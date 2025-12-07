Sotva se vejdou na gauč. Manželé mají v domě 621 vánočních stromků

Lenka Weberová
Susanne a Thomas Jerominovi z Rintelnu v Dolním Sasku jsou milovníci Vánoc a rekordmani. V roce 2021 měli v domě 444 vánočních stromků, o dva roky později 555 stromů a vloni rovných 600. A letos ozdobili celkem 621 stromečků. Rekordní výzdobu potvrdil Olaf Kuchenbecker z Německého institutu rekordů.
30. listopadu 2023

7. prosince 2025

