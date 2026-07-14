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Místo schodů mají rampy. V růžové vile Hermína žijí na šikmé ploše už 20 let

Klára Lyons
Neobvyklá stavba trojice architektů Tomáše Hradečného, Petra Hájka a Jana Šépky se nečekaně vynořuje v kopcích v obci Černín u Zdic. Dům pojmenovaný po dceři majitelů na první pohled šokuje designem i odvahou experimentovat. Jak se v něm po dvou dekádách bydlí?

Vila Hermína má klasickou stavební konstrukci a je tedy z cihel. Fasáda je tvořena polyuretanovou pěnou růžové barvy, která v zeleném kopci svítí do dálky. Dům stojí v prudkém svahu a všechny jeho podlahy kopírují sklon kopce.

S nápadem postavit rodině neobvyklé sídlo přišel už před víc než dvaceti lety bývalý manžel spolumajitelky Kristýny Čillíkové.

„Myšlenku na takový svérázný dům měl bývalý manžel v hlavě ještě před tím, než jsme se poznali. Pozemek už měl koupený, byli jsme mladí a každý bláznivý nápad se nám líbil. Chtěl dům, kde by byla spirála, aby nahoře pustil kuličku a ta doputovala až dolů. Svěřil projekt architektům, kteří měli rádi koncepční funkcionalismus, a ti vymysleli tento dům. Tehdy jsem si to moc neuměla představit. Během stavby jsme se chodili dívat a už tehdy to bylo velmi zvláštní. Byla jsem velmi zvědavá, jak to bude vypadat a fungovat,“ říká majitelka, která dnes dům obývá s mladším synem a francouzským buldočkem Irvingem.

Návštěvy bolí svaly

Poté, co vejdeme dovnitř, konečně začínám chápat skutečný význam slova „šikmá plocha“. V domě se nacházejí dvě šikmá patra, po kterých majitelé šplhají.

„Jsem sportovec, takže mi nevadí pohybovat se po šikminách, ale návštěvám to dává zabrat. My jsme zvyklí, ale když přijdou na návštěvu přátelé, říkají, že po několika výstupech cítí svaly, o kterých ani nevěděli, že je mají,“ usmívá se Kristýna.

Majitelka přiznává, že netradiční bydlení s sebou nese výzvy. Zatím by ale neměnila.
Vila Hermína je zajímavým architektonickým experimentem.
Majitelka přiznává výzvy. Zatím by ale neměnila.
Vila Hermína je zajímavým architektonickým experimentem.
Výhled do okolních kopců nahrazuje televizi.
24 fotografií

Přízemí domu je rovné a nacházejí se v něm kuchyňská linka s jídelním stolem a toaleta. Šikmá plocha vedoucí z přízemí do prvního patra slouží jako obývací pokoj. Ze stropu visí okrové závěsné křeslo, ze kterého se majitelé mohou kochat výhledy do okolní krajiny. Na šikmých plochách není možné umístit nábytek, a proto je majitelka nechala volné.

„Chybí mi knihovna, tak knihy skladujeme přímo na stolku na šikmé ploše,“ dodává Kristýna, která nakonec stohy knih pojala jako součást dekorace. Šikmá plocha ústí na plošinu, kde se nachází manželská postel. Naproti je situovaná koupelna s toaletou.

Celý interiér je zařízený v duchu minimalismu. Kromě jedné výjimky chybí na stěnách obrazy. Záměrem je, aby vynikl netradiční interiér s nepravidelnými úhly. Zelené šikmé plochy doplňuje šedá betonová stěrka, která interiéru dodává industriální charakter.

„Nemáme televizi a často se místo na obrazovku díváme do přírody. Okna není možné otevírat, ale jejich součástí je ventilace. Dům je energeticky velmi úsporný, ale v létě samozřejmě oceňujeme klimatizaci,“ popisuje Kristýna.

Z přízemí do suterénu vede druhá šikmá plocha. Zabezpečovací síť, která odděluje obě patra, využila majitelka jako nástěnku a zároveň originální galerii. Nad šikmou plochou také visí jediný obraz v bytě, který namaloval student Královské akademie výtvarných umění v Antverpách Ondřej Dvořák, syn majitelčina současného partnera a již nyní úspěšný začínající umělec. „Získat tento velkoformátový obraz jsem si moc přála, byla to láska na první pohled,“ říká Kristýna.

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Jedno velké negativum

Přímo na šikmé ploše se nachází prostor, kde má zázemí syn Kristýny. Kromě postele se do výklenku šikmé plochy vešel i pracovní stůl s počítačem. Výklop lze kdykoli uzavřít a prostor do šikmé plochy uschovat. Architektonicky zajímavé a na první pohled praktické řešení má však i jedno negativum.

„Jak syn dospívá, touží stále víc po soukromí, kterého se mu teď moc nedostává. Může se sice zavřít dole v suterénu, ale samozřejmě to není ono,“ říká Kristýna a naráží tak na otázku praktičnosti celého domu.

Ve své podstatě by šlo případně zrušit obě šikmé plochy, dům by to unesl. Šlo by ale o finančně velmi náročné řešení a do přestavby by se museli zapojit architekti. Další možnost, se kterou už tehdy počítali samotní autoři projektu, by byla přístavba prostor kolem domu, které by jako paže vybíhaly z centra domu po odstranění velkých výlohových oken. To řešení by ale samozřejmě změnilo design domu zvenčí.

Majitelka přiznává, že netradiční bydlení s sebou nese výzvy. Zatím by ale neměnila.
Vila Hermína je zajímavým architektonickým experimentem.
Majitelka přiznává výzvy. Zatím by ale neměnila.
Vila Hermína je zajímavým architektonickým experimentem.
24 fotografií

Na růžovou kuriozitu si lidé zvykli

Kristýna pracuje jako redaktorka v lékařském magazínu Medical Tribune. Zároveň je spoluzakladatelkou pacientské organizace ČAKO, která sdružuje pacienty s onemocněními srdce a cév.

„Díky mé práci, založené na účasti na odborných akcích a osvětových projektech nebo na setkávání s pacienty, jsem pořád v pohybu, takže mi vyhovuje home office,“ říká Kristýna, která si své pracovní zázemí zřídila v srdci domu, v kuchyni.

Kristýna je vedle své profesní dráhy také vášnivou sportovkyní. V době covidu-19 si proto v suterénu vybudovala malou tělocvičnu, kterou dodnes využívá. V suterénu se nacházejí také majitelčina šatna a koupelna se třetí toaletou, kterou využívá především syn.

Dům stojí v rozlehlé zahradě. Na dřevěném podiu mají majitelé sezení s grilem, stejně jako na úpatí svahu pod rozložitou třešní.

Kristýna přiznává, že dům v době svého vzniku býval kuriozitou, na kterou se lidé jezdívali dívat ze širokého okolí. Místní ze začátku přijímali růžový domek jen těžko. Dnes už jsou ale na vilu Hermínu zvyklí a společně spolu vycházejí velmi dobře. V přilehlé obci Zdice se nachází veškerá občanská vybavenost a Kristýna by tak i přes výzvy, které netradiční bydlení přináší, prozatím neměnila.

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Témata: vila, Podlaží

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