Na britském venkově se objevilo na prodej neobvyklé sídlo za 900 tisíc liber, v přepočtu za 25,3 milionu korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Swanwick House stojí na pozemku o rozloze 81 arů. Má pečlivě udržovanou zeleň, terasy a venkovní posezení. Skutečné překvapení se skrývá v zahradě.
Na zahradě provozují současní majitelé dobře zavedené psí denní centrum s ročním příjmem kolem 50 tisíc liber, v přepočtu 1,4 milionu korun.
Areál je obehnaný plotem a psi mají k dispozici prolézačky, překážkové dráhy i herní domečky.
Uvnitř centra vznikl otevřený prostor pro odpočinek chlupatých kamarádů.
V minulosti totiž získal stavební povolení na psí chatky, které by sloužily k ubytování a přinesly by další příjem.
Dům se nachází v obci Brome přibližně dvě hodiny jízdy od Londýna.
Hlavní dům, který dřív fungoval jako hospoda, nabízí osm ložnic.
Přičemž hlavní ložnice nabízí vlastní koupelnu se sprchovým koutem.
Jedna z kuchyní je propojená s jídelnou, na kterou navazuje obývací část.
Jídelny jsou v domě dvě. K dispozici je i sklep.
V domě je i speciální místnost na očistu psů po procházkách v terénu.
A dřevěné trámy, které dodávají interiéru rustikální charakter.
Novým majitelům bude k dispozici i domácí posilovna.
Nemovitost nabízí skutečnou atmosféru anglického venkova.
Realitní makléř prohlásil, že jde o jednu z nejpůsobivějších přestaveb z komerčních na rezidenční objekty.
