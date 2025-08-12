Vilu uvnitř chrání černý býk, přírodu zastupuje zelený mech. Inspirujte se

Autor:
Vilu Ostrava lze označit také jako „galerii prostupující domem“. Byla navržena ze tří jednoduchých objemů s důrazem na detail, kvalitní materiály i nejmodernější technologie. Použité materiály vymezují funkční části domu a harmonicky přecházejí do interiéru.
Obývací pokoj představuje centrální část domu, kde se setkává rodina a přátelé.

Obývací pokoj představuje centrální část domu, kde se setkává rodina a přátelé. | foto: Archiv architekta

Klíčovým prvkem obývacího pokoje je velký jídelní stůl, který plynule navazuje...
Vizualizace: Vila byla navržena ze tří jednoduchých objemů s důrazem na detail,...
Dominantu obývacího pokoje tvoří velký jídelní stůl.
Přírodní prvky v interiéru reprezentují mechové stěny a živé rostliny.
20 fotografií

„Bílá omítka, hliníkový obklad a lesklé černé skleněné plochy fasády, ve kterých se zrcadlí okolní prostředí, dodávají domu jedinečnost a záměrně odkazují na charakter regionu, v němž vila je. Antracit neboli černé zlato, jak se lidově říká černému uhlí, je jedním ze základních koncepčních prvků objemu domu, stejně tak hliníkový obklad, který odkazuje na historii regionu v hutnictví,“ říká architekt Jaroslav Klega.

Svůj projekt přihlásil do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Dům jako galerie

Koncepce exteriéru vily se propisuje také do jejího interiéru. Dům v klidné čtvrti Ostravy představuje zajímavý prostor, kde obytné části a umělecké instalace existuji v naprosté symbióze.

„Myšlenka vytvořit galerii prostupující domem vznikla z požadavku majitele na zakomponování sbírky broušeného skla do interiéru domu. Současně byl požadavek na rozšíření umění ve formě soch a obrazů v celém domě. Pro cenné kousky šatníku vznikla dokonce koncepce podobná umístění uměleckých předmětů v domě,“ vysvětluje architekt Klega.

Unikátní vila, kterou jinde nenajdete. Oslní designem i technologiemi

Použité materiály přecházejí plynule z exteriéru do interiéru, kdy černé lesklé plochy navazují na stěny v pánské pracovně a posilovně. Linie černých rastrů na stropech a stěnách umocňuji vizuální kontinuitu a napodobují horizontální a vertikální směry uhelných slojí v přírodě.

Dům byl navržený s důrazem na otevřenost a propojeni jednotlivých prostorů. „Jedním z charakteristických principů je průchodnost, která umožňuje nerušeně plynout jednotlivými místnostmi a zároveň obdivovat umělecké exponáty, které jsou citlivě rozmístěné po celém domě,“ upozorňuje autor projektu.

Celý tento zážitek umocňují interiérové dveře se skrytými zárubněmi, díky kterým bylo možné průchody do pokojů při uzavřeni skrýt za celistvé zrcadlové stěny a kompaktní keramické obklady. Minimalismus skrytých zárubní umožnil nechat dveře splynout s okolím, dosáhnout požadované estetické čistoty interiéru a vytvořit takřka dokonalý galerijní prostor.

V interiéru také dominuji velká bezrámová okna, která zajišťuji dostatek světla a vytvářejí dojem přirozeného propojeni s venkovním prostředím.

Unikátní vila, která vypadá jako levitující desky nad Brnem, šokuje

Umělecké instalace

Vila s galerií prostupující domem není pouze prostorem pro bydlení, ale také galerií umění. Sbírka obsahuje díla převážně českých umělců. Jednotlivé umělecké instalace jsou rozmístěny tak, aby majitele provázely celým interiérem. Jedním z nejvýraznějších uměleckých prvků je socha býka umístěná do středu domu. Dominantní symbol znamení zvěrokruhu majitele je vytvořený z oceli stejně jako schodiště, pod kterým je umístěný.

Úlohou osvětleni pak není pouze zajistit dostatek světla v interiéru, je koncipováno jako funkční a inspirativní doplněk k uměleckým dílům. Příklad? Svítidlo ve tvaru skleněných bublin, které se „vznášejí směrem k vodní hladině“ a levituji ve vertikálním prostoru nad schodištěm, což umožňuje jejich pozorování z několika perspektiv.

