Dárky, které určitě překvapí: reproduktor jako obraz nebo váza s broukem

Část 1/5

Obraz místo televize, ale i reproduktoru

Díky televizi Frame můžete mít doma třeba dílo Gustava Klimta...

Televizor The Frame je na trhu už nějakou dobu. Mít v rámu na zdi nebo na stojanu některé ze slavných uměleckých děl potěší i milovníky televize, protože spotřebič splňuje všechny požadavky na kvalitní televizor. Ten představuje unikátní spojení designu a funkcionality.

Na výběr je jak model s úhlopříčkou od 80 cm, tak až velký panel (212 cm), na němž si užijete jak fotbalové zápasy nebo zajímavé filmy, tak některý ze slavných obrazů, který by v malé velikosti nevynikl.

Kromě děl světových mistrů si můžete vybrat i české malíře, výrobce televizoru Samsung totiž začal spolupracovat s Národní galerií Praha, která k bohaté nabídce uměleckých děl přidala dalších 16 ze sbírek světového i českého umění z této galerie. Cena televize se odvíjí od velikosti obrazovky, obrazy lze měnit.

Výměnné rámy a panel Art pro bezdrátový reproduktor Music Frame se prodávají samostatně, fotografii můžete použít vlastní.

Ale Samsung se nespokojil jen s televizí v podobě obrazu, přidal i Music Frame, což je bezdrátový reproduktor, také v designu obrazového rámu. Slouží tedy jednak jako fotorámeček, ale zároveň má zabudované třípásmové reproduktory s výkonem až 120 W a podporou technologie Dolby Atmos.

Reproduktor může stát vedle televizoru, ale klidně třeba i na psacím stole nebo prostě kdekoliv v interiéru, aniž by rušil přívodními dráty, které mnozí nesnášejí. Co vymaže photoshop na fotografii, to v reálu zůstává a překáží jak esteticky, tak i prakticky při utírání prachu, což vadí zejména ženám. Scénická audio inteligence optimalizuje zvuk v reálném čase na základě analýzy akce a typu obsahu, poskytne vám tak dokonale vyvážený zážitek.