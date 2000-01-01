náhledy
Unikátní rodinný dům vysoký téměř 55 metrů je na prodej za 2,78 milionu liber, v přepočtu za 79 milionů korun.
Velkolepá věž stojí ve vesnici Hadlow u města Tonbridge v anglickém Kentu.
Věž je zapsaná na seznamu britských památek I. stupně.
Netradiční stavbu nechal postavit Walter Barton May na svém zděděném panství Hadlow, kde stál hrad (až do roku 1951) a další hospodářské budovy.
Stavba byla těžce poškozena během ničivé vichřice v roce 1987. Věž od té doby chátrala.
Věž v roce 2011 prodala městská rada nadaci Vivat Trust za 1 libru. A začala rekonstrukce za 4 miliony liber, která byla dokončena v únoru 2013.
Po restaurování věž nabízela rekreační ubytování se čtyřmi ložnicemi a veřejný výstavní prostor v přízemí.
Nemovitost obklopují soukromé zahrady, lesy i malebné jezírko.
Pětipodlažní nemovitost byla po krachu nadace Vivat Trust v roce 2016 nabídnuta k prodeji.
V roce 2017 byla věž prodána soukromé osobě za 425 tisíc liber. Nyní je opět na prodej za částku 2,78 milionu liber.
