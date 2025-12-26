Bára Nesvadbová bydlí v kouzelném domě
Bára Nesvadbová nás pozvala do svého dvougeneračního domku na okraji Prahy. Spisovatelce a spoluzakladatelce nadačního fondu Be Charity vyšel v letošním roce nový román a je tak v jednom kole. Ráda se z ruchu velkoměsta vrací do domku plného zvířat, kde každý kout vypráví svůj vlastní příběh.
Přestože je podle svých slov spíše městský člověk, zvykla si Bára Nesvadbová na bydlení stranou městského ruchu v obklopení přírodou. Rozsáhlá zahrada s bazénem nabízí nádherný výhled na údolí řeky Vltavy a okolní skalnaté svahy. Zahrada, kde na jaře rozkvétají trsy šeříků, je rájem domácích zvířat, ke kterým má Bára odjakživa velmi blízko.
|
Bára Nesvadbová bydlí v kouzelném domě za Prahou. Skrytá oáza je plná zvířat
Srdcem domova je obývací pokoj s kuchyní. Právě tady u dřevěného stolu s výhledem do údolí vznikají spisovatelčiny romány. „Snažila jsem se psát v pracovně, ale nakonec jsem stejně vždycky skončila tady. Nejlépe se mi píše po nocích a tady v té místnosti mám pocit, že jsem doma,“ popisuje Bára, které po třech letech vyšel román s názvem Karikatura muže a která se kromě psaní intenzivně věnuje svému nadačnímu fondu.
Chtěli dům jako stodolu, dostali bungalov
Měli navrhnout dům, který by evokoval staré venkovské stodoly. Jenže architekti ze studia luni přišli s úplně jiným řešením. A výsledek? Spokojení investoři a navíc vítězství v architektonické soutěži.
Rodinný dům, zasazený do krajiny Vysočiny, navrhlo a společně s dodavateli realizovalo architektonické studio luni. Bezbariérový dům lichoběžníkového tvaru se samostatným apartmánem pro hosty je orientovaný na východní i západní světovou stranu.
|
Chtěli dům jako stodolu, dostali bungalov. Nechtěli černou, mají ji
„Zadání klienta je pro nás to nejdůležitější. Domy navrhujeme tak, aby se v nich budoucím majitelům dobře žilo, proto vždy nasloucháme jejich původní představě. Zároveň ale řešíme potenciál pozemku a potřeby konkrétního místa. Právě proto jsme se už v první fázi od původního zadání odchýlili,“ vysvětluje architektka Nina Ratočka Pevná, spoluzakladatelka studia luni.
Zachraňují horské nádraží Kovářská. Přespat můžete ve vagonech i vechtrovně
Nádraží Kovářská, dřív Šmídeberk a ještě dřív Schmiedeberg, stojí od roku 1872, kdy se začalo jezdit z Chomutova do Vejprt. Od roku 2006 začala devastace, kterou zastavila až skupina novinářů a milovníků železnice, kteří se rozhodli vrátit opuštěnému místu život. Naposledy krásně opravili vechtrovnu.
Parta lidí se zamilovala do nádraží Kovářská, které stojí na hřebeni Krušných hor v Ústeckém kraji. Spolek Nádraží Kovářská tvoří novináři: Štěpán Macháček, Jakub Vrána, Pavel Polák a Břetislav Tureček, ke kterým se přidaly i jejich manželky a rodiny.
|
Zachraňují horské nádraží Kovářská. Přespat můžete ve vagonech i vechtrovně
Nechybělo moc a z nádraží v Kovářské v Krušných horách se stala zaplevelená plocha s betonovou budkou pro občasné cestující. Zmizet měla kamenná výpravní budova z devatenáctého století a s ní ohromný genius loci celého prostoru. Demoliční buldozery se chystaly k misi, kterou na stejné trati už završily v Černovicích, Domině, Rusové či ve Vejprtech. Naštěstí to dopadlo jinak.
Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Brněnský prvorepublikový byt dostal druhou šanci. A fantasticky zazářil
Rekonstrukce prvorepublikového bytu v Brně citlivě obnovila původní atmosféru s důrazem na historické detaily a nové kvalitní materiály inspirované japonskou estetikou. Nová dispozice nabízí velkorysý a nadčasový prostor. Proměny se ujali architekti ze studia AOSI.
Bytový dům ve kterém se byt 3+1 s plochou 116,9 metrů čtverečních nachází, pochází z 20. let 20. století. Prvorepublikový charakter bytu je definován velkorysými místnostmi s vysokou světlou výškou i spoustou detailů z kvalitních materiálů. Ne všechny se však dochovaly vlivem nevhodných rekonstrukcí.
|
Brněnský prvorepublikový byt dostal druhou šanci. A fantasticky zazářil
Důležitým aspektem návrhu bylo obnovení původní atmosféry s moderními prvky. Obnovení spočívalo ve výměně plastových oken za dřevěná kastlová, repasování zdobených zárubní otvorů a navrácení dřevěných parket, které prostupují celým bytem bez prahů.
Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin
Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského průmyslníka Pierra Bernarda. Od něho jej módní tvůrce koupil v roce 1991. Už název rezidence, Palais Bulles, dává tušit, že nejde o klasickou stavbu.