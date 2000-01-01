Zapomeňte na chladné cely. V anglickém městě Berwick-upon-Tweed se otevřely brány věznice z roku 1849, ale tentokrát v nich najdete jen čistý luxus. Podívejte se, jak vypadá neuvěřitelná proměna místa s temnou minulostí v opulentní sídlo, které je aktuálně na prodej za 765 tisíc liber, v přepočtu 22 milionů korun.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Viktoriánský chlad tady rozhodně nečekejte. V podlahách je totiž zabudované topení.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Historická budova, kde se poslední případ řešil v roce 1890, zažila hned několik proměn. Z kdysi ponurého místa plného kriminálníků se nejprve staly kanceláře a v roce 2023 přišla finální proměna v luxusní dům o rozloze zhruba 300 metrů čtverečních.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Na budoucího majitele tu čekají čtyři ložnice, tři koupelny, knihovna, jídelna i obří kuchyň s jídelnou.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Na rekonstrukci domu se rozhodně nešetřilo. Vše je provedeno ve vysokém standardu a nechybí ani luxusní kusy nábytku.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Z původní podoby zůstala v panství hluboko posazená okna, kamenné podlahy i vysoké stropy.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Jen málokdo by v útulné kuchyni s talíři jako po babičce hledal původní chladné a bezútěšné cely.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Realitní kanceláře a britská média vyzdvihují kontrast mezi temnou minulostí a moderním luxusem.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyňská linka je na rozdíl od většiny britských domácností velice prostorná.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
„Jde o vzácnou příležitost vlastnit památkově chráněný dům, který má historický význam a zároveň výjimečný moderní komfort,“ láká na koupi nemovitosti realitní kancelář Paton and Co.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Pohodlná pracovna zdůrazňuje kontrast mezi historií a moderními technologiemi.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Z původních cel se staly obyvatelné místnosti. Toto je jedna ze čtyřech ložnic.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Při pohledu na okázalé věžičky historického sídla by asi málokoho napadlo, že uvnitř najde tři moderní a velmi stylové koupelny.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Ložnice pro hosty se honosí pohodlnými postelemi a historickou skříní.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Koupelny jsou zařízeny čistě a prakticky v moderním designu.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
O takovém vybavení si mohli vězni v minulosti nechat jen zdát.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Bývalé stáje pro policejní koně nahradilo kryté parkoviště a vycházkový dvůr dnes láká spíš na okázalé večírky pod širým nebem než na zpytování svědomí. Z oken je navíc výhled až na moře.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz