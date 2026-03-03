Veronika Žilková po 40 letech mění dům v Suchdole. Pomáhá jí dcera Kordula

Herečka Veronika Žilková se po téměř čtyřiceti letech rozhodla dát svému domu nový život. A výsledek? Moderní, elegantní a překvapivě útulný domov, který jí pomohla vytvořit dcera Kordula Stropnická.
Čas doma tráví herečka v obležení zvířat.

foto: Ivan Kahún

Obývací prostor a kuchyň od sebe odděluje stěna s obří televizí.
Od jídelního stolu je krásný výhled do zahrady, což potěší hlavně na jaře a v...
Při stavbě kuchyně, navržené architektem Hamáčkem, se nešetřilo a je to vidět...
Dceru Kordulu Stropnickou design baví a má dobrý vkus.
Dům v pražském Suchdole si Veronika Žilková koupila jako čerstvá absolventka DAMU. „Byl to takový domeček na kraji Prahy, u lesa a kousek od metra. Nebyl v dobrém stavu a byl malý, ale byl můj,“ vzpomíná.

Postupně se rozrůstal, stejně jako její rodina. Dnes je z něj dvougenerační dům, který má dvě jasně oddělené části. „Tam, kde žije Vincent, říkáme starý dům. A tam, kde bydlím já s Kordulou, je nový dům,“ vysvětluje herečka.

S bývalým manželem Markem Navrátilem, který měl stavební firmu, dům roky opravovali. „Byla jsem přesvědčená, že je všechno nové. A pak zjistíte, že něco po sedmadvaceti letech prostě nedrží. To mě překvapilo. Člověk si myslí, že když něco postaví, tak to vydrží věčně,“ popsala Veronika své překvapení.

Dcera jako designérka

Dceru Kordulu design baví a má dobrý vkus, proto se rozhodla, že dům upraví k obrazu svému. Začaly doslova od podlahy. Veronika s Kordulou mají dva psy a dva kocoury, kteří chodí ven, proto musí být podlaha přizpůsobena, aby byla odolná vůči drápkům a zároveň se dala snadno setřít. Z materiálů zvítězil vinyl.

„Přijeli jsme do společnosti Vinyl House a tam se nás ujal velmi milý prodavač, který nám vysvětlil, že vinyl vydrží všechno – od zvířat přes malé děti až po teplotní rozdíly. Pro mě je to materiál budoucnosti a vůbec na podlaze není vidět, že po ní chodí psi,“ říká herečka, která výběr odstínu a dalších detailů nechala na Kordule. Sama je ale s podlahou v předsíni a novou krytinou na schodech velice spokojená.

Kuchyň vyrostla s dětmi

Kuchyň je dnes propojená s jídelnou a obývákem. Kuchyňské studio Harmonie navrhlo kuchyni úplně od začátku. Zmizela provensálská bílá, která tu kdysi dominovala, a prostor se převlékl do zemitých tónů a přírodních materiálů.

„Přitom tady původně byla divadelní zkušebna. Zkoušeli jsme tu Čarodějky v kuchyni. Pak přišla bílá kuchyň s ostrůvkem a výhledem do zahrady. Když jsem vařila, sledovala jsem děti,“ vypráví herečka. Jenže děti vyrostly a s nimi i požadavky. Impulzem ke změně byla Kordula.

„Jednou přišla a řekla: ,Mami, já bych chtěla ostrůvek jinak, abych se mohla při vaření dívat na televizi.’ Tak jsme začaly,“ vzpomíná Veronika. Z bílé do zemitých tónů je velký skok, ale Veronika měla jasno. „Kordule je dvacet. Jednou tu bude mít svoji rodinu. Tak ať si to navrhne podle sebe. A protože je narozená ve znamení Panny, tak to nebude nikdy hotové. Ona chce všechno na milimetr přesně,“ popsala herečka.

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Dominantou kuchyně je dnes obrovský pult. „Já jsem se šesti dětmi měla třetinový. Ale když máte větší skříň, zaplníte ji. A s pultem je to stejné,“ směje se. Cesta k nové kuchyni nebyla rychlá. „Dva měsíce jsme chodily po obchodech a nic. Až v Karlíně v jednom designovém studiu Kordula řekla: ,Mami, já si připadám jako doma.’ A bylo rozhodnuto.“ Architekti navrhli i dispoziční změny. Původní tvar kuchyně připomínal králičí uši. Dnes jsou na jejich místě komory a celý prostor je zateplený a odhlučněný.

Technologie podle nálady

Největším překvapením je varná deska s otvorem uprostřed. „Říkala jsem, že můžu větrat okny. A oni mi vysvětlili, že ten otvor je digestoř. Vtahuje páru dovnitř. A když přeteče hrnec, vyndáte to a dáte do myčky. Je to geniální.“ Kuchyni s obývákem odděluje panel s otočnou deskou na televizi. „Televizi si otočíte podle toho, jestli vaříte, jíte, nebo odpočíváte. To je ta generace, co pořád něco sleduje,“ směje se Veronika.

Jídelní stůl má svůj příběh. „Objednala jsem si ho u Poláků. Týden, tři týdny, tři měsíce a nic. Tak jsem se zeptala Kordulky, jak měl vypadat. A zjistila jsem, že to jsou tři desky. Zajela jsem do vedlejší vesnice, tam mi uřízli smrkovou desku, já ji natřela tmavým olejem a máme stůl. Ušetřila jsem spoustu peněz a mám z toho obrovskou radost,“ pochlubila se nám herečka, která se manuální práce nebojí.

Má i místnost na cvičení

Po nových schodech se dá vyjít do prvního patra. V podkroví jsou vidět trámy, které prozrazují, že jde o starší nemovitost. Místnost, která původně sloužila dětem, se dnes změnila na soukromou tělocvičnu. Během pandemie covidu-19 Veronika pravidelně cvičila a její fanoušci se k ní na Instagramu mohli připojit. Dnes se hodlá ke cvičení a tomuto způsobu trávení času s fanoušky vrátit, a její příznivci se tak od nového roku těší na nová videa.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

