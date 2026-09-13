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Zchátralý dům v Ratajích nad Sázavou dostal nový život. Můj otec mu vdechl duši
Můj otec je stavitel tělem i duší, ale jeho skutečnou vášní jsou staré chalupy a rozpadající se domy, od nichž všichni dávají ruce pryč. Jeho nejnovější projekt v Ratajích nad Sázavou však není jen...
Diktát v americkém ráji. Ve vlastním domě na Floridě nemají žádnou svobodu
Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen. Překvapila je však místní nesmlouvavá pravidla společenství vlastníků, která přirovnávají k dohledu Velkého bratra. Jakou daň...
Ikonický panelák nakreslil v 25 letech. Jeho betonový sen se stal legendou
Když se v 60. letech mluvilo o budoucnosti bydlení ve městech, většina architektů viděla jen nekonečné řady panelových domů. Mladý architekt Moše Safdie se ale ptal: „Proč by si lidé ve městě nemohli...
Byt na Žižkově byla kancelář. Geniálním trikem mají dva byty, jeden pronajímají
Samuel a Michaela toužili po vlastním bytě a přemýšleli, jak na to. Nakonec koupili byt na pražském Žižkově, který byl ale zapsán jako kancelářský prostor. Po dlouhém vyřizování mají dva byty. Jeden...
Zmizela plíseň i tma. Stoletý zchátralý výměnek proměnili v luxusní chalupu
Ze sto let starého bývalého výměnku, přilepeného ke statku, je po rekonstrukci příjemná rekreační chalupa pro rodinu s dětmi. Jednoduché to však nebylo: do domku zatékalo střechou, voda prosakovala i...
Dokonalé bydlení v Brdech: dům ohromí jednoduchostí, nápady a opáleným dřevem
Svažité pozemky bývají v případě návrhu domu hodně náročné na kvalitu a promyšlenost návrhu. Pokud se však povedou, a to o dřevostavbě s fasádou z opáleného smrku rozhodně platí, mají velkou radost...
Unikátní nádraží předělali na bydlení a chtějí balík. Sousedem je exprinc Andrew
Železniční stanice Wolferton v anglickém Norfolku sloužila od půlky 19. století mimo jiné i členům britské královské rodiny. Když ale úřady trať zrušily, předělal tehdejší majitel nádražní budovu na...
Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou
Snili jste o rodinném domě se zahradou, ale děsí vás představa, že strávíte mládí v ranních zácpách jako nedobrovolný taxikář vlastních dětí? Přesně s tímto klišé se rozhodla zatočit moderní výstavba...
Žila v luxusu, který bere dech. Tak vypadá nejkrásnější vila Napoleonovy sestry
Majestátní vila z 18. století na kopcích Luccy v Toskánsku, která patřila neapolské královně Caroline, sestře Napoleona Bonaparta, je považována za jednu z nejkrásnějších historických vil na území...
Luxusní sídlo vypadá jako z pohádky. Na trávníku však parkuje slavná stíhačka
Luxusní dům v hrabství Hampshire se pyšní nejen úchvatným interiérem, ale i zahradami od jedné z nejslavnějších zahradních architektek Gertrude Jekyllové. Třešničkou na dortu tu ovšem není bazén, ale...
Od ponurých fasád k eleganci. Architekt Adolf Foehr dostal do ulic expresionismus
Pražskou meziválečnou architekturu reprezentují známé styly, jako je pozdní kubismus, art deco, neoklasicismus nebo funkcionalismus. Ale najdeme tu i příklady německého expresionismu.
Diktát v americkém ráji. Ve vlastním domě na Floridě nemají žádnou svobodu
Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen. Překvapila je však místní nesmlouvavá pravidla společenství vlastníků, která přirovnávají k dohledu Velkého bratra. Jakou daň...
Zmizela plíseň i tma. Stoletý zchátralý výměnek proměnili v luxusní chalupu
Ze sto let starého bývalého výměnku, přilepeného ke statku, je po rekonstrukci příjemná rekreační chalupa pro rodinu s dětmi. Jednoduché to však nebylo: do domku zatékalo střechou, voda prosakovala i...
Byt na Žižkově byla kancelář. Geniálním trikem mají dva byty, jeden pronajímají
Samuel a Michaela toužili po vlastním bytě a přemýšleli, jak na to. Nakonec koupili byt na pražském Žižkově, který byl ale zapsán jako kancelářský prostor. Po dlouhém vyřizování mají dva byty. Jeden...
Místo jednoho domu 13 bytů. Na parcele o 1 000 metrech vzniklo skvělé bydlení
Parcela v Humpolci velká 1 000 metrů čtverečních, byla na první pohled vhodná pro rodinný dům. Majitel se nakonec rozhodl pro bytový dům. Náročného úkolu se ujal Luděk Rýzner ze studia OK Plan...
Prodej bytu 2+kk 42 m2, Dvůr Králové nad Labem - Žirecká Podstráň
Žirecká, Dvůr Králové nad Labem - Žirecká Podstráň, okres Trutnov
2 790 000 Kč
Písek požírá vesnici u Dubaje. Obyvatele měly z domů vyhnat záhadné síly
Jen kousek od luxusních mrakodrapů v Dubaji leží tajemná vesnice Al Madam, kterou pomalu, ale jistě pohlcuje nelítostná poušť. Ještě před desítkami let zde žili lidé, které však pravděpodobně vyhnaly...
Kuchyň za 10 tisíc? Soňa proplouvá nájemním bydlením se vtipem a fajn nápady
Kuchyň za 10 tisíc z druhé ruky, linoleum z výprodeje, matrace místo postele a koberečky, které spolehlivě zakryjí téměř vše. Soňa žije s rodinou v nájemním bytě ve Zruči nad Sázavou a přiznává, že...