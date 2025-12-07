|
30. listopadu 2023
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
30. listopadu 2023
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Muzikálová a operní zpěvačka Monika Sommerová, kterou nejvíc proslavila hlavní role v muzikálu Fantom opery v pražské GoJa Music Hall, může mluvit o štěstí. Splnil se jí sen nejedné malé holčičky,...
Dům se rozhodla majitelka postavit v roce 2021. Parcelu v Praze již nějakou dobu vlastnila a v době covidové pandemie přišel ideální čas. Výsledkem je praktická dřevostavba s dispozicí 4+kk a s...
Novostavba rodinného domu dostala „do vínku“ hned jeden velký benefit: stojí totiž v rozsáhlém chráněném území CHKO Beskydy s překrásnými výhledy do okolí. Vybavení interiéru se místu přizpůsobilo,...
Na realitním trhu se objevil dům s historickou zajímavostí. Nemovitost, která stojí v anglickém Penkhullu nedaleko města Stoke-on-Trent, skrývá v obývacím pokoji unikátní překvapení. Pod podlahou je...
Rekonstrukce spojená s renovací. A též významné rozšíření. To vše zanedbaný dům, který byl vystavěn před 120 lety, už nutně potřeboval. A jeho obyvatelé, mladá rodina, též. Celou tu nehospodárnou a...
Susanne a Thomas Jerominovi z Rintelnu v Dolním Sasku jsou milovníci Vánoc a rekordmani. V roce 2021 měli v domě 444 vánočních stromků, o dva roky později 555 stromů a vloni rovných 600. A letos...
V pátek 5. prosince zemřel v kalifornské Santa Monice jeden z nejvýznamnějších současných světových architektů a designérů Frank Owen Gehry (vl. jménem Goldberg). Narodil se v roce 1929 v židovské...
Jak vytvořit další pokoj, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti a přirozeného pohybu v bytě? To byla otázka, kterou si kladla rodina, jejíž děti rostly a potřebovaly vlastní místnost. Klíčem k řešení se...
Ve věku 96 let zemřel americký architekt Frank Gehry, jeden z autorů Tančícího domu na Rašínově nábřeží v Praze. O jeho smrti informoval The New York Times. Gehry zemřel po krátkém respiračním...
Nová budova Třeboňských lázní potřebovala prostor, logickou orientaci a přírodní, uvěřitelné materiály. A také především aktivní zapojení architektů. Úkolu se ujaly Petra Ciencialová a Kateřina...
Novostavba rodinného domu dostala „do vínku“ hned jeden velký benefit: stojí totiž v rozsáhlém chráněném území CHKO Beskydy s překrásnými výhledy do okolí. Vybavení interiéru se místu přizpůsobilo,...
Minule jsme se ve Vídni podívali na jednu málo známou secesní perlu, dnes pokročíme po proudu času o něco dál. Vydáme se do časů, kdy město na krásném modrém Dunaji hořelo rudým plamenem.
Dům se rozhodla majitelka postavit v roce 2021. Parcelu v Praze již nějakou dobu vlastnila a v době covidové pandemie přišel ideální čas. Výsledkem je praktická dřevostavba s dispozicí 4+kk a s...
Bílé, až sterilní prostředí se studeným světlem evokuje pro většinu lidí nemocnici. To však relaxaci a odpočinku příliš neprospívá, což věděli už před tisíci lety v jižní Indii, když začali využívat...
Panelákový byt je synonymem pro neustálý boj o prostor – a pokoj pro dvě děti v paneláku, to už je skutečná designová maturita. Když se na necelých 12 až 15 metrech čtverečních musí potkat prostor na...
Olomoucká, Brno - Černovice
16 600 Kč/měsíc
Střecha nad hlavou není jen symbolem dobrého bydlení, ale i jeho důležitá součást. Vždyť je to právě ona, kdo za nás čelí veškerým rozmarům počasí. Logicky tak dochází k jejímu drobnému poškození...
Muzikálová a operní zpěvačka Monika Sommerová, kterou nejvíc proslavila hlavní role v muzikálu Fantom opery v pražské GoJa Music Hall, může mluvit o štěstí. Splnil se jí sen nejedné malé holčičky,...