Velkolepá 55 metrů vysoká věž se prodává jako rodinný dům. Nahlédněte dovnitř

Lenka Weberová
Unikátní rodinný dům vysoký téměř 55 metrů je na prodej za 2,78 milionu liber, v přepočtu za 79 milionů korun. Velkolepá věž stojí ve vesnici Hadlow v anglickém Kentu.
Unikátní rodinný dům vysoký téměř 55 metrů je na prodej za 2,78 milionu liber,... Velkolepá věž stojí ve vesnici Hadlow u města Tonbridge v anglickém Kentu. Věž je zapsaná na seznamu britských památek I. stupně. Místní obyvatelé věži říkají May’s Folly. Věž je jednou z nejvyšších v Británii. Netradiční stavbu nechal postavit Walter Barton May na svém zděděném panství... Osmiboká Hadlow Tower byla dokončena v roce 1838. Za návrhem stojí architekt George Ledwell Taylor. Věž je postavena ve viktoriánském gotickém stylu. Stavba byla těžce poškozena během ničivé vichřice v roce 1987. Věž od té doby... Věž v roce 2011 prodala městská rada nadaci Vivat Trust za 1 libru. A začala... Po restaurování věž nabízela rekreační ubytování se čtyřmi ložnicemi a veřejný...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Brad Pitt si pořídil luxusní sídlo v Hollywood Hills od slavného rockera

Slavný herec Brad Pitt si koupil podle amerických médií za 12 milionů dolarů, v přepočtu za 253 milionů korun, sídlo v Hollywood Hills v Kalifornii.

Dostupné bydlení. Moderní kontejner má koupelnu i kuchyň a nabízí důstojný život

Netradiční projekt sociálního bydlení v Kansasu cílí na ty nejpotřebnější. Lidi, kteří žijí bez domova. V době pandemie covidu-19 jim vesnice sestavená z kontejnerů zajistila bezpečí. A po pandemii...

U Zlína si postavili osudový srub. Bydlení bez starostí si nemohou vynachválit

„Původně jsem chtěl roubenku,“ začíná své vyprávění Richard. „Pak jsem se ale nadchnul pro srub.“ Jenže cesta k vlastní masivní dřevostavbě nebyla bez zádrhelů.

Myslíte si, že je to skleník? Podívejte se dovnitř neuvěřitelného domu

Za zdmi historické zahrady z roku 1790 stojí neobyčejný dům pojmenovaný Garden House. Nemovitost připomínající obří skleník najdete v anglické obci Westhorpe nedaleko města Newark-on-Trent. Nyní je...

Vysnili si malou minimalistickou chatu na Valašsku, přidali k ní i saunu

Malá chata Bebech ve valašských kopcích představuje strohou architekturu, ovšem v nadstandardním provedení, s pečlivě dotaženými detaily. Stojí za ní mladý pár Jana a David ze Zlína. Samotná návrh...

Při rekonstrukci panelákové koupelny si lze vymyslet takřka cokoli

Panelákové domy sice trpí známými nedostatky, přesto mají i přednosti. Například potenciál poměrně snadné a kvalitní rekonstrukce. Pokud probíhá podle kvalitního projektu, může se i panelákový byt...

19. srpna 2025

Velkolepá 55 metrů vysoká věž se prodává jako rodinný dům. Nahlédněte dovnitř

Unikátní rodinný dům vysoký téměř 55 metrů je na prodej za 2,78 milionu liber, v přepočtu za 79 milionů korun. Velkolepá věž stojí ve vesnici Hadlow v anglickém Kentu.

19. srpna 2025

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

18. srpna 2025

Myslíte si, že je to skleník? Podívejte se dovnitř neuvěřitelného domu

Za zdmi historické zahrady z roku 1790 stojí neobyčejný dům pojmenovaný Garden House. Nemovitost připomínající obří skleník najdete v anglické obci Westhorpe nedaleko města Newark-on-Trent. Nyní je...

18. srpna 2025

Dostupné bydlení. Moderní kontejner má koupelnu i kuchyň a nabízí důstojný život

Netradiční projekt sociálního bydlení v Kansasu cílí na ty nejpotřebnější. Lidi, kteří žijí bez domova. V době pandemie covidu-19 jim vesnice sestavená z kontejnerů zajistila bezpečí. A po pandemii...

17. srpna 2025

Vila na Mykonosu je ztělesněním ideálního místa pro odpočinek i zábavu

The Cape, jedna z nejexkluzivnějších vil na Mykonosu, je zasazená do dechberoucí krajiny. Ztělesňuje moderní luxus, který harmonicky ladí s tradiční řeckou estetikou: bílé omítnuté stěny, měkké a...

16. srpna 2025

Luxusní sídlo uvěznilo slavnou dvojici. Sesuvy půdy a voda znemožňují prodej

Charles a Patricia Lesterovi, manželé a designérská dvojice, která oblékala slavné hvězdy, si před lety pořídili zchátralé sídlo s 20 ložnicemi za pouhých 9 tisíc liber. Nyní má dům ve Walesu hodnotu...

15. srpna 2025

Vysnili si malou minimalistickou chatu na Valašsku, přidali k ní i saunu

Malá chata Bebech ve valašských kopcích představuje strohou architekturu, ovšem v nadstandardním provedení, s pečlivě dotaženými detaily. Stojí za ní mladý pár Jana a David ze Zlína. Samotná návrh...

15. srpna 2025

U Zlína si postavili osudový srub. Bydlení bez starostí si nemohou vynachválit

„Původně jsem chtěl roubenku,“ začíná své vyprávění Richard. „Pak jsem se ale nadchnul pro srub.“ Jenže cesta k vlastní masivní dřevostavbě nebyla bez zádrhelů.

14. srpna 2025

Starý dům v Provence omládl o 200 let. Historii si však zachoval

Veškeré kouzlo Provence a jižní Francie najdete v měšťanském domě v Eyguières z roku 1820. Navazuje na architektonické styly typické pro danou dobu a region: má orientaci východ–západ, vysoká a...

14. srpna 2025

Brad Pitt si pořídil luxusní sídlo v Hollywood Hills od slavného rockera

Slavný herec Brad Pitt si koupil podle amerických médií za 12 milionů dolarů, v přepočtu za 253 milionů korun, sídlo v Hollywood Hills v Kalifornii.

13. srpna 2025

Základní škola v Šeberově v Praze je hvězdou mezi jinými

Zanedlouho začne nový školní rok. O tom, zda se bude dětem ve škole líbit, rozhoduje i její vzhled. V pražské městské části Šeberov se bát nemusí, výsledkem přístupu všech zúčastněných je moderní...

13. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.