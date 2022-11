Varhan Orchestrovič Bauer žije s rodinou ve vile na Smíchově. Opravuje ji sám

Dům pochází z roku 1890, v současné době prochází rekonstrukcí a mezi neosobními novostavbami, které ho obklopují, působí jako zjevení z jiného světa. Místo jako by přitahovalo známé osobnosti, ve vedlejším domě se narodila Milada Horáková a v novostavbě opodál donedávna bydlel Leoš Mareš. „Hned když jsem to tady uviděl, věděl jsem, že je to místo, které hledám,“ vypráví nadšeně Varhan.