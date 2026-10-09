Právě díky tomu, že počítají i s občasným pronájmem, vyžadovali především možnost funkčního využití, nadčasový design, odolné materiály a snadnou údržbu. Takové zadání dostali i designéři ze studia Woodface, kterým návrh apartmánu 1+kk v Krkonoších svěřili.
Důležitý byl už vstupní prostor, designéři proto navrhli variabilní šatní stěnu a odolnou podlahovou krytinu. V tomto případě představuje velký bonus šatna kombinovaná s technickou místností, do níž se vstupuje z nevelké předsíně. Místo klasických dveří zde byly použité posuvné zrcadlové dveře, které prostor předsíně opticky výrazně zvětšují.
Obytný prostor s plochou 29 m2 rozděluje příčka z vertikálních lamel z dubového masivu na samostatnou jídelní a odpočivnou část s komfortní sedačkou. Kuchyňská linka je plně vybavená pro kratší i delší pobyt, nechybí ani myčka či vestavná mikrovlnka.
Po namáhavém výšlapu nebo celodenním lyžování je potřeba si opravdu odpočinout. Byť není apartmán velký, může posloužit pro přespání dvou až čtyř návštěvníků, a to díky sklopným postelím.
Designéři studia Woodface použili v tomto případě rohovou komfortní sedačku, která se automaticky složí pod vyklápěnou postel. Sklápění se ovládá tlačítkem, zvolit však mohli majitelé i dálkové ovládání či dokonce pouze hlasový povel. Stačí připojení běžně používané rozhraní v domácnostech, jako představuje například Philips HUE, LOXONE a další. Chytrého ovládání sklopných lůžek se nemusíte bát, je na ně desetiletá záruka.
Zdánlivě nejjednodušší (a nejlevnější) je sice mechanické sklápění, jenže to odborníci doporučují pouze v případě horizontálního sklápění lůžka se šířkou do 120 cm. Při mechanickém sklápění totiž vznikají při pohybu „rázy“, a ty pak namáhají pomocné písty. A protože hmotnost lůžka není nejnižší, snižuje se životnost těchto pístů.
Druhé sklopné lůžko najdete za „domácím pracovištěm“. To si i při sklápění zachovává horizontální polohu stolové desky, není tak nutné věci uklízet před sklopením postele. Druhou postel si majitelé pořídili „takticky“ předem, v dohledné době budou už tři a také vědí, že takto vybavený apartmán se jim bude lépe pronajímat.
Přikrývky a polštáře zůstávají stále na lůžku. Stačí zacvaknout tři popruhy a zmáčknout tlačítko. Rázem je ustláno. Postel se zaklopí i s lůžkovinami. Hloubka korpusu postele je pouze 43 cm, takže z plochy apartmánu „ukrojí“ jen minimum místa. Zůstane dostatek místa na pohodlné posezení na pohovce s rodinou či přáteli.
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Koupelna i pro náročné
Spojením koupelny a toalety se ušetřilo místo, které tak designéři využili pro umístění pračky a sušičky. Rodina tak nemusí převážet oblečení a ložní prádlo do Prahy na vyprání, v šatně spojené s technickou místností lze nechat některé věci i doschnout.
Díky posuvným zrcadlovým dveřím vypadá prostor nevelké předsíně opticky výrazně větší. Samozřejmě na podlaze je praktická keramická dlažba, která se kromě předsíně a koupelny použila i ve velkém pokoji před kuchyňskou linkou, jinak byly v pokoji použité dřevěné plovoucí lamely.