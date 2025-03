Předloni v létě hledal Lukáš pro sebe a svého manžela byt v Praze. Rozhodl se využít sociálních sítí a rozhodil kontakty. Díky přátelům, kteří mají další kamarády, našel jeden v Praze 5. Dispozičně je to 2+1, ale rozloha činí více než 90 metrů čtverečních. Původně to byly dva menší byty.

Zpěvákův domov se skládá z kuchyně, obývacího pokoje, ložnice a předsíně. Samozřejmě tu nechybí ani koupelna s toaletou. Předchozí nájemnice byla kunsthistorička a v bytě po ní zůstala spousta věcí. „Z původního vybavení jsme si nechali jenom knihovnu, lampu a staré židle. Zbytek věcí jsme nechali odvézt pryč,“ svěřil Lukáš, jenž barvě dřeva, kterou má knihovna a podlahy, přizpůsobil nové zařízení bytu, jež je laděno do teplých barev.

Mexiko se nezapře

Carlos je Mexičan, proto v bytě najdeme několik věcí, které si ze své rodné země přivezl. Kuchyňský stůl zdobí ručně vyšívaný ubrus se vzory typickými pro oblast Mexika, kde se Carlos narodil. V obýváku je pro změnu několik malých sošek, povlaky na polštářky a obraz, který pro manžele namalovala Carlosova sestřenice. „Jsou to spíše detaily, které jsme si sem přivezli,“ říká Lukáš, kterého diváci mohou vidět v muzikálu Bídníci, v představeních Jihočeského divadla a v představení Spirála Vzkříšení.

Pár změn ještě přijde

„Práce je naštěstí dost. Jezdíme také s projektem Karel Svoboda – Ještě světu šanci dej, což je projekt, během něhož zazní největší hity Karla Svobody a zaštiťuje ho Vendula Pizingerová,“ prozradil nám Lukáš, co ho v současné době zaměstnává.

Byt manželům vyhovuje, přesto by si rádi ještě pořídili pár věcí. „Chtěli bychom do předsíně velké zrcadlo. Rádi bychom si také pořídili projektor. Máme tady bílé zdi, které jsou tak trochu nevyužité, a my bychom si rádi občas pustili nějaký film. Televizi sice nemáme, ale podívat se na film nás láká,“ prozradil zpěvák, co chystá ještě domů dokoupit.

K bytu patří i lodžie, na níž je zatím jen malé posezení. „Loni v létě jsme byli v Mexiku a doma jsme se téměř nevyskytovali, proto jsme zatím neměli důvod lodžii zvlášť řešit. Napřed jsme potřebovali zabydlet byt a zařízení lodžie je zatím v pořadníku,“ svěřil se Lukáš, který má přes léto v divadle prázdniny, a proto nebývá během těchto měsíců příliš v Praze. Jeho manžel je tanečník, takže to má s pracovním rozvrhem podobně a mohou si společně dopřát léto mimo Prahu.

Přátelé z celého světa

Manželé tráví nejvíce času v obýváku, kde se dá pohodlně sedět. Mají řadu přátel, kteří za nimi rádi přijedou klidně až z Mexika. „Přátelé k nám rádi jezdí a my pro změnu jezdíme za nimi. Náš obývák je prostorný, proto můžeme pozvat opravdu dost lidí. Předminulý rok na Silvestra jsme tady měli devatenáct lidí, dvě děti a jednoho psa. Když jsme ale vyšli na chodbu, nebyla naše společnost vůbec slyšet. Dům má kvalitní a tlusté zdi,“ směje se Lukáš Randák, který byl rád, že jejich silvestrovská párty nerušila ostatní obyvatele domu.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.