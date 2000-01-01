náhledy
Majestátní vila z 18. století na kopcích Luccy v Toskánsku, která patřila neapolské královně Caroline, sestře Napoleona Bonaparta, je považována za jednu z nejkrásnějších historických vil na území Lucchese. Jde o ikonickou rezidenci, která ztělesňuje architektonickou krásu a jedinečnost regionu Lucchesia.
Autor: Lionard
Počátky vily sahají do 16. století, k její přeměně na šlechtické sídlo došlo až na počátku 18. století z iniciativy obchodníka s hedvábím Coriolana Orsucciho. Hlavní vila má plochu přibližně 2 500 čtverečních metrů na třech podlažích.
Autor: Lionard
Fasády vily jsou celé zdobeny rustikovanými pilastry a mramorovými vlysy. Ze scénického vnějšího schodiště s dvojitou rampou se vstupuje do piano nobile, kde jsou reprezentační místnosti s původním nábytkem z 18. století.
Autor: Lionard
Během obchodní cesty se Orsucci setkal s architektem Filippem Juvarrou, jedním z největších představitelů italského baroka, a pozval ho do Luccy (kam poprvé přijel v roce 1706), aby mu svěřil zakázku na renovaci a rozšíření nemovitosti.
Autor: Lionard
Napoleon si své sestry Caroline velmi cenil. Řekl o ní: „V jejím malíčku je více energie než v celé osobnosti jejího manžela.“
Autor: Lionard
Carolina se v roce 1800 provdala za generála Joachima Murata a sdílela s ním jeho působivou kariéru, od vévodství Berg a Kleve až po neapolský trůn, kde vládli v letech 1808 až 1815.
Autor: Lionard
Reprezentační místnosti jsou vybavené původním nábytkem z 18. století.
Autor: Lionard
Caroline měla cit pro nemovitosti, pořídila si nejen vilu v Toskánsku, ale v roce 1805 také zakoupila Elysejský palác – dnes oficiální sídlo francouzského prezidenta.
Autor: Lionard
Velkolepý centrální salón má plochu 125 čtverečních metrů a výšku 8 metrů. Je největší ze všech luccheských vil.
Autor: Lionard
Z počátku 18. století pocházejí významné štukové výzdoby a dvě velká plátna o rozměrech čtyři na osm metrů připisovaná slavnému malíři Pieru Dandinimu, která zdobí centrální salón vily.
Autor: Lionard
Dvě velká plátna o rozměrech 4×8 m jsou připisovaná slavnému malíři Pieru Dandinimu.
Autor: Lionard
Jídelní salón najdete také na piano nobile.
Autor: Lionard
Jídelní salon je chloubou rezidence.
Autor: Lionard
Jedna z ložnic, kam lze vstoupit přímo z jídelny.
Autor: Lionard
Luxusně jsou zařízené všechny pokoje.
Autor: Lionard
Rezidenci zdobí krásné dřevěné podlahy.
Autor: Lionard
Ve společenské místnosti se našel i prostor pro malé pracovní místo.
Autor: Lionard
Klenby a dřevěné stropy se zachovaly ve skvělém stavu.
Autor: Lionard
Staré stavební prvky si rozumějí i s moderním nábytkem.
Autor: Lionard
Součástí panství jsou dva bazény obklopené zelení, které nabízejí naprosté soukromí.
Autor: Lionard
Park, který je harmonickým příkladem historické zahrady, se vyznačuje cestičkami, terakotovými sochami, fontánami, zimostrázovými živými ploty a staletou vegetací.
Autor: Lionard
Park kolem rezidence má tři hektary, stejnou rozlohu mají i olivové háje a louky.
Autor: Lionard
Majestátní historické sídlo je obklopené tříhektarovým parkem.
Autor: Lionard
Tři hektary parku a stejná rozloha olivových hájů a luk obklopují hlavní vilu, ale také přístavbu o rozloze asi 300 čtverečních metrů, vzácnou citronárnu (italsky limonaia) z 18. století s plochou přes 200 m2, která je dodnes plně funkční a poskytuje útočiště více než stovce citroníků v květináčích, a působivý kostel z 18. století, vše pečlivě zrestaurované.
Autor: Lionard
„Historické vily v Lucce představují skutečně jedinečné světové dědictví,“ říká Dimitri Corti, zakladatel a generální ředitel společnosti Lionard, která teď rezidenci nabízí na prodej.
Autor: Lionard
Vše, vila včetně přístavby a dalších staveb, je pečlivě zrestaurované.
Autor: Lionard