Vila na Mykonosu je ztělesněním ideálního místa pro odpočinek i zábavu
Brad Pitt si pořídil luxusní sídlo v Hollywood Hills od slavného rockera
Slavný herec Brad Pitt si koupil podle amerických médií za 12 milionů dolarů, v přepočtu za 253 milionů korun, sídlo v Hollywood Hills v Kalifornii.
U Zlína si postavili osudový srub. Bydlení bez starostí si nemohou vynachválit
„Původně jsem chtěl roubenku,“ začíná své vyprávění Richard. „Pak jsem se ale nadchnul pro srub.“ Jenže cesta k vlastní masivní dřevostavbě nebyla bez zádrhelů.
Vysnili si malou minimalistickou chatu na Valašsku, přidali k ní i saunu
Malá chata Bebech ve valašských kopcích představuje strohou architekturu, ovšem v nadstandardním provedení, s pečlivě dotaženými detaily. Stojí za ní mladý pár Jana a David ze Zlína. Samotná návrh...
Český herec se v Americe proslavil i jako politik na Divokém západu
Málo se ví, že západní údolí San Fernando proslavil český herec František „Franz“ Lederer. Oblast se stala ve 20. století sídlem Charlese Mansona a jeho gangu Rodina. Proslavili se vraždou herečky...
Špičková proměna bytu v Praze. Vzdušný prostor je nyní příjemně zemitý
Byt v Tusarově ulici v Praze prošel velmi zdařilou proměnou. Prostor velký 73 metrů čtverečních je díky architektkám Kateřině Průchové a Petře Ciencialové příjemně zemitý a nádherně vzdušný.
The Cape, jedna z nejexkluzivnějších vil na Mykonosu, je zasazená do dechberoucí krajiny. Ztělesňuje moderní luxus, který harmonicky ladí s tradiční řeckou estetikou: bílé omítnuté stěny, měkké a...
Luxusní sídlo uvěznilo slavnou dvojici. Sesuvy půdy a voda znemožňují prodej
Charles a Patricia Lesterovi, manželé a designérská dvojice, která oblékala slavné hvězdy, si před lety pořídili zchátralé sídlo s 20 ložnicemi za pouhých 9 tisíc liber. Nyní má dům ve Walesu hodnotu...
Starý dům v Provence omládl o 200 let. Historii si však zachoval
Veškeré kouzlo Provence a jižní Francie najdete v měšťanském domě v Eyguières z roku 1820. Navazuje na architektonické styly typické pro danou dobu a region: má orientaci východ–západ, vysoká a...
Základní škola v Šeberově v Praze je hvězdou mezi jinými
Zanedlouho začne nový školní rok. O tom, zda se bude dětem ve škole líbit, rozhoduje i její vzhled. V pražské městské části Šeberov se bát nemusí, výsledkem přístupu všech zúčastněných je moderní...
Vilu uvnitř chrání černý býk, přírodu zastupuje zelený mech. Inspirujte se
Vilu Ostrava lze označit také jako „galerii prostupující domem“. Byla navržena ze tří jednoduchých objemů s důrazem na detail, kvalitní materiály i nejmodernější technologie. Použité materiály...
Bydlení v nebytovém prostoru. Populární řešení skrývá řadu nečekaných problémů
Chceme dceři koupit, jak se dnes říká, startovací byt. Cenově dostupné jsou nebytové prostory, které se prodávají jako atypický byt nebo ateliér. Má bydlení v takovém „bytě“ nějaká rizika?
Vila na kopci s výhledy, které jen tak neuvidíte. Španělé prostě umějí žít
Vila Tai, zasazená do malebné krajiny La Reserva ve španělském Sotogrande, je působivým příkladem současné architektury. Stojí na kopci a díky této poloze nabízí úchvatný výhled na Středozemní moře....
Fantastická záchrana. Hromadu kamení proměnili v parádní víkendové bydlení
Kamenná ruina stará 300 let se stala základem pro neobvykle řešené rekreační bydlení. Na ostrůvku Eriskay, nedaleko skotské vesnice Glenfinnan, proměnili architekti hromadu kamení v rekreační obydlí,...