„Přírodní prvky v interiéru reprezentují mechové stěny a živé rostliny. Abstraktní malby spolu s barevnými soškami z broušeného skla vnášejí do domu barevnost a přírodní charakter, tím dokonale doplňují celkový koncept domu,“ vypočítává Jaroslav Klega.

Funkce především

Každý pokoj ve vile byl navržený s důrazem na jeho specifickou funkci a požadovanou uměleckou hodnotu. Kromě posilovny, sauny, koupelen a garáže s technickým zázemím stoji za zmínku především hlavni obývací prostor, ložnice a pracovna.

Vila pro rodinu, kde majitelé vsadili na dřevo, kámen, mosaz i zlato

Obývací pokoj představuje centrální část domu, kde se setkává rodina a přátelé. Klíčovým prvkem tohoto prostoru je velký jídelní stůl, který plynule navazuje na kuchyňsky ostrůvek a kuchyňskou linku.

Kuchyňská linka esteticky propojuje obývací pokoj s ostatními částmi interiéru. Vytváří tak harmonicky celek, jenž přesahuje pouhou funkčnost kuchyně. Velká bezrámová okna poskytuji nádherný výhled do zahrady a umožňují interiéru propojeni se zahradou a s venkovním sníženým posezením, které je zastřešené bioklimatickou pergolou s hvězdným nebem. Cele toto snížené posezení přímo navazuje na bazén a vířivku.

Ložnice byla navržena jako oáza klidu a relaxace. Vizuální propojeni se zelenou střechou a odpočinkovou terasou umocňuje celkový odpočinkový charakter místnosti. Na terase je socha vzlétajícího jeřába a exteriérový sedací nábytek pro relaxaci.

Spací zóna plynule přechází do koupelny přes šatnu, přičemž tyto prostory mohou byt volně opticky i funkčně propojeny, nebo odděleny pomoci skleněných a zrcadlových posuvných dveří. Klid a akustickou izolaci od ostatních částí domu zajišťují kvalitní akustické parametry dveří se skrytými zárubněmi.

Součásti vily je také panská pracovna skrytá za již zmiňovanou zrcadlovou stěnou a „střežená“ sochou býka. Dominantu pracovny tvoří černý skleněný obklad s nikami, v nichž jsou umístěné nejcennější sošky z broušeného skla. Obklad prochází z venkovní stěny garáže a navazující terasy a přes bezrámové okno plynule propojuje exteriér s interiérem pracovny.

Vila v džungli je splněným snem českého majitele, ale i architektů

Exteriér domu

Zahrada a venkovní prostory vily jsou nedílnou součásti jejího architektonického konceptu. Venkovní umělecké instalace a designové prvky jsou citlivě začleněny do krajiny, vytvářejí tak harmonicky celek s interiérem domu. Volnočasové využiti doplňuje zahradní altán, který umožňuje výhled na samotny objekt.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Zpěvák Jan Bendig našel s partnerem Lukášem vysněný domov. Podívejte se

Nespočet míst k bydlení za sebou má zpěvák Jan Bendig, kterému nikdo neřekne jinak než Honza. Jak se zdá, se svým partnerem Lukášem konečně našli vytoužený přístav klidu a pohody. Jak to u nich...

Penthouse v Karlíně je splněným snem mladého páru. Má hned tři podlaží

Unikátní třípodlažní penthouse v pražském Karlíně zaujme velkorysým prostorem, jedinečnými výhledy na město i jednoduchým řešením interiéru, kterému ponechává dostatek charakteristické vzdušnosti a...

Češi si na Srí Lance postavili penzion. Tragédie vše zničila, oni bojovali dál

Ostrovní země Srí Lanka byla pro Marcelu Adamusovou a její rodinu láskou na první pohled. Rozhodli se zde koupit pozemek a vystavět na něm resort. Jeho výstavbu provázely od začátku problémy, z nichž...

Český herec se v Americe proslavil i jako politik na Divokém západu

Málo se ví, že západní údolí San Fernando proslavil český herec František „Franz“ Lederer. Oblast se stala ve 20. století sídlem Charlese Mansona a jeho gangu Rodina. Proslavili se vraždou herečky...

