Zpěvák Viktor Sodoma žije v Roztokách. Objevil je díky Miloslavu Šimkovi

Viktor Sodoma žije s rodinou v domě za Prahou už pěknou řádku let. „Stěhovali jsme se v sedmdesátém sedmém roce, za chvíli to bude padesát let,“ vzpomíná Viktor s nostalgií v hlase. Původně ale přišel přímo ze srdce Prahy. „Já pocházím z pražského Žižkova,“ vysvětluje. Kouzlo Roztok u Prahy, městečka ležícího na levém břehu Vltavy, prakticky na hranicích hlavního města, objevil díky svému dobrému kamarádovi z divadla Semafor.

„Slávek Šimek nechtěl, abych v Semaforu zpíval ty Žárlivé kakadu, Parní stroje a tak. Ale jednou řekl: ‚Hele, ty tvoje pitominky by se mi mohly hodit. U nás v Žalově bude dětský den, takže tam bys to mohl zazpívat.‘ Tak mě pozval. Celá jeho rodina měla pronajatou faru u kostela sv. Klimenta, a tak jsem po vystoupení u nich přespal. Když jsem přijel, řekl jsem mu: ‚Tady je to krásný… A je to úplně jiný, přitom je to blízko Prahy!‘ A začal jsem tu shánět dům a bylo,“ říká zpěvák s úsměvem, jak si ho městečko za Prahou získalo.

Klidová zóna kolem domu

Svůj domov s přibývajícími léty postupně rozšiřoval a zveleboval. „Původně to bylo menší, jen takový půlbaráček s velkým pozemkem,“ vysvětlil Sodoma. Atmosféře klidného venkova napomáhá i fakt, že má kolem jen málo sousedů. „Měl jsem ještě takové štěstí, že ty polnosti, jak jsou okolo, jsou zatím prázdný. Zatím je to klidová zóna,“ vysvětluje zpěvák, díky čemu si opravdu užívá klidu venkova naplno. Klid a ticho jen občas protnou letadla, která nad městem prolétají, ale jak zpěvák řekl, už si na ně zvykl a občas je pozoruje s velkým zalíbením.

Obývák plný zrcadel

Srdcem celého domu je obývací pokoj plný zrcadel, který má však nečekanou historii. „Tento pokoj vznikl tak trochu z nouze. Žena tady chtěla mít krytý bazén, ale bylo by to příliš drahé a nevyužíval by se. Když je teplo, tak člověk vleze do toho venkovního bazénu. Navíc k tomu musí být udělaná parotěsná izolace, spočítat rosný bod, udělat dostatečnou mezeru.“

Vybavení domu má na svědomí Viktorova manželka, se kterou žije ve šťastném manželství už celých čtyřiapadesát let. Právě v obývacím pokoji tráví zpěvák většinu svého času. „Když se hraje fotbal, nejvíc času trávím tady u televize,“ říká Viktor s úsměvem. Je přitom velkým fanouškem červenobílého klubu sešívaných, pražské Slavie. „Už můj dědeček pracoval v bance Slavii,“ uvádí.

Ani v zimě však útulný obývák nepřichází o své kouzlo a komfort. „Když jsou v zimě hodně studené dny, tak si přitápíme v kamínkách. Ty zvládnou celé to spodní patro krásně vytopit. Jen musíme ještě na letošní zimu sehnat dřevo,“ směje se zpěvák.

Dvougenerační dům

Všechny obrazy, které zdobí stěny celého patra, jsou dílem Viktorova otce, výtvarníka Viktora Sodomy staršího. Celý prostor ožívá i díky velkému množství květin, jež jsou zase chloubou Viktorovy ženy. „Dobře se tu dýchá,“ říká zpěvák. Avšak rozlehlá zahrada je především dílem jeho vnučky. „To má teď víceméně na starosti vnučka, vzadu má vysazená rajčata a nějakou tu zeleninku, tak se tam budu muset jít podívat, co tam zase vyrostlo,“ těší se Viktor.

„Nahoře je vlastně ještě jedna bytová jednotka, kde bydlí moje vnučka s manželem a mým pravnoučkem,“ vysvětluje Viktor. S péčí o dům mu právě vnučka s manželem velmi pomáhají. „On je z Moravy a je neuvěřitelně pracovitý,“ pochvaluje si. Kromě toho dům hlídají i dva psi a kocour.

Bazén i posezení s grilem

Rozlehlá zahrada získala díky řadě tropických rostlin nádech přímořského letoviska. Tomu napomáhá i kulatý bazén a posezení s grilem, kde rodina tráví čas v období horkých letních večerů. Pod vysokým jehličnanem se zase jako připomínka Viktorovy zručnosti tyčí ptačí krmítko.

Byt s terasou a zahradou je propojený útulnou jídelnou. Prostor na zdi jídelního koutu zdobí i rodokmen Viktorovy rodiny, který má opět na svědomí jeho kreativní manželka. „Ten dělala žena sama, trvalo jí to asi dva roky,“ říká zpěvák s úsměvem.

V pozadí rodokmenu jsou místa, která jsou s rodinou Sodomových spjatá. Pod levou větví se nachází například obrázek hospody, kterou Viktor s manželkou vlastnili, nebo Národní divadlo. „Její tatínek a maminka byli v Národním divadle jako tanečníci,“ vysvětluje Sodoma. V rodinné tradici jeho žena pokračuje, sama vystudovala konzervatoř a živila se tancem.