Rodina s třemi dětmi si na 37,5 m2 v Praze užívá šťastné a veselé Vánoce

„Štědrý den budeme mít pohodový. Začneme si v našem novém bytě vytvářet nové vánoční tradice,“ usmívají se Jola a Maty, kteří byt společně s dětmi velmi vkusně vyzdobili. Stromeček se do prostoru 37,5 m2 nevešel. Své místo našel na venkovní terase a moc mu to tam sluší i svědčí. Stromeček nejen zdobí, ale i slouží ptactvu. Děti na větvičky zavěsily domácí lojové koule a netrpělivě vyhlížejí, který opeřenec přiletí.

Dárky od Ježíška budou za dobrého počasí pod ním. Případně se na chvilku přikryjí. „Nám jde především o tu kouzelnou vánoční atmosféru. V bytě jsme opravdu celá rodina moc spokojená. A nejen v bytě, ale i v životě. Zbavili jsme se všech nepotřebných věcí a je nám blaze“ pochvalují si.

Vánoční výzdoba je přírodní a decentní

První Vánoce v novém bytě ladila rodina v přírodním duchu. Zdobení interiéru si všichni užívají. Adventní čas milují a s láskou dekorace vytvářejí. Tak je tomu například i u Joliných papírových hvězd, které zdobí kuchyňskou část. Jsou prakticky zavěšené na moderním tyčovém svítidle. Své místo našly i na oknech, kde jim to také velmi sluší.

Všichni milují vůni přírodních smrkových větviček. Těmi Maty ozdobil bílou traverzu nad dveřmi na terasu, ale i další prostor v bytě. V interiéru dělají radost také řetězy ze sušených citrusů a jablek. A také věnce, na které je Jola specialistkou. Některé dekorace jsou ruční, jiné koupené. „Byt je malý a zdobí se velmi snadno. Je to všechno strašně milé,“ dodávají spokojeně.

Základem je ohleduplnost

Pětičlenná rodina žije v dejvickém bytě od letošního léta. A za tu dobu si uvědomili, že v něm milují každý centimetr. Možná je to i tím, že vše promýšleli do posledního místečka. „Já jsem šťastná i u vytírání. To je až taková meditativní činnost. Alespoň zatím to tak mám,“ usmívá se mladá maminka.

Nejdřív se však bylo nutné s bytem maličko sžít. Jola s Matym například chodí do patra na spaní po netradiční konstrukci, která je součástí kuchyňské linky. „Šplháme nahoru a říkáme si, že tím vlastně cvičíme.“

Základem všeho je ohleduplnost a u činností je třeba více přemýšlet. A to především v kuchyni. Když se vaří nebo všichni sedí u rozšířené kuchyňské desky. Ta je vyrobená z přírodního kamene a je splněným snem. Rána prý však bývají kupodivu velmi klidná.

Co je v bytě nového?

Nad kuchyňskou linkou, vedle spacího patra, našla své místo malá hrazdička, na které se velmi rád přitahuje Maty i kluci. Také se dodělala čela kajut, ve kterých spí děti. V dětském pokoji je již hotový i žebřík a své místo zde má i pracovní stůl.

V kuchyni přibyla vysoká závěsná skříňka s policemi v červené barvě. V dolní části je uložené oblečení rodičů, horní díl je plánovaný jako knihovna. Děti mají šatnu v pokojíčku.

Na své dokončení ještě čeká chodba a předsíň, kde vznikne šatní stěna a botník. Všichni se těší také na instalaci sítí. Ty chytře rozšíří spací patro rodičů a také kajuty dětí. Budou sloužit pro relaxaci a povalování.

Největším překvapením byl dvorek

„S dvorkem je to úplně jinak, než jsme si představovali. Přímé slunce na něj nesvítí, a tak se tam daří jen některým rostlinám. A ani v parném létě se kamenná dlažba nepřehřívá. Díky tomu máme v bytě příjemný chládek a dobře se nám spí. To je fantastické. Už teď se těšíme na příští sezonu,“ radují se Jola a Maty a všem přejí krásné Vánoce.