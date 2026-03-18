Tato část vily s autentickým geniem loci představuje nadčasové rodinné sídlo s více než stoletou historií. Od roku 1947 je v péči jedné rodiny, která citlivě uchovávala její charakter a atmosféru.
Kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2015 a byla provedena s respektem k původní architektuře a historické hodnotě domu, přičemž přirozeně propojila eleganci dobové stavby s komfortem současného bydlení.
Dům o užitné ploše 317 m² je rozložen do tří podlaží a částečného suterénu a nabízí dispozici 6+kk s pěti prostornými pokoji. Dispoziční řešení působí reprezentativně a zároveň velmi funkčně, s důrazem na plynulost prostoru i dostatek soukromí pro rodinný život.
Vstupní podlaží tvoří hala se schodištěm, ložnice, šatna, samostatné WC a velkorysý obývací prostor s kuchyňským koutem a jídelnou, který přirozeně vytváří hlavní společenské zázemí domu.
Ve druhém nadzemním podlaží se nachází chodba, koupelna, samostatné WC, dvě ložnice, balkon a terasa. Podkroví dále rozšiřuje obytný komfort o další ložnici, koupelnu, šatnu, pracovnu, skladové prostory a chodbu. V suterénu jsou umístěny praktické sklepní prostory.
Nemovitost je součástí dvojvily a stojí na vlastním, převážně rovinatém a oploceném pozemku o výměře 546 m² se zastavěnou plochou domu 120 m².
Okrasná, udržovaná zahrada se vzrostlými stromy vytváří přirozené soukromí a klidné zelené zázemí, které podtrhuje rezidenční charakter celé nemovitosti. Parkování je zajištěno stáním pro dva vozy přímo na pozemku a dům je zároveň plně napojen na veškeré inženýrské sítě, s vytápěním řešeným ústředním topením s plynovým kotlem.
Hřebenky jsou klidnou rezidenční lokalitou Prahy 5, která je dlouhodobě vyhledávaná pro své harmonické spojení zeleně, vilové zástavby a výborné dostupnosti do centra města.