůlna a dvoupatrová chatička, která je částečně podsklepená. Parkovat lze i na pozemku před domem.