Petra pochází z malé vesničky nedaleko Trutnova a už od mládí věděla, že by na svém milovaném místě chtěla zůstat. Naštěstí ani její manžel, který pochází z Mladé Boleslavi, netoužil po městském životě, a tak se nechal ke stěhování do malé podkrkonošské vesnice přemluvit.
V době, kdy většina mladých rodin staví na zelené louce, volila tato dvojice jinou cestu. „Někdo staví dům a jiní rekonstruují a my jsme ta druhá skupina“. Rodina dnes bydlí ve dvougeneračním domě společně s jejími rodiči.
„O to jsme to měli jednodušší, i když někdy rekonstrukce znamená více práce než když stavíte dům od základu nový. Samozřejmě někdy má generační bydlení své pro a proti. Každá generace je jiná, ale neměnila bych,“ pochvaluje si Petra. Největším benefitem je pro ni soukromí a klid, který by v satelitu hledala marně. „Líbí se mi tady okolí, kdy stačí vyjít na zahradu a všude vidím jen pole, louky a maximálně dva sousedy, a to ještě dál než jak to bývá v satelitních městečkách, že každý soused vidí a slyší, co dělá ten druhý.“
Skleník jako klíč k soběstačnosti
Protože dům nemuseli manželé stavět od základů, mohli veškerou energii a nadšení investovat do přilehlého pozemku. Jejich vůbec prvním společným stavebním projektem byl před třinácti lety velký skleník o rozměrech tři krát šest metrů. Inspirovali se u Petřiných rodičů a postavili ho netradičně – zapuštěný do země.
„Líbil se mi nápad našich, že skleník zakopali do země, takže se při pletí nemusel člověk ohýbat. Proto jsme si ho také udělali stejně. Skleník byla nejlepší investice. Počasí je nevyzpytatelné a skleník vám zaručí stálé teplotní podmínky pro pěstování. Někdy si říkám, že bych potřebovala druhý,“ usmívá se Petra.
Hned vedle skleníku mají záhonky, kde pěstují vše od brambor a kořenové zeleniny až po saláty. Rodina je díky tomu během celého roku naprosto soběstačná, co se týká ovoce a zeleniny v biokvalitě. Všechny zahradní triky přitom Petra okoukala od svých rodičů, kteří se vše naučili lety praxe.
Dnes své zkušenosti předává dál na svém instagramovém profilu a k zahradničení vede i své dva syny. Ti mají u svého zahradního domku vlastní vyvýšené záhony, kde si sami zaseli hrách, mrkev, jahody a salát. „Těší se z vlastní úrody a já mám radost, že je to baví a zároveň se učí, že nic není zadarmo,“ říká Petra.
Pergola za dva a půl roku
Zatímco Petra zahradu plánuje, její muž vše s neuvěřitelným nasazením realizuje. Když synové zatoužili po hřišti, sám ho nakreslil, propočítal a postavil věž s pískovištěm, houpačkami a horolezeckou stěnou.
Největší výzvou však byla zahradní pergola. „Stavba trvala dva a půl roku, protože se dělala vždy jen o víkendech. Od betonování, stavení trámů, střechy, zkrátka vše bylo v naší režii. Velké díky ale patří mému manželovi, který i když pochází z panelového domu, kde neměl takové možnosti jako já, tak se tomu postavil čelem,“ skládá muži poklonu Petra.
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V letních měsících pergola funguje jako druhý obývák a kuchyň v jednom. Letos k ní navíc manželé dodělali vyvýšené záhony s trvalkami, které s výhledem na protékající potok tvoří dokonalou oázu klidu.
Do budoucna zbývá už jen poslední velký zahradní sen – zastřešený bazén se slanou vodou. „Tím by už projekty zahrada mohly být u konce, i když můj manžel vždy říká, že já si vždy další určitě zase najdu,“ směje se majitelka.
Klasický trávník chybí
Na co si na trutnovské zahradě nepotrpí, je dokonale střižený zelený pažit. „Nikdy jsem nebyla zastánce klasického zeleného trávníku. Vždy jsem chtěla, aby naše zahrada splynula s přírodou a byla téměř bezúdržbová. I semena na další vysetí trávníku máme vlastní z vlastního sena,“ popisuje Petra svou filozofii přírodní zahrady, která od jara do podzimu doslova přetéká květinami.
Po letech intenzivní práce venku se rodina postupně přesouvá k pracím na interiéru. Majitelé na podzim zbourali starý krb po babičce a nahradili ho moderním, u kterého si užívají praskání dřeva. Aktuálně probíhá kompletní rekonstrukce koupelny, která byla v původním stavu dlouhých 45 let. Nová bude laděná do neutrálních bílých a béžových tónů.
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„Miluji skandinávský design a styl, takže dřevo je hlavním prvkem. Po koupelně chceme kompletně udělat podlahy v ostatních místnostech. Koberce jsme měli kvůli dětem, ale teď bychom chtěli pořádnou podlahu – buď vinyl, nebo dřevěnou, ale tam jsou ceny úplně jinde. Takže uvidíme, co nám finance dovolí,“ plánuje Petra. Kompletní proměna v severském duchu bude zahrnovat i světlou modulovou sedačku.
Manželé mají před sebou sice ještě roky práce v interiéru, ale nikam nespěchají. Vše dělají postupně, aby se měli stále na co těšit. „Hlavně si chceme užít i své děti. Kluci rostou neskutečně rychle a nechceme stále jen něco doma předělávat, když vím, že budou dětmi jen chvíli a pak už nás nemusí potřebovat,“ uvědomuje si Petra. I proto celá rodina každý rok vyráží k moři, kde rádi objevují menší městečka, historické stavby a kouzlo nezkažené přírody, které jim připomíná jejich domov.