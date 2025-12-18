1. Klasika, která nezklame
Kdo pořídil někomu z rodiny či přátel sklenice z řady Bar, kterou navrhl už v roce 1934 designér Rudolf Eschler, může být hodně spokojený. Cena za posledních pár let vyrostla o 300 procent! Autor spojil kruh a čtverec, výsledkem je broušené sklo, které vytváří iluzi tajících ledových kostek. Připomíná filmový svět 30. let a slavné období funkcionalismu.
Podobně udělala radost majitelům cena vázy Hruška, která po skončení výroby v největší velikosti (30 cm) vystoupala na pětinásobek. Její dvě menší varianty stouply na ceně také, a budou stoupat i dál, každý rok se ceny těchto výrobků totiž navyšují kvůli energiím, materiálu i nákladům za práci sklářů.
Poroste i cena letošní limitované série Echoes v barvě nefritu a uranového skla. Omezený počet vyvolal takový zájem, že u některých produktů bylo „na čekačce“ hned dvacet zájemců.
Pro nákup designového skla je tak jednoduchá rada: limitované série, jméno známého designéra a samozřejmě kvalita výroby představují jistotu, že cena neklesne, naopak může často i výrazně stoupnout.