Fantastická záchrana. Hromadu kamení proměnili v parádní víkendové bydlení

Kamenná ruina stará 300 let se stala základem pro neobvykle řešené rekreační bydlení. Na ostrůvku Eriskay, nedaleko skotské vesnice Glenfinnan, proměnili architekti hromadu kamení v rekreační obydlí,...

Špičková proměna bytu v Praze. Vzdušný prostor je nyní příjemně zemitý

Byt v Tusarově ulici v Praze prošel velmi zdařilou proměnou. Prostor velký 73 metrů čtverečních je díky architektkám Kateřině Průchové a Petře Ciencialové příjemně zemitý a nádherně vzdušný.

12. srpna 2025

Vilu uvnitř chrání černý býk, přírodu zastupuje zelený mech. Inspirujte se

Vilu Ostrava lze označit také jako „galerii prostupující domem“. Byla navržena ze tří jednoduchých objemů s důrazem na detail, kvalitní materiály i nejmodernější technologie. Použité materiály...

12. srpna 2025

Bydlení v nebytovém prostoru. Populární řešení skrývá řadu nečekaných problémů

Chceme dceři koupit, jak se dnes říká, startovací byt. Cenově dostupné jsou nebytové prostory, které se prodávají jako atypický byt nebo ateliér. Má bydlení v takovém „bytě“ nějaká rizika?

11. srpna 2025

Vila na kopci s výhledy, které jen tak neuvidíte. Španělé prostě umějí žít

Vila Tai, zasazená do malebné krajiny La Reserva ve španělském Sotogrande, je působivým příkladem současné architektury. Stojí na kopci a díky této poloze nabízí úchvatný výhled na Středozemní moře....

11. srpna 2025

Fantastická záchrana. Hromadu kamení proměnili v parádní víkendové bydlení

Kamenná ruina stará 300 let se stala základem pro neobvykle řešené rekreační bydlení. Na ostrůvku Eriskay, nedaleko skotské vesnice Glenfinnan, proměnili architekti hromadu kamení v rekreační obydlí,...

10. srpna 2025

Český herec se v Americe proslavil i jako politik na Divokém západu

Málo se ví, že západní údolí San Fernando proslavil český herec František „Franz“ Lederer. Oblast se stala ve 20. století sídlem Charlese Mansona a jeho gangu Rodina. Proslavili se vraždou herečky...

9. srpna 2025

Novému sousedovi vadí náš starý ořešák. Listí mu padá do bazénu a hyzdí trávník

Premium

Sousedovi z novostavby vadí strom, který už dlouhá léta roste. Vadí mu, že listí z ořešáku padá do jeho nového bazénu a také mu leží na vypiplaném anglickém trávníku a on musí listí neustále hrabat,...

8. srpna 2025

Luxusní vila v Marbelle má pět ložnic i vše, co si lze jen přát

Vila Bonaldo, zasazená do kopců s výhledem na pobřeží španělské Marbelly, představuje exkluzivní rezidenci, která vyjadřuje filozofii značky prostřednictvím vytříbeného a moderního interiérového...

8. srpna 2025

Česko dohání zpoždění za světem, přichází doba dřevěná. Vznikne největší bytový dům

V Česku se začne stavět dosud největší bytový dům ze dřeva. V budoucnu by měly přibýt další, pravidla pro stavění dřevostaveb se totiž uvolňují. I tak je Česko se dřevem stále opatrné....

7. srpna 2025  10:02

Češi si na Srí Lance postavili penzion. Tragédie vše zničila, oni bojovali dál

Ostrovní země Srí Lanka byla pro Marcelu Adamusovou a její rodinu láskou na první pohled. Rozhodli se zde koupit pozemek a vystavět na něm resort. Jeho výstavbu provázely od začátku problémy, z nichž...

7. srpna 2025

Velká chalupa v České Kanadě má klasické přízemí, ale moderní patro

Chalupa v České Kanadě je novostavba, ale ctí charakter okolních budov postavených mnohem dříve. I interiér je „chalupářský“, ovšem s dostatečným nadhledem a vkusem. Jeho autorka, Jana Pařízková,...

7. srpna 2025

Rekonstrukce bytu za 16 milionů liber. Museli pracovat rychle a zběsile

Developer nemovitostí Guy Phoenix z Nottinghamu je jedním z nejvyhledávanějších specialistů na zakázkové domy ve Velké Británii. Jeho sen byl však jinde: chtěl stavět v Monaku, přesněji rekonstruovat...

6. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.