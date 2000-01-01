The Cape, jedna z nejexkluzivnějších vil na Mykonosu, je zasazená do dechberoucí krajiny. Ztělesňuje moderní luxus, který harmonicky ladí s tradiční řeckou estetikou: bílé omítnuté stěny, měkké a zaoblené linie a chytré využití místního kamene se dokonale integrují do okolního skalnatého terénu.
Venkovní prostory vily jsou harmonicky začleněny do přírodní krajiny a obohaceny nábytkem, který nabízí design i funkčnost.
Interiéry na ploše 1 200 m2 zahrnují sedm ložnic a četné společné prostory určené k relaxaci a společenskému životu, vše v útulném, ale moderním stylu.
Venkovní prostory vily jsou harmonicky začleněny do přírodní krajiny a obohaceny nábytkem, který nabízí design i funkčnost. Z teras je neuvěřitelný výhled na moře.
Každý kout vily je promyšlený, moderní materiály se střídají s tradičními přírodními.
Vila ztělesňuje moderní luxus, který harmonicky ladí s tradiční řeckou estetikou: bílé omítnuté stěny, měkké a zaoblené linie a chytré využití místního kamene.
Stolky Inout 35, charakteristické svou lichoběžníkovou základnou z betonu GFRC, jsou opatřeny dřevěnou deskou s lamelami, která jim dodává rafinovanou, minimalistickou eleganci. Doplňují je židle Sedia od Paoly Navone.
Osvětlení bylo pečlivě vybráno, včetně lampy Bolla, která je celá utkaná z ratanu a poskytujíe teplé, decentní osvětlení.
Pohodlí v obývacím pokoji zajišťují pohovky a taburety Ghost, potažené charakteristickými odnímatelnými bílými lněnými potahy, které díky svým měkkým, obepínajícím tvarům zaručují dokonalou relaxaci. Prostor dotvářejí ventilátory Wind.
Architekti ve vily uplatnili i prvky tradiční řecké architektury, například v podobě malých nik na toaletní potřeby.
Stůl Brick 33 s výrazným severským charakterem se vyznačuje sochařskou základnou z částí kmenů přírodního habru, které vizuálně kontrastují s tenkou deskou z plechu.
Verze stolu Brick má sochařskou základnou z částí kmenů přírodního habru, kterou doplňuje kmenná deska.
Ložnici dominuje velká postel po stranách doplněná dvěma závěsnými lampami Croco, které díky svému proutěnému rámu vrhají měkké, přirozené světlo.
V ložnici je díky promyšlenému výběru nábytku vytvořena klidná a intimní atmosféra. Postel Ghost vyniká velkým odnímatelným čelem z látky a základními geometrickými liniemi, které dodávají místnosti pocit nenápadného pohodlí.
Dvě křesla Ghost 01 s minimalistickým designem a příjemnými tvary vytvářejí v ložnici útulný koutek na čtení.
Křeslo Ghost má snímatelný bílý lněný potah.
Křesla Ghost navrhla designérka Paola Navone.
V jídelní části křesla Gray 24 a Gray 26 přetvářejí vintage ducha přírodního jasanového dřeva s moderním nádechem. Díky univerzálnímu a elegantnímu designu obklopují jejich polokruhová opěradla, buď s otevřenými lamelami, nebo čalouněná, sedák a poskytují tak větší pohodlí.
I křeslo Gray navrhla Paola Navone.
Závěsná lampa Sweet od Paoly Navone je vyrobená z leskle bílého PVC výpletu.
Interiér vily je příjemně hravý.
Křeslo Brick lze použít v interiéru i exteriéru.
