„Bílá omítka, hliníkový obklad a lesklé černé skleněné plochy fasády, ve kterých se zrcadlí okolní prostředí, dodávají domu jedinečnost a záměrně odkazují na charakter regionu, v němž vila je. Antracit neboli černé zlato, jak se lidově říká černému uhlí, je jedním ze základních koncepčních prvků objemu domu, stejně tak hliníkový obklad, který odkazuje na historii regionu v hutnictví,“ říká architekt Jaroslav Klega.
Svůj projekt přihlásil do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.
Dům jako galerie
Koncepce exteriéru vily se propisuje také do jejího interiéru. Dům v klidné čtvrti Ostravy představuje zajímavý prostor, kde obytné části a umělecké instalace existuji v naprosté symbióze.
„Myšlenka vytvořit galerii prostupující domem vznikla z požadavku majitele na zakomponování sbírky broušeného skla do interiéru domu. Současně byl požadavek na rozšíření umění ve formě soch a obrazů v celém domě. Pro cenné kousky šatníku vznikla dokonce koncepce podobná umístění uměleckých předmětů v domě,“ vysvětluje architekt Klega.
Použité materiály přecházejí plynule z exteriéru do interiéru, kdy černé lesklé plochy navazují na stěny v pánské pracovně a posilovně. Linie černých rastrů na stropech a stěnách umocňuji vizuální kontinuitu a napodobují horizontální a vertikální směry uhelných slojí v přírodě.
Dům byl navržený s důrazem na otevřenost a propojeni jednotlivých prostorů. „Jedním z charakteristických principů je průchodnost, která umožňuje nerušeně plynout jednotlivými místnostmi a zároveň obdivovat umělecké exponáty, které jsou citlivě rozmístěné po celém domě,“ upozorňuje autor projektu.
Celý tento zážitek umocňují interiérové dveře se skrytými zárubněmi, díky kterým bylo možné průchody do pokojů při uzavřeni skrýt za celistvé zrcadlové stěny a kompaktní keramické obklady. Minimalismus skrytých zárubní umožnil nechat dveře splynout s okolím, dosáhnout požadované estetické čistoty interiéru a vytvořit takřka dokonalý galerijní prostor.
V interiéru také dominuji velká bezrámová okna, která zajišťuji dostatek světla a vytvářejí dojem přirozeného propojeni s venkovním prostředím.
Umělecké instalace
Vila s galerií prostupující domem není pouze prostorem pro bydlení, ale také galerií umění. Sbírka obsahuje díla převážně českých umělců. Jednotlivé umělecké instalace jsou rozmístěny tak, aby majitele provázely celým interiérem. Jedním z nejvýraznějších uměleckých prvků je socha býka umístěná do středu domu. Dominantní symbol znamení zvěrokruhu majitele je vytvořený z oceli stejně jako schodiště, pod kterým je umístěný.
Úlohou osvětleni pak není pouze zajistit dostatek světla v interiéru, je koncipováno jako funkční a inspirativní doplněk k uměleckým dílům. Příklad? Svítidlo ve tvaru skleněných bublin, které se „vznášejí směrem k vodní hladině“ a levituji ve vertikálním prostoru nad schodištěm, což umožňuje jejich pozorování z několika perspektiv.
„Přírodní prvky v interiéru reprezentují mechové stěny a živé rostliny. Abstraktní malby spolu s barevnými soškami z broušeného skla vnášejí do domu barevnost a přírodní charakter, tím dokonale doplňují celkový koncept domu,“ vypočítává Jaroslav Klega.
Funkce především
Každý pokoj ve vile byl navržený s důrazem na jeho specifickou funkci a požadovanou uměleckou hodnotu. Kromě posilovny, sauny, koupelen a garáže s technickým zázemím stoji za zmínku především hlavni obývací prostor, ložnice a pracovna.
Obývací pokoj představuje centrální část domu, kde se setkává rodina a přátelé. Klíčovým prvkem tohoto prostoru je velký jídelní stůl, který plynule navazuje na kuchyňsky ostrůvek a kuchyňskou linku.
Kuchyňská linka esteticky propojuje obývací pokoj s ostatními částmi interiéru. Vytváří tak harmonicky celek, jenž přesahuje pouhou funkčnost kuchyně. Velká bezrámová okna poskytuji nádherný výhled do zahrady a umožňují interiéru propojeni se zahradou a s venkovním sníženým posezením, které je zastřešené bioklimatickou pergolou s hvězdným nebem. Cele toto snížené posezení přímo navazuje na bazén a vířivku.
Ložnice byla navržena jako oáza klidu a relaxace. Vizuální propojeni se zelenou střechou a odpočinkovou terasou umocňuje celkový odpočinkový charakter místnosti. Na terase je socha vzlétajícího jeřába a exteriérový sedací nábytek pro relaxaci.
Spací zóna plynule přechází do koupelny přes šatnu, přičemž tyto prostory mohou byt volně opticky i funkčně propojeny, nebo odděleny pomoci skleněných a zrcadlových posuvných dveří. Klid a akustickou izolaci od ostatních částí domu zajišťují kvalitní akustické parametry dveří se skrytými zárubněmi.
Součásti vily je také panská pracovna skrytá za již zmiňovanou zrcadlovou stěnou a „střežená“ sochou býka. Dominantu pracovny tvoří černý skleněný obklad s nikami, v nichž jsou umístěné nejcennější sošky z broušeného skla. Obklad prochází z venkovní stěny garáže a navazující terasy a přes bezrámové okno plynule propojuje exteriér s interiérem pracovny.
Exteriér domu
Zahrada a venkovní prostory vily jsou nedílnou součásti jejího architektonického konceptu. Venkovní umělecké instalace a designové prvky jsou citlivě začleněny do krajiny, vytvářejí tak harmonicky celek s interiérem domu. Volnočasové využiti doplňuje zahradní altán, který umožňuje výhled na samotny objekt.