Písničkář Vaňura alias Láska vybral pro svou rodinu mezonet v Praze

Byt prošel za devět let od nastěhování rodiny několika úpravami, jež však byly velmi citlivé a nezměnily ráz bytu. V obývacím pokoji kupříkladu zůstaly původní parkety. Rodina chtěla protáhnout tuto podlahu i do kuchyně a podařilo se jí sehnat staré parkety, které vypadají prakticky stejně jako ty v obýváku.

„Jsem původně ze Dvora Králové, do Prahy jsem se přistěhoval v okamžiku, kdy jsem nastoupil na vysokou školu, a od té doby tady žiji. Z téhle čtvrti pochází moje manželka, její rodiče bydlí nedaleko a ona má k tomuto místu vztah. Předtím jsme nějakou dobu bydleli v jiných pražských bytech, ale pak se naskytla možnost pořídit si tento a my jsme to s nadšením přijali,“ prozradil Václav podrobnosti o svém bydlení.

Byt má příjemnou a strategickou polohu s dobrou dopravní dostupností. Nedaleko je Divoká Šárka, stačí přejí pár ulic a člověk je v přírodě. Z horních oken bytu je hezký výhled do zeleně. Mezonet zařizovali manželé přirozeně podle toho, co se jim líbí. Nechtěli žádné koberce ani lino, proto zvolili parkety. Dřevo mají hodně rádi a je to vidět.

V obývacím pokoji na první pohled zaujme velké pomalované sklo. „Původně měla být skleněná příčka dekorativní prvek, ale nakonec jsme nechali naše dvě děti, aby to pomalovaly. Obrázky na skle mají i další funkci – máme doma andulku, která by mohla sklo přehlédnout a narazit do něj. Už se nám to i stalo a nedopadlo to nejlépe. V okamžiku, kdy jsou na něm obrázky, si ho ale všimne a vyhne se mu. Doma si nehrajeme na nějaký speciální design, máme tu zkrátka věci, které se nám líbí, od někoho jsme je dostali, nebo k nim máme vztah. Chceme, aby se nám tady žilo příjemně a bylo vidět, že tu bydlí rodina a že nejde jen o nějaký designový byt.“



Václav Vaňura má v obývacím pokoji vystavené kytary. To je věc, které si každá návštěva hned všimne. Zatímco v obývacím pokoji jsou kytary vystaveny „na ozdobu“, nahoře ve studiu jsou tři nebo čtyři, které používá při práci. Sbírka vznikala průběžně během působení v různých kapelách.

„V životě se mi střídala různá období a v každém z nich jsem měl oblíbenou úplně jinou kytaru. A když jsem potom po čase sáhl po nějaké nové, ty předchozí jsem si nechal. Každý z těch nástrojů je pro mě součástí mého životního příběhu, ke všem se vážou nějaké vzpomínky,“ přiznává.

Kuchyň je zařízena účelně, přesto v ní své místo našla i malá dětská kuchyňka.

Televizní stěnu si manželé navrhovali sami. Chtěli mít místo na CD, LP desky, knížky i dětské hračky. Několik vystavených suvenýrů pochází z různých společných cest, kde majitelům padly do oka a po návratu domů se staly nedílnou součástí bytu. Než se jim narodily děti, cestovali o něco víc, teď je to se školou povinnými potomky složitější.

Patro pro oddech i práci

Schody do prvního patra jsou sice poměrně úzké, ale prostor pod nimi je účelně využit pro další poličky a malou komoru o velikosti vestavěné skříně. V patře pak najdeme ložnici s pracovním koutem, který dokáže úspěšně plnit funkci malého domácího nahrávacího studia, dále za chodbou je ještě dětský pokoj.

V pracovním koutě Václav vymýšlí nové písničky a vyřizuje různé provozní věci. „V prosinci nám vyšel nový klip k písničce Domek, shodou okolností den před mými narozeninami. Předloni jsme v tuto dobu uspořádali s přáteli koncert v Malostranské besedě, kde se objevila řada mých kamarádů a známých napříč hudební scénou.“ Loni něco podobného nebylo možné, proto se písničkář rozhodl, že pošle do světa alespoň klip. Jde o písničku z debutového alba Deska.

„Jen abych vysvětlil, jak vznikla přezdívka Láska: tuhle přezdívku mi vymysleli kluci z jedné bývalé kapely a bylo to podle mého jména Václav, jelikož druhá část jména ‚lav‘ zní foneticky stejně jako anglické ‚love‘, tedy láska. To je celé,“ vysvětluje Vaňura.

Písničku Domek zpívá Láska s Vaškem Bláhou z Divokýho Billa. Hlavní role v klipu hrají skvělí herci – Jitka Ježková a Jaromír Nosek.

„Písnička vznikla tím způsobem, že jsem se jednou potkal s kamarádem Pepínem Čihákem a pochválil jsem mu nějakou jeho básničku a on mi na to konto slíbil, že pro mě napíše text. A za pár dní mi poslal první verzi Domku, kterou jsem si upravil, dopsal a zhudebnil a výsledek už můžete znát. Velký dík patří také Vaškovi, který si na mě i přes své velké pracovní vytížení s Billem udělal čas a na písničce se rovněž autorsky podílel. Jsem rád, že na klip máme samé pozitivní ohlasy, dali jsme si na něm opravdu záležet,“ odhalil více o novém klipu Václav Vaňura.